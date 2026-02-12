Top Marathi News Today Live : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरणावर रोहित पवार आज बोलणार

12 Feb 2026 09:55 AM (IST)
शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्हाला वाटतं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला महिला शक्तीला घाबरतात आणि भितात. ते ५६ इंचाच्या छाती असलेल्या पंतप्रधान मोदींचे संरक्षक कवच बनले आहेत. बिर्ला म्हणाले की त्यांनी स्वतः पंतप्रधानांना लोकसभेत प्रवेश करण्यास मनाई केली होती कारण विरोधी महिला खासदार त्यांचे काही अनुचित करू शकले असते.”
महायुती सरकारच्या दाव्यांचे खंडन करत काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी वीज दर कमी होणार नाहीत तर १६ टक्के महाग होतील, असा दावा केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वस्त वीज देण्याच्या त्यांच्या दाव्यांची आठवण करून देत या प्रकरणावर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शाळेमध्ये चार मुलांनी त्यांच्याच वर्गमित्रावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पीडित आणि अत्याचार करणारे विध्यार्थी हे सहावीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत. ही घटना एका नामांकित इंग्रजी शाळेमध्ये घडली आहे. त्यांच्यावर पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सोशल मिडियावर नेहमीच अनेक धक्कादायक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी हसवणारे मजेदार व्हिडिओ शेअर केले जातात तर कधी आपघाताचे भिषण दृश्य शेअर होतात. आता मात्र इंटरनेटवर एक धक्कादायक आणि सर्वांच्याच तोंडचं पाणी पळवणारी घटना शेअर करण्यात आली आहे ज्यातील दृश्ये पाहूनच लोकांना धडकी भरली.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित विद्युत महाराष्ट्रात द्वारसभा, निदर्शने व काळ्याफिती कायदा (सुधारणा) २०२५, सार्वजनिक वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरण आणि राष्ट्रीय वीज धोरण २०२६ च्या विरोधात देशातील सुमारे २७ लाख वीज कर्मचारी, अभियंते व कंत्राटी कामगार १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. हा संप देशातील प्रमुख १० ट्रेड युनियन, स्वतंत्र फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा, विविध राजकीय पक्ष तसेच वीज उद्योगातील सात प्रमुख संघटनांच्या ‘नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी’ च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रसिटी एम्प्लॉईजने दिली.
Marathi Breaking News Updates : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा दिल्ली दौरा आणि त्यानंतर झालेल्या उच्च्चस्तरीय भेटींमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी झालेल्या भेटीला केवळ शिष्टाचार म्हणून पाहायचे की त्यातून काही व्यापक राजकीय संकेत दडले आहेत, यावर राजकीय वर्तुळात मतमतांतरे आहेत.
दिल्लीतील भेटी आणि आगामी पत्रकार परिषद या दोन्ही घटनांमुळे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांतील संबंध, सत्तेतील स्थान आणि भविष्यातील राजकीय दिशा, याबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या तरी विलीनीकरणाची शक्यता मावळल्याचे संकेत दिसत असले, तरी अंतिम निष्कर्षासाठी पुढील घडामोडी निर्णायक ठरणार आहेत.