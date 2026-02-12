Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Bhandara Crime Angel Or Broker 10 Day Old Baby Sold For Rs 3 Lakh On The Pretext Of Treatment Main Mastermind Doctor Absconding

Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून एका डॉक्टरने उपचाराच्या बहाण्याने 10 दिवसांच्या चिमुकलीची 3 लाख रुपयांत विक्री केल्याचा आरोप आहे. प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा, एक महिला अटकेत तर मुख्य आरोपी फरार आह

Updated On: Feb 12, 2026 | 09:23 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • 10 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री केल्याचा आरोप
  • डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल
  • एक महिला अटकेत, इतर आरोपी फरार
  • उपचाराच्या नावाखाली पालकांची फसवणूक
भंडारा-गोंदिया: भंडारागोंदिया जिल्ह्यातून वैद्यकीय क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. डॉक्टरला आपण देवदूताचा दर्जा दिला आहे, मात्र त्याच डॉक्टरने उपचाराच्या बहाण्याने अवघ्या 10 दिवसांच्या चिमुकलीची तब्बल 3 लाख रुपयांत विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मुख्य सूत्रधार डॉ. नितेश बाजपेयी यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एका महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे.

कसा उघडकीस आला प्रकार?

भंडाऱ्याच्या महिला व बालविकास विभागाला पांढराबोडी गावात एका महिलेकडे 10 दिवसांचे बाळ असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. माहिती मिळताच अधिकारी चौकशीसाठी तिथे पोहोचले. मात्र संबंधित महिलेने बाळाला घेऊन तिथून पळ काढला. यामुळे त्या महिलेवर संशय बळावला. पोलिसांनी तातडीने आपली चक्रे फिरवत बाळाला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी तपास केले असता हा सगळा प्रकार गोंदियाच्या बालाजी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांचा असल्याचे समोर आले.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा

३ लाखात बाळाची विक्री

पोलिसांनी तपास केले असता बाळाला ३ लाखात विकल्याचे समोर आले. 3 लाखांपैकी 1 लाख रुपये रोख आणि 1 लाखाचा धनादेश डॉक्टरच्या मध्यस्थी असलेल्या महिलेच्या खात्यात जमा झाला होता.उर्वरित 1 लाख रुपये 5 फेब्रुवारीला दिले जाणार होते.

बाळाची विक्री कशी करण्यात आली

गोंदियाच्या बालाजी हॉस्पिटलमध्ये एका दाम्पत्यानं आपल्या 10 दिवसांच्या मुलीला उपचारासाठी दाखल केले होते.डॉ. नितेश बाजपेयी याने उपचाराचा खर्च खूप जास्त होईल, अशी भीती पालकांना घातली. नागपूरच्या एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आम्ही मुलीवर मोफत उपचार करू, अशी खोटी बतावणी करून डॉक्टरने पालकांकडून मुलीला आपल्या ताब्यात घेतले. मात्र, उपचाराऐवजी या डॉक्टरने भंडाऱ्याच्या पांढराबोडी येथील एका महिलेला या चिमुकलीची 3 लाख रुपयांत विक्री केली.

गुन्हा दाखल

ललेश्वरी सादेपाच या महिलेला अटक करण्यात आली असून, मुख्य सूत्रधार डॉ. नितेश बाजपेयी आणि इतर 3 आरोपी फरार आहेत. पोलीस फरार असलेल्या आरोपींचा शोध घेत आहेत. या घटनेने संपूर्ण विदर्भात खळबळ उडाली आहे. बाळाची विक्री करणाऱ्या रॅकेटमध्ये आणखी किती जण यात आरोपी आहेत याचा तपास पोलीस करत आहे.

गुन्हा दखल करण्यात आलेल्यांची नावे

१) डॉ नितेश बाजपेयी – गोंदिया
२) मालती वाघमारे – पांढराबोडी भंडारा
३) पौर्णिमा धुर्वे – गोंदिया
४) ललेश्वरी सादेपाच – गोंदिया
५) उमेशसिंग गहलोत – गोंदिया

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात.

  • Que: आरोप कोणावर आहे?

    Ans: डॉ. नितेश बाजपेयीसह पाच जणांवर.

  • Que: बाळाची विक्री किती रुपयांत झाली?

    Ans: अंदाजे 3 लाख रुपयांत.

Web Title: Bhandara crime angel or broker 10 day old baby sold for rs 3 lakh on the pretext of treatment main mastermind doctor absconding

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 09:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा
1

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सहावीतील विद्यार्थ्यावर चार वर्गमित्रांकडून लैंगिक अत्याचार; पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा
2

लिफ्टमध्ये बसवलेल्या CCTV मुळे आत्महत्येचे रहस्य उघड होणार, गाझियाबादमधील तीन मुलींच्या मृत्यूतील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…
3

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: “तू कोणाशी बोलतोस?” संशयातून वाद वाढला; पतीने उचललं टोकाचं पाऊल, लॉजवर गेला अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार

Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार

Feb 12, 2026 | 09:23 AM
SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

SUV बॉनेटवर टांगून ड्रायव्हरने व्यक्तीला फरफटत नेलं, भयाण दृश्ये पाहून युजर्स झाले अवाक्; बेंगळुरीतील घटनेचा Video Viral

Feb 12, 2026 | 09:06 AM
Top Marathi News Today Live : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरणावर रोहित पवार आज बोलणार

LIVETop Marathi News Today Live : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरणावर रोहित पवार आज बोलणार

Feb 12, 2026 | 09:05 AM
Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 12, 2026 | 09:00 AM
ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल

ENG vs WI : शेरफेन रदरफोर्डच्या दुखापतीबद्दल मोठी अपडेट, सांगितले की तो कधी तंदुरुस्त होईल

Feb 12, 2026 | 08:59 AM
केदारनाथचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ

केदारनाथचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ

Feb 12, 2026 | 08:59 AM
राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

राजपाल यादव यांच्या मदतीला धावून आला मिका सिंग; अभिनेत्याला दिली मोठी रक्कम, स्टार्सना दिखावा न करण्याचे आवाहन

Feb 12, 2026 | 08:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM