Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज शुक्रवार, 9 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. आज शुक्रवारचा दिवस असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:20 AM
आजचा दिवस सामान्य राहील. अंक 9 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर मंगळाचा प्रभाव राहील. आज शुक्रवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि शुक्राचा अंक 6 आहे. आज मूलांक 6 असलेल्या लोकांना यश मिळेल आणि परदेशी कंपन्यांकडून लाभ होईल. मूलांक 9 असलेल्या लोकांना फायदा होईल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. जे लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहेत त्यांच्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही घेतलेल्या मेहनतीचा तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. समाजामध्ये तुम्हाला मान सन्मान मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी वादविवादापासून दूर रहा. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. कुटुंबामध्ये सामान्य वातावरण राहील.

Samsaptak Drishti Yog: सूर्य आणि गुरु यांच्या योगामुळे तयार होणार प्रतियुती दृष्टी योग, या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. महत्त्वाच्या कामामध्ये अडचणी येऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी समस्या येऊ शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. अनावश्यक खर्च होऊ शकतो. मानसिक ताण वाढू शकतो. महत्त्वाचे निर्णय भावनिक होऊन घेऊ नका. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला फायदा होईल. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. समाजामध्ये मान सन्मान वाढेल. कुटुंबातील वातावरण उत्तम राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. जर तुम्ही न्यायालयीन प्रकरणाशी संबंधित असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मानसिक शांती मिळेल. कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीला हळदीकुंकूची परंपरा कधी आणि का सुरू झाली? जाणून घ्या यामागचं धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

मूलांक 8

मूलांक 8 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरशी संबंधित असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या बाबतीत वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मिळेल. कामानिमित्त तुम्ही प्रवास करू शकता.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक समस्या दूर होतील. व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. जर तुमचे दीर्घकाळापासून कोणतेही काम अडकले असेल तर ते आज पूर्ण होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

