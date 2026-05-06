Chanakya Niti: रागावर नियंत्रण कसे ठेवावे? जाणून घ्या चाणक्यांच्या या टिप्स

आजच्या धावपळीच्या जीवनात लहान-लहान गोष्टींवर चिडचिड होणे सामान्य झाले आहे. अशा वेळी चाणक्यांच्या शिकवणी आपल्याला भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा योग्य मार्ग दाखवतात. जाणून घेऊया चाणक्यांच्या टिप्स

Updated On: May 06, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • रागावर नियंत्रण कसे ठेवावे
  • रागावर नियंत्रणासाठी चाणक्यांनी सांगितलेल्या टिप्स
आजच्या धावपळीच्या जीवनात, प्रत्येकाला लगेच प्रतिसाद द्यायचा असतो मग ते सोशल मीडियावर असो किंवा प्रत्यक्ष भेटीत. कोणी काही बोललं की आपण विचार न करताच प्रतिसाद देतो ही सवय सर्वसामान्य झाली आहे, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की प्रत्येक गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देणे तुम्हाला आतून कमकुवत देखील करू शकते?

बऱ्याचदा, आपण याला कणखर व्यक्तिमत्त्व समजण्याची चूक करतो, पण वास्तविक पाहता, हे भावनिक दुर्बलतेचे लक्षण आहे. प्राचीन काळातील शहाण्या माणसांनी या विषयावर स्पष्ट मते मांडली आहेत. विशेषतः चाणक्य नीतीमध्ये गहन अंतर्दृष्टी आढळते. केव्हा बोलावे आणि केव्हा शांत राहावे हे त्यात स्पष्टपणे सांगितले आहे हीच खरी ज्ञानप्राप्ती आहे. रागावर नियंत्रण कसे ठेवावे यासाठी चाणक्यांनी कोणत्या टिप्स सांगितल्या आहेत जाणून घ्या

रागाच्या भरात घेतलेले निर्णय ठरतात चुकीचे

घाईच्या प्रतिक्रियेमुळे विचार करायला वेळ मिळत नाही. जेव्हा आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा त्रास होतो, तेव्हा आपण लगेच प्रतिक्रिया देतो. त्या क्षणी आपले मन शांत नसते, उलट आपल्या भावना आपल्यावर हावी होतात. अशा परिस्थितीत, आपण घेतलेला कोणताही निर्णय अनेकदा योग्य नसतो. यामुळेच आपल्याला नंतर पश्चात्ताप होतो. अनेक लोक रागाच्या भरात अशा गोष्टी बोलतात ज्यामुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. याउलट, तीच गोष्ट थोडा विचार करून बोलली असती, तर परिस्थिती कदाचित वेगळी असती. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, रागाच्या भरात थोडे शांत राहणे हेच सर्वात शहाणपणाचे असते.

नात्यांमध्ये अंतर वाढणे

प्रत्येक गोष्टीला प्रतिसाद देणे आवश्यक नसते. प्रत्येक गोष्ट मनावर घेणे आणि लगेच प्रतिक्रिया देणे हे नात्यांसाठी हानिकारक ठरू शकते. कधीकधी समोरची व्यक्ती विनोद करत असते, पण आपण ते गांभीर्याने घेतो आणि प्रतिक्रिया देतो. या छोट्या गोष्टींचे रूपांतर पटकन मोठ्या वादात होऊ शकते. घरी असो, मैत्रीत असो किंवा कामाच्या ठिकाणी असो, सर्वत्र समजून घेणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही प्रत्येक गोष्टीवर लगेच प्रतिक्रिया देत असाल, तर लोक तुमच्यापासून दूर जातात. याउलट, जे लोक थांबतात, विचार करतात आणि मग प्रतिसाद देतात, त्यांचे नातेसंबंध अधिक घट्ट राहतात.

लोक तुमच्यामधील कमकुवतपणा ओळखतात

भावनांवर नियंत्रण ठेवणे हीच खरी शक्ती आहे. प्रत्येक परिस्थितीवर पटकन प्रतिक्रिया देणारी किंवा रागावणारी व्यक्ती आपली ही सवय इतरांपासून लपवत नाही. हळूहळू, लोकांना तुम्हाला कसे चिथावणी द्यायची हे समजू लागते. यामुळे अनेकदा लोक मुद्दाम तुमचा छळ करू लागतात. याउलट, आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीला गांभीर्याने घेतले जाते. त्यांच्या शब्दांना वजन असते. प्रत्येक गोष्टीवर प्रतिक्रिया न देणे हे दुर्बलतेचे लक्षण नसून, ते परिपक्वता आणि आत्म-नियंत्रणाचे लक्षण आहे.

केव्हा बोलावे आणि केव्हा शांत राहावे हे जाणून घेणे

आयुष्यात यश केवळ ज्ञानानेच नव्हे, तर वर्तणुकीनेही मिळते. योग्य वेळी योग्य प्रतिसाद देणे हीच खरी कला आहे. कधीकधी, शांत राहणे हाच सर्वात प्रभावी प्रतिसाद ठरतो. यामुळे तुमची प्रतिमा तर उजळतेच, पण तुम्हाला आतूनही अधिक सामर्थ्यवान वाटू लागते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्य यांच्या मते रागाचे काय नुकसान होते?

    Ans: रागामुळे विचारशक्ती कमी होते, चुकीचे निर्णय घेतले जातात आणि नातेसंबंध बिघडू शकतात.

  • Que: रागावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चाणक्य काय सांगतात?

    Ans: प्रतिक्रिया देण्याआधी विचार करा, शांत राहण्याचा प्रयत्न करा, परिस्थितीपेक्षा स्वतःच्या मनावर नियंत्रण ठेवा

  • Que: रागाचा करिअरवर परिणाम होतो का?

    Ans: हो, रागामुळे कामातील चुका वाढतात, सहकाऱ्यांशी संबंध बिघडतात आणि प्रगतीला अडथळा येऊ शकतो.

Published On: May 06, 2026 | 02:40 PM

NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल 'बाजरा वडा', चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Accident: मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 'मिसिंग लिंक'वर भीषण अपघात; तिघांचा मृत्यू

Mumbra News : 'ड्रम कांड'ची पुनरावृत्ती! महिलेने पती आणि भावाच्या मदतीने प्रियकराचा काढला काटा, हिरव्या ड्रमात सापडला मृतदेह

NEET UG 2026 : "एक मंत्री आणि पालक म्हणून मी…" धर्मेंद्र प्रधान यांनी नीटच्या पेपरफुटीवर काय दिला कडक इशारा?

Shah Rukh Khan ने खरेदी केली करोडो रुपयांची आलिशान Cadillac Escalade; फीचर्स पाहून व्हाल थक्क

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

