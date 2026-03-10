Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chanakya Niti : लोकं तुमचा टिशू पेपरसारखे वापर करतात का? चाणक्य नीती सांगते हे ६ संकेत!

एखाद्याला तुमचे काम करायला लावण्याची प्रक्रिया, जेव्हा ते घडत असते तेव्हा हाताळणीसारखी वाटत नाही. ती सल्ल्यासारखी वाटते. असे वाटते की ही व्यक्ती माझ्याबद्दल काळजी करत आहे आणि इतर कोणाचीही नाही.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Chanakya Niti : एखाद्याला तुमचे काम करायला लावण्याची प्रक्रिया, जेव्हा ते घडत असते तेव्हा हाताळणीसारखी वाटत नाही. ती सल्ल्यासारखी वाटते. असे वाटते की ही व्यक्ती माझ्याबद्दल काळजी करत आहे आणि इतर कोणाचीही नाही. जेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटेल तेव्हा प्रभाव तुमच्या विचारात आधीच रुजलेला असतो. शतकांपूर्वी, आचार्य चाणक्य यांनी इशारा दिला होता की सर्वात धोकादायक हाताळणी शत्रूंकडून केली जात नाही तर मानवी कमकुवतपणा आपल्यापेक्षा चांगले समजणारे लोक करतात. चाणक्य यांनी राजे, मंत्री, कुटुंबे, मैत्री आणि राजदरबारातील युतींचा अभ्यास केला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की लोक कमकुवत असल्याने सत्ता गमावत नाहीत, तर जेव्हा दुसऱ्याचा प्रभाव त्यांच्या स्वतःच्या निवडींवर मात करतो तेव्हा ते ओळखण्यात अयशस्वी होतात.

मॅनिप्युलेशन एखाद्याला आपल्या हिशोबाने चालवणं

हे जेव्हा होत असतं तेव्हा ते मॅन्युप्युलेशन सारखं वाटत नाही तर ते तुम्हाला कोणता तरी सुझाव देत आहेत असं वाटतं असतं. ते बोलताना फक्त आपलीच त्यांना बरीच काळजी आहे असं वाटत असतं. यासगळ्याची जेव्हा तुम्हाला जाणीव होते तुम्हाला अस्वस्थ वाटते तोपर्यंत प्रभाव तुमच्या विचारात आधीच रुजलेला असतो. शतकांपूर्वी, आचार्य चाणक्य यांनी याबाबत इशारा दिला होता की सर्वात धोकादायक हाताळणी ही शत्रांनी केली जात नाही तर मानवातील कमकुवतपणा आपल्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे समजणारे लोकं याचा वापर करतात. चाणक्य यांनी राजे, मंत्री, कुटुंबे, मैत्री आणि राजदरबारातील युतींचा अभ्यास केला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की लोक कमकुवत असल्याने सत्ता गमावत नाहीत, तर जेव्हा दुसऱ्याचा प्रभाव त्यांच्या स्वतःच्या निवडींवर मात करतो तेव्हा ते अयशस्वी होतात.

तुमची विचार करण्याची  क्षमता नष्ट होते

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, हे सहसा तेव्हा सुरू होते जेव्हा कोणी तुमच्याबद्दल जास्त काळजी करते. ते तुम्हाला वारंवार इशारा देतात, तुमच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात किंवा तुम्हाला बरोबर आणि चूक हे ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. सुरुवातीला, ते समर्थनासारखे वाटते, जणू ते तुमच्या सर्वोत्तम होण्याचा विचार करत आहेत असं वाटतं. पण हळूहळू, तुम्हाला जाणवतं की त्यांच्यात बरेच बदल होत आहेत. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या निर्णयांवर शंका घेऊ लागता. प्रत्येकवेळी निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही त्यांचा विचार महत्त्वाचा मानता प्रत्येक निर्णयासाठी त्यांना विचारु लागतात. फक्त तुम्हाला मदतीची गरज आहे म्हणून नाही तर तुम्हाला आता तुमच्या स्वतःच्या विचारांवर विश्वास राहिलेला नाही असा पद्धतीचा विचार तुमच्यात निर्माण होतो. चाणक्य स्पष्ट करतात की ही सर्वात सायलेंट हाताळणी आहे. तुमच्याबाबत असलेली खरी काळजी तुमची विचारशक्ती वाढवते, पण जर समोरच्याचा स्वार्थ तो हाताळणीचा असेल तर तुमचा विचार कमकुवत करत जातो. ज्या क्षणी एखाद्याची काळजी तुम्हाला अधिक सक्षम करण्याऐवजी कमी आत्मविश्वास देते, तेव्हा समजून घ्या की त्याचा परिणाम आता नाही तर फार पूर्वीपासून सुरू झाला आहे.

तुमचा वापर कधी झाला आहे हे तुम्हाला कळणारही नाही

प्रशंसा हा हाताळणीचा दुसरा सर्वात प्रभावी प्रकार आहे. सर्वांना प्रशंसा आवडते. म्हणूनच हा सर्वात प्रभावी प्रकार आहे. तुम्हाला मॅन्युप्युलेट करणारे तुमची प्रशंसा अशा प्रकारे करतात की नंतर तुमची किंमत त्यांच्या मान्यतेवर जोडली जाते. जेव्हा तुम्ही त्यांना सहमत असता तेव्हा तुम्ही त्यांच्यासाठी हुशार असता. पण जेव्हा तुम्ही सहमत नसता तेव्हा तुम्ही त्यांच्यासाठी त्रासदायक बनता. हळूहळू, तुम्ही प्रामाणिकपणापेक्षा एकमेकांना काय सोयीचं आहे काय अनुकूल आहे हे निवडू लागता. तुम्ही गप्प राहता कारण तुम्ही त्यांनी निर्माण केलेली प्रतिमा खराब करू इच्छित नाही. चाणक्याने इशारा देतात की अहंकार हा सर्वात सोपा सापळा आहे. अशा प्रकारे, तुमचे स्वातंत्र्य हळूहळू संपत जातं आणि तुम्ही कधी समोरच्याला हव्या त्यापद्धतीने वावरु लागता तुम्हालाही कळत नाही. या परिस्थितीत, तुम्हाला कोणती दुसरी व्यक्ती आदेश देण्याची गरज नसते. परिस्थितीनुसार तुम्हीच बदलत जाता.

फक्त प्रश्न विचारल्याने तुम्ही चुकीचे ठरता

त्यांना काय हवं आहे हे मिळण्याऐवजी जर हेराफेरी करणारे तुम्ही जर प्रश्न विचारले तर ते तुम्हालाच वाईट वाटून देतात. ते तुमच्या बोलण्यातही दोष शोधतात. ते वारंवार तुमचे उपकार मोजू लागतात आणि स्वतःला महान म्हणून दाखवतात. मग अचानक मुद्दा काय बरोबर आहे याचा नसून तुम्ही इतके कृतघ्न का आहात याचा असतो. कोणताही खरा वाद नसतानाही तुम्ही तुमचाच दोष आहे असं समजून निघून जाता. चाणक्य हे स्पष्ट सांगतात की; तो स्पष्ट करतो की अपराधीपणा अधिकारापेक्षा तुमच्या विचारशक्तीला लवकर खुंटवतो. तुम्ही अपराधीपणाने त्रासले जाता आणि मग सर्व युक्तिवाद अपयशी ठरतात. तुम्ही हे सर्व सहन करता.

जिथे मूल्ये येतील तेथून निघून जाणं

हे कुटुंबांमध्ये, संस्कृतींमध्ये आणि ऑफिसमध्ये अनेकदा पाहायला मिळतं. तुम्ही एखाद्या गोष्टीवर प्रश्न विचारताच, तुम्हाला सांगितले जाते की ती परंपरा आहे, संस्कृती आहे किंवा ती तशीच काम करते. आणि यामुळे तुम्ही विचारलेला मुद्दा तिथेच संपवला जातो. तुम्ही कितीही बरोबर असलात तरीही त्याच्यावर कोणताही विचार केला जात नाही. त्यानंतर तुम्ही वाद न घालता तुमच्या चारित्र्याचं रक्षण करता. चाणक्य मात्र परंपरेचा आदर करत होते पण आंधळेपणाने पालन करत नव्हते. त्यांचा असा विश्वास होता की मूल्यांनी विचारांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे. त्याची जागा घेता नये. जेव्हा कोणी प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी मूल्यांचा वापर करून तुम्हाला शांत करते, तेव्हा ते ज्ञानाचे रक्षण करत नाहीत तर स्वतःच्या हिताचे रक्षण करत असतात.

जेव्हा तुमच्याकडे पूर्ण माहिती नसते

तेव्हा मॅनिपुलेट करणारे सरळ खोटे बोलत नाहीत. त्यांना ते करण्याची गरज नसते कारण त्यांना तुमच्याबद्दल सर्व काही माहित झालेलं असतं. ते फक्त सर्वकाही स्पष्ट सांगत नाहीत. ते फक्त निवडकपणे त्यांच्याकडे असलेली माहिती वेळोवेळी उपयुक्त असेल तेव्हाच शेअर करतात. तुम्हाला वाटतं की तुम्ही एक स्वतंत्र निर्णय घेतला आहे, परंतु प्रत्यक्षात, तुमचे निर्णय आधीच संकुचित झालेला असतो. हे मॅनिपुलेशनचा सर्वात धोकादायक प्रकार आहे कारण तुम्ही परिणामांसाठी स्वतःला दोष देता, जरी तो दोष कधीही तुमचा नसतो. चाणक्य म्हणतात की माहितीवरील नियंत्रण म्हणजे निवडींवर नियंत्रण. त्यामुळे अशा गोष्टींपासून सावध राहणं गरजेचं आहे.

विक्टींम बनून जबाबदारीपासून पळ काढणं

जेव्हा जेव्हा तुम्ही चिंता व्यक्त करता तेव्हा समोरची व्यक्ती दुखावते, भावनिक होते किंवा असहाय्य होते. या सगळ्यात लक्ष त्यांच्यावरुन तुमच्यावर फोकस होतं. तुमची चिंता योग्य असली तरीही तुम्ही खूप कठोर वाटता. आणि त्याबद्दल तुम्ही नेहमी माफी मागता. हळूहळू, तुम्ही मुद्दे उपस्थित करणे पूर्णपणे थांबवता आणि तुमच्या स्वतःच्या चिंतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागता – तुम्ही खरोखर योग्य प्रश्न उपस्थित केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित राहतो. चाणक्य इशारा देतात की कमकुवत दिसणे ही एक शक्तिशाली युक्ती असू शकते. जेव्हा कोणी जबाबदारी टाळण्यासाठी त्यांच्या कमकुवतपणाचा वापर करते तेव्हा ही शक्ती शांतपणे वापरली जाते. तुम्ही त्यांच्या भावनांचे काळजीवाहक बनता.

दुसऱ्याच्या कल्पनांना आपलेसे बनवणे

कोणीतरी त्यांच्या शंका, भीती किंवा श्रद्धा तुम्हाला वारंवार सांगत असतो. कालांतराने, त्या कल्पना परिचित वाटू लागतात. जे परिचित आहे ते सुरक्षित वाटते. जे सुरक्षित आहे ते खरे वाटते. एके दिवशी, तुम्ही स्वतःला अशा कल्पनेचे समर्थन करताना आढळता जी तुम्ही कधीही निवडली नव्हती. ती कल्पना दुसऱ्याची होती आणि तुम्ही त्यात अडकता. चाणक्य शतकांपूर्वी समजून होते की मन दबावाने नाही तर पुनरावृत्तीने जिंकले जाते. एकदा एखादी कल्पना तुमची स्वतःची वाटली की, प्रतिकार पूर्णपणे नाहीसा होतो.

