शरीरातील ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी दुपारच्या जेवणात प्या थंडगार काकडीचे ताक, पोटातील जळजळ होईल कमी

काकडी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असते. त्यामुळे काकडीपासून तुम्ही थंडगार ताक सुद्धा बनवू शकता. हा पदार्थ चवीसोबतच पचनासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:14 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर घरात वेगवेगळे थंड पदार्थ आणून बनवले जातात. त्यात सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे काकडी. डाएटमध्ये काकडी नुसतीच खाल्ली जाते. काकडी खाल्ल्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता दूर होते, कारण काकडीमध्ये ९० टक्के पाणी आढळून येते. जेवणानंतर सगळ्यांचं ताक पिण्याची सवय असते. दुपारच्या जेवणानंतर ताक प्यायल्यास खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होण्यास होते. काकडी खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, वजन कमी होण्यास मदत, त्वचेचे आरोग्य सुधारते इत्यादी भरमसाट फायदे शरीराला होतात. त्यामुळे नियमित एक काकडी खावी. आज आम्ही तुम्हाला काकडीचे ताक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. याआधी तुम्ही मसाला ताक किंवा नुसतेच ताक प्यायले असेल, पण काकडीचे ताक नक्कीच घरी एकदा तरी बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया काकडीचे ताक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कडक उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! झटपट घरी बनवा आंबटगोड कैरीचे पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • दही
  • काकडी
  • पुदिन्याची पाने
  • कोथिंबीर
  • काळे मीठ
  • चाट मसाला
  • भाजलेले जिरे पावडर
कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • काकडीचे ताक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, काकडी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर काकडीची साल काढून बारीक तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात काकडीचे तुकडे, पुदिना, कोथिंबीर, भाजलेले जिरे पावडर, काळे मीठ, चाट मसाला आणि आवश्यकता वाटल्यास थोडस पाणी घालून मिश्रण वाटून घ्या.
  • त्यानंतर मोठ्या भांड्यात वाटीभर आंबट दही घेऊन त्यात गरजेनुसार पाणी घालून व्हिस्कीच्या सहाय्याने मिक्स करा.
  • दह्यातील गुठळ्या काढल्यानंतर त्यात काकडीचे मिश्रण ओतून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार काकडीचे ताक. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये काकडीचे ताक शरीरात थंडावा टिकवून ठेवेल.

