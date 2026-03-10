Porsche Car Accident प्रकरणातील विशाल अग्रवालला दिलासा? सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ मोठा निर्णय

पुणे पोर्शे कार अपघातात दोन जणांचा झाला होता मृत्यू
आरोपीचे वडील विशाल अग्रवालला जामीन मंजूर
अनेक अटीशर्तींसह कोर्टाने दिला जामीन
Supreme Court On Vishal Agrwal: कल्याणीनगर येथे पोर्शे कार अपघात प्रकरण घडले होते. अल्पवयीन आरोपीने वेगाने गाडी चालवून दोन जणांना उडवले होते. त्यानंतर त्याच्या आई- वडिलांना देखील अटक झाली होती. अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवालला सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. अनेक अटीशर्तींसह कोर्टाने जामीन दिल्याचे समोर येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणात अटकेत असलेल्या आरोपी आणि प्रसिद्ध बिल्डर विशाल अग्रवालला दिलासा दिला आहे. कोर्टाने विशाल अग्रवालला नियमित जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल 22 महीने विशाल अग्रवाल तुरुंगात होता. न्यायलाईन कोठडीत असल्याने त्यांच्या जामीनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले जात आहे.
जामीन मिळण्यासाठी विशाल अग्रवालने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर विशाल अग्रवालने सुप्रीम कोर्टात जामीन मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. अनेक अटीशर्तींसह सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्याच्या कल्याणीनगर परिसरात घडलेला पोर्शे कार अपघात संपूर्ण राज्यात चर्चेत आले होते. एका अल्पवयीन मुलाने दारूच्या नशेत दोन जणांना उडवले होते. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. दरम्यान मुलाला वाचवण्यासाठी विशाल अग्रवालने मुलाच्या वैद्यकीय अहवालात छेडछाड केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे त्याला अटक देखील करण्यात आली.
पोलीस निरीक्षक राहुल जगदाळे तसेच सहाय्यक निरीक्षक विश्वास तोडकरी असे प्रस्ताव पाठविलेल्या दोन अधिकाऱ्यांचे नाव आहे. कल्याणीनगरमध्ये १९ में रोजी मध्यरात्री पबमधून पार्टीकरून परतताना धनिकाच्या अल्पवयीन मुलाने वेगात अलिशान भरधाव कारने दुचाकीवरील इंजिनिअर तरुण-तरुणींना उडविले होते. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणात पूत्राला वाचविण्यासाठी नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. राजकीय पॉवरचा वापर, धनिक असल्याचा माज आणि पोलीस यंत्रणा हाताला धरून झालेला सर्वप्रकार आणि ३०० शब्दांचा निबंध लिहण्यास सांगत मिळालेला जामीन, यामुळे प्रकरण राज्यात गाजले होते.