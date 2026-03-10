‘Dhurandhar 2’ च्या ट्रेलरनंतर आणखी एक सरप्राईज; रणवीर सिंगचा रिव्हेंज अवतार, नव्या पोस्टरने वेधलं लक्ष

बॉलीवूडचा पॉवरहाऊस अभिनेता रणवीर सिंग त्याच्या आगामी अॅक्शन-सीक्वल “धुरंधर २: द रिव्हेंज” द्वारे बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करण्यासाठी सज्ज आहे. निर्मात्यांनी अलीकडेच एक अतिशय तीव्र आणि गडद पोस्टर रिलीज केले, ज्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. पोस्टर शेअर करताना रणवीरने त्याला “देव रागावत आहे” असे कॅप्शन दिले आहे. ही एक ओळ चित्रपटाची गंभीरता आणि अॅक्शन पातळी स्पष्टपणे दर्शवते. पोस्टरमध्ये रणवीरचा लूक खूपच हिंसक दिसत आहे, ज्यामुळे असे दिसून येते की यावेळी कथा आणखी आक्रमक असेल.
रिलीज झालेल्या पोस्टरमध्ये रणवीर सिंगच्या व्यक्तिरेखेचे दुहेरी थर कलात्मकपणे दाखवले आहेत. या कलाकृतीतून त्याचे पात्र जसकीरत आणि त्याचे उपनाम हमजा यांच्या दुहेरी ओळखी अधोरेखित होतात. कथेच्या या टप्प्यावर, हमजाचे पात्र लियारी अंडरवर्ल्डमध्ये एक शक्तिशाली वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी पुढे जाताना दिसेल. पोस्टरची ठळक लाल ब्रशस्ट्रोक डिझाइन चित्रपटाच्या गडद थीम आणि रक्तरंजित संघर्षाचे उत्तम प्रकारे वर्णन करते. आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट त्याच्या आधीच्यापेक्षा खूप मोठा आणि भव्य असण्याचे आश्वासन देतो.
“धुरंधर २” मध्ये फक्त रणवीर सिंगच नाही तर अनेक कलाकार दिसणार आहेत. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि आर. माधवन सारखे दिग्गज कलाकार त्यांच्या भूमिका पुन्हा साकारण्यासाठी परत येत आहेत. सारा अली खान आणि दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. चित्रपटाची चर्चा आणखी वाढविण्यासाठी, यामी गौतमच्या एका खास कॅमिओच्या बातम्याही येत आहेत, जे चाहत्यांसाठी नक्कीच आश्चर्यचकित करणारे आहे. स्पाय थ्रिलर चाहत्यांसाठी, हा चित्रपट एक संपूर्ण मेजवानी ठरणार आहे.
चित्रपटाच्या अधिकृत रिलीजच्या एक दिवस आधी १८ मार्च रोजी झालेल्या पेड प्रिव्ह्यू शोच्या तिकिटांची विक्री आधीच १८ कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे यावरून चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांचा उत्साह अंदाजे मोजता येतो. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी जगभरातील थिएटरमध्ये हिंदी तसेच तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम सारख्या अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पहिल्या भागाच्या यशानंतर, या सिक्वेलच्या अपेक्षा गगनाला भिडल्या आहेत. ‘धुरंधर २’ हा चित्रपट केवळ या वर्षातील सर्वात मोठ्या अॅक्शन चित्रपटांपैकी एक असणार नाही तर तो रणवीर सिंगच्या कारकिर्दीला एक नवीन दिशा देणारा चित्रपट ठरेल.
