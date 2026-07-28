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Chandra Gochar: 28 जुलैच्या काळ्या रात्री शनीच्या राशीत चंद्र होणार गोचर, 3 राशींचं टेन्शन वाढणार, व्हा सावध!

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

२८ जुलैच्या रात्री चंद्र शनीच्या मकर राशीत प्रवेश करेल. या संक्रमणामुळे काही राशींची चिंता वाढू शकते. चला जाणून घेऊया की या राशी कोणत्या आहेत आणि त्यांनी कोणती खबरदारी घ्यावी.

चंद्र होणार मकर राशीत गोचर (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

चंद्र होणार मकर राशीत गोचर (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • 28 जुलैच्या रात्री चंद्र होणार मकर राशीत गोचर 
  • कोणत्या तीन राशींच्या व्यक्तींना मिळणार फटका 
  • कोणती काळजी घेणे आवश्यक, जाणून घ्या 
२८ जुलैच्या रात्री चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करेल. हे संक्रमण सायंकाळी ७:५० वाजता होईल. शत्रू राशी असलेल्या मकर राशीतील चंद्राच्या संक्रमणामुळे काही राशींच्या जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. या राशींना आर्थिक आणि करिअर-संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. चला जाणून घेऊया या राशी कोणत्या आहेत. ज्योतिषाचार्य आनंद त्रिपाठी यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. नक्की कोणत्या राशींवर काय परिणाम होऊ शकतो आपण जाणून घेऊया. 

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना होऊ शकतो त्रास 

चंद्र तुमच्या राशीपासून आठव्या घरात प्रवेश करेल. हे घर अनिश्चितता आणि अपघातांचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, मिथुन राशीच्या व्यक्तींना चंद्राच्या मकर राशीतील संक्रमणादरम्यान सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तुम्हाला खूप काळजीपूर्वक वाहन चालवावे लागेल. प्रवासादरम्यान तुम्हाला तुमच्या मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण करणे देखील आवश्यक आहे. तुम्ही कार्यालयीन राजकारणापासून जितके दूर राहाल, तितके चांगले. या राशीच्या लोकांनी कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळावे. यावर उपाय म्हणून, गणपतीची पूजा करा.

Chandra Gochar 2026: चंद्र शनीच्या राशीत करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांना मिळणार दिलासा

सिंह राशीच्या व्यक्तींनी रागावर नियंत्रण ठेवा 

चंद्र तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करेल, जे रोग, कर्ज आणि शत्रूंचे कारक आहे. चंद्राचे हे भ्रमण तुमच्या विरोधकांना सक्रिय करू शकते, त्यामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. आर्थिक बाबींमधील निष्काळजीपणा देखील हानिकारक ठरू शकतो. तुम्ही आर्थिक व्यवहार टाळावेत. केवळ योग्य बजेट राखल्यानेच परिस्थितीत सुधारणा होईल. या राशीच्या काही लोकांना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, हनुमान चालिसाचे पठण करा.

कुंभ राशीच्या व्यक्तींना होऊ शकते नुकसान 

चंद्र कुंभ राशीच्या बाराव्या घरात, म्हणजेच नुकसानीच्या घरात, भ्रमण करेल. या काळात तुमची इच्छा नसतानाही तुम्हाला तुमची बचत खर्च करण्यास भाग पडू शकते. या राशीच्या लोकांना आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा लोक सामाजिक आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्यापासून दूर जाऊ शकतात. या राशीच्या काही लोकांना मानसिक तणावाचाही सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, कुंभ राशीच्या लोकांनी भगवान शिवाची पूजा करावी.

Chandra Gochar: चंद्राच्या राशीपरिवर्तनामुळे तयार होणार नीचभंग राजयोग, या राशींना मिळणार करिअरमध्ये यश आणि आर्थिक भरभराट

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: Chandra gochar in makar rashi on 28th july 3 zodiac signs affected

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Published On: Jul 28, 2026 | 11:14 AM

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