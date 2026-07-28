Chandra Gochar: 28 जुलैच्या काळ्या रात्री शनीच्या राशीत चंद्र होणार गोचर, 3 राशींचं टेन्शन वाढणार, व्हा सावध!

मिथुन राशीच्या व्यक्तींना होऊ शकतो त्रास
चंद्र तुमच्या राशीपासून आठव्या घरात प्रवेश करेल. हे घर अनिश्चितता आणि अपघातांचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे, मिथुन राशीच्या व्यक्तींना चंद्राच्या मकर राशीतील संक्रमणादरम्यान सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तुम्हाला खूप काळजीपूर्वक वाहन चालवावे लागेल. प्रवासादरम्यान तुम्हाला तुमच्या मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण करणे देखील आवश्यक आहे. तुम्ही कार्यालयीन राजकारणापासून जितके दूर राहाल, तितके चांगले. या राशीच्या लोकांनी कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळावे. यावर उपाय म्हणून, गणपतीची पूजा करा.
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सिंह राशीच्या व्यक्तींनी रागावर नियंत्रण ठेवा
चंद्र तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात भ्रमण करेल, जे रोग, कर्ज आणि शत्रूंचे कारक आहे. चंद्राचे हे भ्रमण तुमच्या विरोधकांना सक्रिय करू शकते, त्यामुळे तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. आर्थिक बाबींमधील निष्काळजीपणा देखील हानिकारक ठरू शकतो. तुम्ही आर्थिक व्यवहार टाळावेत. केवळ योग्य बजेट राखल्यानेच परिस्थितीत सुधारणा होईल. या राशीच्या काही लोकांना त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, हनुमान चालिसाचे पठण करा.
कुंभ राशीच्या व्यक्तींना होऊ शकते नुकसान
चंद्र कुंभ राशीच्या बाराव्या घरात, म्हणजेच नुकसानीच्या घरात, भ्रमण करेल. या काळात तुमची इच्छा नसतानाही तुम्हाला तुमची बचत खर्च करण्यास भाग पडू शकते. या राशीच्या लोकांना आपल्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा लोक सामाजिक आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्यापासून दूर जाऊ शकतात. या राशीच्या काही लोकांना मानसिक तणावाचाही सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, कुंभ राशीच्या लोकांनी भगवान शिवाची पूजा करावी.
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