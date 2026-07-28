World Nature Conservation Day: भावी पिढीसाठी कशी ठेवणार पृथ्वी सुरक्षित? जाणून घ्या जागतिक निसर्ग संवर्धन दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट

आजच्या आधुनिक आणि औद्योगिकीकरणाच्या युगात मानवाने प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत केली असली, तरी त्यासाठी निसर्गाची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. ज्या नैसर्गिक संसाधनांवर मानवी जीवनाचा पाया रचला गेला आहे, तीच संसाधने आज धोक्यात आली आहेत. हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, तापमानवाढ आणि उन्हाळ्यातील भीषण पाण्याचे दुर्भिक्ष यांसारख्या समस्या आपल्याला दररोज निसर्गाच्या बिघडलेल्या समतोलाची जाणीव करून देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि वसुंधरेचे रक्षण करण्यासाठी दरवर्षी २८ जुलै रोजी जगभरात ‘जागतिक निसर्ग संवर्धन दिन’ (World Nature Conservation Day) साजरा केला जातो.
‘संवर्धन’ म्हणजे केवळ झाडे लावणे नव्हे, तर आपल्या निसर्गाने दिलेल्या मौल्यवान गोष्टींचा जसे की पाणी, हवा, जमीन, जंगले, खनिजे आणि प्राणी-पक्ष्यांची जैवविविधता—अत्यंत जबाबदारीने व शाश्वत पद्धतीने (Sustainable Use) वापर करणे होय. निसर्ग हा अमर्याद नाही; जर आपण त्याचा अनिर्बंध वापर थांबवला नाही, तर येणाऱ्या काळात मानवी अस्तित्वालाच मोठा धोका निर्माण होईल, हा स्पष्ट संदेश हा दिवस आपल्याला देतो.
आजची वेगवान जीवनशैली आणि प्लास्टिकचा अनिर्बंध वापर यामुळे आपली माती आणि जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत. शहरीकरणाच्या नावाखाली होणारी प्रचंड जंगलतोड (Deforestation) यामुळे हजारो वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होत असून अनेक दुर्मिळ प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी, कारखान्यांचा धूर आणि ई-कचरा (E-Waste) यामुळे हवा आणि पाणी यांचे विषारीीकरण होत आहे. या सर्व गोष्टींचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होत असून नवनवीन आजार डोके वर काढत आहेत.
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जागतिक निसर्ग संवर्धन दिनानिमित्त शाळा, महाविद्यालये, शासकीय संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) माध्यमातून राज्यभर व देशभरात विविध जनजागृती मोहिमा आयोजित केल्या जातात. विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच निसर्गाचे महत्त्व कळावे यासाठी निबंध स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आणि कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते. तसेच स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण (Tree Plantation Drives) आणि स्वच्छता मोहिमा राबवून नागरिकांना या कार्यात सहभागी करून घेतले जाते.
निसर्ग संवर्धन ही केवळ सरकार किंवा मोठ्या संस्थांची जबाबदारी नसून ती आपल्या प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे. दैनंदिन जीवनात लहान-लहान गोष्टींमध्ये सकारात्मक बदल करून आपण निसर्गाच्या रक्षणात मोठे योगदान देऊ शकतो:
१. जलसंवर्धन (Save Water): नळ सुरू ठेवून पाणी वाया घालवणे थांबवा. पावसाच्या पाण्याची साठवण (Rainwater Harvesting) आणि पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची सवय लावा.
२. प्लास्टिकला पूर्ण विराम (Reduce Single-Use Plastic): कापडी पिशव्यांचा वापर करा. एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू (Single-use plastic) वापरणे पूर्णपणे टाळा.
३. ऊर्जा बचत (Save Energy): गरज नसताना विजेचे दिवे आणि पंखे बंद ठेवा. शक्य तिथे सौर ऊर्जेसारख्या (Solar Energy) नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वापर वाढवा.
४. झाडे लावा अन् जगवा (Plant & Adopt Trees): केवळ झाडे लावू नका, तर ती मोठी होईपर्यंत त्यांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी घ्या.
५. 3R तत्त्वाचा अवलंब (Reduce, Reuse, Recycle): कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावा आणि वस्तूंचा पुन्हा वापर करण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन द्या.
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भावी पिढीला एक सुंदर, हिरवीगार आणि राहण्यायोग्य पृथ्वी सोडून जायची असेल, तर आजच पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. निसर्ग आपल्याला जगण्यासाठी सर्व काही देतो; आता त्याला परत देण्याची वेळ आपली आहे. चला तर मग, या ‘जागतिक निसर्ग संवर्धन दिना’निमित्त आपण सर्वजण पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून जगण्याचा ठाम संकल्प करूया!