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बजेटमध्ये मोठा धमाका! 5,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच, AI फीचर्स आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:46 AM IST
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सारांश

Vivo T5e Launched: बजेटमध्ये नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर विवोने भारतीय ग्राहकांसाठी आणखी एक आकर्षक पर्याय सादर केला आहे. कंपनीने Vivo T5e हा स्मार्टफोन 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी किमतीत लॉन्च केला असून, यात मोठी बॅटरी, एआय फीचर्स आणि मजबूत डिझाइनचा समावेश आहे.

बजेटमध्ये मोठा धमाका! 5,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच, AI फीचर्स आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

बजेटमध्ये मोठा धमाका! 5,500mAh बॅटरीसह नवा Vivo स्मार्टफोन लाँच, AI फीचर्स आणि पावरफुल फीचर्सने सुसज्ज

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विस्तार
  • विवोने ₹13,999 किंमतीत विवो टी 5 ई हा नवीन बजेट 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजारात लॉन्च केला आहे.
  • फोनमध्ये 5,500mAh बॅटरी, 90Hz डिस्प्ले आणि एआय-आधारित अनेक स्मार्ट फीचर्स देण्यात आले आहेत.
  • विवो टी 5 ई शॅडो ग्रे आणि एयरो ब्लू रंगांमध्ये ऑनलाइन व ऑफलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
Vivo Smartphone Launched: टेक कंपनी विवोने भारतात एक नवीन आणि बजेट स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांच्या T-सीरीजअंतर्गत त्यांचा हा नवीन स्मार्टफोन सादर केला आहे. विवोने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनचे नाव Vivo T5e असे आहे. या डिव्हाईसचा उद्देश जास्त पैसे खर्च न करता चांगली बॅटरी बॅकअप, मजबूत डिझाईन आणि AI-पावर्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑफर करणं असा आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन दोन रंगांच्या पर्यायात लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन एका सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत 15 हजार रुपयांहून कमी आहे.

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विवो टी 5 ई ची किंमत आणि ऑफर

विवो टी 5 ई स्मार्टफोन 4GB + 64GB या रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 13,999 रुपये आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन शॅडो ग्रे आणि एयरो ब्लू कलर ऑप्शनमध्ये सादर करण्यात आला आहे. ग्राहक हा स्मार्टफोन विवोची अधिकृत वेबसाईट, फ्लिपकार्ट आणि देशातील ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्समधून खरेदी करू शकतात.  (फोटो सौजन्य: Vivo) 

विवो टी 5 ई चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले

विवो टी 5 ई च्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, या स्मार्टफोनमध्ये 90Hz रिफ्रेश रेटवाला 6.74-इंच एचडी+ एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे.

प्रोसेसर

फोनमध्ये पावर देण्यासाठी यूनिसोक T7225 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 4GB पर्यंत रॅम आणि 4GB पर्यंत एक्सटेंडेड रॅमचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. म्हणजेच फोनमध्ये 8GB पर्यंत रॅम मिळणार आहे.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 8 मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा दिला आहे. डिव्हाईस अँड्रॉईड 16 वर आधारित ओरिजीनओएस 6 ने सुसज्ज आहे आणि यामध्ये टेक्स्ट जनरेशनसाठी एआय क्रिएशन, डॉक्यूमेंट मॅनेजमेंटसाठी वीवो डॉकमास्टर आणि इमेज एडिटिंगसाठी एआय कटआउट जसे एआय-पावर्ड फीचर्स देखील देण्यात आले आहे.

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बॅटरी

या स्मार्टफोनमध्ये 5,500mAh बॅटरी दिली आहे, जी 15W फास्ट चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आणि बॅटरी हेल्थ प्रोटेक्शनला सपोर्ट करते. विवोने दावा केला आहे की, हा फोन चार वर्षांपर्यंत आपली परफॉर्मंस टिकवून ठेवू शकतो. याशिवाय या डिव्हाईसमध्ये पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षेसाठी IP64 रेटिंग दिली आहे. तसेच या डिव्हाईसमध्ये मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा, ओल्या हाताने स्पर्श करण्याची सुविधा, बाजूला लावलेला फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि 3.5mm हेडफोन जॅक देखील आहे.

Web Title: Vivo t5e launched in india with 5500mah battery ai features price specs and availability

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:46 AM

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