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‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’मध्ये दडलंय खास सरप्राईज! मकरंद अनासपुरेंच्या एका संवादात लपली १५ सुपरहिट चित्रपटांची नावं

Updated On: Jul 28, 2026 | 11:02 AM IST
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सारांश

Mamachya Govyala Jauya movie: 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' चित्रपटात मकरंद अनासपुरेंचा खास कॅमिओ चर्चेत आहे. एका संवादात त्यांच्या १५ गाजलेल्या चित्रपटांची नावं कल्पकतेने गुंफण्यात आली आहेत.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

मैत्री, धमाल, वेडेपणा आणि नॉस्टॅल्जियाने भरलेला प्रवास प्रेक्षकांना अनुभवायला देणारा विजू माने दिग्दर्शित ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा चित्रपट सध्या सर्वत्र प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटातील भन्नाट कथा, विनोद आणि अनपेक्षित सरप्राईजेसमुळे तो प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे.

मराठी चित्रपटांमध्ये प्रेक्षकांसाठी खास सरप्राईजेस ठेवण्याची परंपरा कायम आहे. ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ या चित्रपटातही असाच एक भन्नाट प्रयोग पाहायला मिळतो. चित्रपटात अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांचा छोटेखानी कॅमिओ असून, त्यांच्या एका संवादाने सध्या प्रेक्षकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

हा संवाद ऐकताना सुरुवातीला तो अगदी साधा वाटतो. मात्र, बारकाईने लक्ष दिल्यास त्यामध्ये मकरंद अनासपुरे यांच्या कारकिर्दीतील तब्बल १५ गाजलेल्या चित्रपटांची नावं अत्यंत कल्पकतेने गुंफण्यात आल्याचं लक्षात येतं. त्यामुळे हा प्रसंग त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक सुखद सरप्राईज ठरला आहे.

या संवादाची खासियत म्हणजे त्यात मकरंद अनासपुरे यांच्या कारकिर्दीतील तब्बल १५ गाजलेल्या चित्रपटांची नावं अतिशय कल्पकतेने गुंफण्यात आली आहेत. पहिल्यांदा ऐकताना हा संवाद अगदी साधा वाटतो. मात्र, बारकाईने ऐकल्यावर त्यामध्ये ‘उलाढाल’, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’, ‘जाऊ तिथे खाऊ’, ‘खबरदार’, ‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’, ‘नऊ महिने नऊ दिवस’, ‘गाढवाचं लग्न’, ‘दोघात तिसरा आता सगळं विसरा’, ‘तुक्या तुकविला नाग्या नाचविला’, ‘मला एक चान्स हवा’, ‘डावपेच’, ‘आमच्यासारखे आम्हीच’, ‘दे धक्का’, ‘दणक्यावर दणका’ आणि ‘साडे माडे ३’ या चित्रपटांची नावं दडलेली असल्याचं लक्षात येतं.

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दिग्दर्शक विजू माने यांनी मकरंद अनासपुरे यांच्या चित्रपट प्रवासाला दिलेली ही अनोखी मानवंदना चाहत्यांच्या पसंतीस उतरली आहे. छोट्याशा कॅमिओमधूनही प्रेक्षकांना मोठा आनंद देणारा हा प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.

‘विजुमेनिया प्रा. लि.’ आणि ‘लाईट अँड शेड’ प्रस्तुत या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती विजू माने यांनी केली आहे. कुशल बद्रिके, अंकुश चौधरी, संतोष जुवेकर आणि अभिजीत चव्हाण यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘मामाच्या गोव्याला जाऊया’ हा चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.

ही आवृत्ती अधिक फीचर-स्टोरी शैलीत आहे आणि सुरुवातीलाच “१५ चित्रपटांची नावं एका संवादात” हा हुक दिल्यामुळे वाचकांची उत्सुकता वाढते.

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Web Title: Mamachya gavala jauya makarand anaspure cameo 15 movie titles dialogue

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Published On: Jul 28, 2026 | 11:02 AM

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