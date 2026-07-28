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Ulhasnagar Crime: उल्हासनगर हादरलं! प्रेमासाठी घरातून पळून जाणार होती; आईला समजताच निर्घृण हत्या

Updated On: Jul 28, 2026 | 10:31 AM IST
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सारांश

उल्हासनगरमध्ये 19 वर्षीय तरुणीचे शेजारी राहणाऱ्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याने आईचा विरोध होता. प्रियकरासोबत पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याच्या रागातून आईने ओढणीने गळा आवळून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली असून या गुन्ह्यात घरातील इतर सदस्यांचा सहभाग होता का, याचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • प्रेमसंबंध आणि आंतरजातीय नात्याला विरोध करत आईने 19 वर्षीय मुलीचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप.
  • घटनेनंतर वडिलांनी स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती दिली; पोलिसांनी आईला अटक केली.
  • हत्येत घरातील इतर सदस्यांचा सहभाग होता का, याचा पोलीस तपास सुरू आहे.
उल्हासनगर: उल्हासनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घर शेजारी राहणाऱ्या मुलासोबत १९ वर्षीय मुलीचा प्रेमसंबंध होता. ती आपल्या प्रियकरासोबत पळून जाण्याच्या तयारीत होती. मात्र जेव्हा ही बाब तिच्या आईला समजली तेव्हा तिने आपल्या पोटच्या मुलीची हत्या केली. या घटनेने उल्हासनगरमध्ये खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना ही उल्हासनगर क्रमांक एकच्या परिसरातील भैय्यासाहेब आंबेडकर नगर इथे घडली. पोलिसांनी आरोपी आईला अटक केली आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात आरोपी आईविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेमकं काय घडलं?

अमृता गरड (१९ वर्ष) असे हत्या झालेल्या मुलीचे नाव आहे. तर आरोपी आईचे नाव आशा गरड असे आहे. अमृताचे घर शेजारी राहणाऱ्या एका तरुणासोबत प्रेम संबंध होते. तो मुलगा दुसऱ्या जातीचा होता. हे प्रेम संबंध आईच्या नजरेस आले. तो दुसऱ्या जातीचं असल्याने आईचा याला विरोध होता. त्यामुळे घरात सतत आई आणि अमृता या दोघांमध्ये वाद होत होते. सततच्या होणाऱ्या भांडणाला कंटाळून अमृता प्रियकरासोबत पळून जाण्याच्या तयारीत होती. यामुळे संतापून आईने अमृताची हत्या केली. ओढणीच्या साहाय्याने तिने गळा आवळून हत्या केली.

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हत्येच्यावेळी अमृताचे वडील आणि दोन भाऊ हे घरातच असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. अमृताच्या वडिलांनी स्वतः उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात हजर होऊन या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांच्या तपासात आईने मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले. त्यानुसार पोलिसांनी आईला अटक केली. या हत्येसाठी आईला घरातील सदस्यांनी मदत केली का? याचा देखील तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे.

धडक दिली… कार मागे घेतली… आणि जखमीच्या अंगावरून पुन्हा घातली; उल्हासनगरातील घटना हादरवणारी

उल्हासनगरमध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक हिट-अँड-रन प्रकरणाने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. भरधाव कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्यानंतर जखमी व्यक्तीच्या अंगावर पुन्हा कार चालवत चालकाने घटनास्थळावरून पलायन केल्याचा आरोप आहे. या भीषण घटनेत एका वयोवृद्धाचा मृत्यू झाला असून त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. या प्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी कल्याणमधील गोल्ड व्यावसायिक अविनाश मुथा याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: तरुणीची हत्या कशामुळे झाल्याचा आरोप आहे?

    Ans: प्रेमसंबंधांना आणि आंतरजातीय नात्याला विरोधामुळे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी कोणाला अटक केली?

    Ans: मृत तरुणीच्या आईला.

  • Que: पोलिस कोणत्या बाबीचा पुढील तपास करत आहेत?

    Ans: हत्येत घरातील इतर सदस्यांचा सहभाग होता का, याचा.

Web Title: Ulhasnagar crime ulhasnagar shaken she was planning to run away from home for love brutally murdered after her mother found out

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Published On: Jul 28, 2026 | 10:31 AM

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