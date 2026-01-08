Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chaturgrahi Yog 2026: 24 महिन्यांनंतर मकर राशीत मोठा ग्रहयोग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

जानेवारीमध्ये, 24 महिन्यांनंतर ग्रहांची दुर्मिळ युती होत आहे. सूर्य, शुक्र, बुध आणि मंगळ मकर राशीत एकत्र येऊन चतुर्ग्रही योग तयार करणार आहेत. चतुर्ग्रही योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:02 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

24 महिन्यांनंतर मकर राशींमध्ये ग्रहांची दुर्मिळ युती होणार आहे. मकर संक्रांतीनंतर मकर राशीत चतुर्ग्रही योग तयार होत आहे. सूर्य, शुक्र, बुध आणि मंगळ हे मकर राशीत युती करतील. चारही ग्रह फेब्रुवारी 2024 मध्ये मकर राशीत एकत्र आले होते. ज्योतिषशास्त्रानुसार मकर राशीत सूर्य, शुक्र, बुध आणि मंगळ या चार ग्रहांच्या युतीमुळे लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग आणि रुचक राजयोग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात, हा योग अत्यंत दुर्मिळ आणि अत्यंत प्रभावी मानला गेला आहे. 17 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी दरम्यान तयार झालेल्या चतुर्ग्रही योगासह तयार झालेल्या राजयोगामुळे मकर राशीसह या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांच्या दहाव्या घरामध्ये हे शुभ ग्रह तयार होत आहे. मेष राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या कारकिर्दीत सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. सामाजिक पातळीवर तुम्हाला प्रचंड आदर आणि प्रतिष्ठा मिळेल. तुम्हाला कामगिरी साध्य होण्यास मदत होऊ शकते. सरकारी क्षेत्रातूनही तुम्हाला फायदा होईल. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकते.

Zodiac Sign: सौभाग्य योगामुळे मिथुन आणि धनु राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल आर्थिक लाभ

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण नवव्या घरात होत आहे. नशीब पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने दिसेल. या काळात तुम्हाला लांब प्रवास करण्याची संधी देखील मिळू शकते. परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करणाऱ्यांना आता संधी मिळू शकते. तुमचा कल धार्मिक कार्यांकडे अधिक असेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांवर ग्रहांचा शुभ परिणाम होणार आहे. शुक्र, सूर्य, मंगळ आणि बुध हे त्यांच्या सप्तम भावात कर्क राशीवर दृष्टी करतील. कर्क राशीच्या लोकांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात आनंद मिळेल. भागीदारीत काम करणाऱ्यांनाही हा काळ चांगला राहील. तुम्हाला प्रतिष्ठा आणि आदर मिळेल. दीर्घकालीन आजाराने ग्रस्त असाल तर तुम्हाला आता आराम मिळेल. जर तुम्हाला नवीन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर तु्म्हाला या काळात फायदा होईल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या पाचव्या घरात चतुर्ग्रही योग तयार होणार आहे. कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या मागील परिश्रमाचे फळ मिळेल. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यासाठी आजचा काळ चांगला राहणार आहे. पालकांनाही त्यांच्या मुलांबद्दल चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. मानसिक स्थिती चांगली मिळेल. व्यावसायिकांना परदेशी स्रोतांकडूनही फायदा होऊ शकतो.

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांना चतुर्ग्रही योगाचा फायदा होणार आहे. ही युती या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुमची लोकप्रियता पूर्वीपेक्षा जास्त असेल आणि तुमचे करिअर नवीन उंचीवर पोहोचेल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले काम आता पूर्ण होईल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चतुर्ग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: चतुर्ग्रही योग म्हणजे चार ग्रह एकाच राशीत एकत्र येणे. हा योग अत्यंत शक्तिशाली मानला जातो आणि त्याचा परिणाम राशींवर खोलवर होतो.

  • Que: मकर राशीत कोणते ग्रह एकत्र येणार आहेत?

    Ans: मकर राशीत सूर्य, बुध, शनि आणि शुक्र हे चार ग्रह एकत्र येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हा महासंयोग निर्माण होईल.

  • Que: चतुर्ग्रही योगाचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी कोणते उपाय करावेत?

    Ans: शिस्त, मेहनत, प्रामाणिकपणा राखणे आणि शनिवारी शनी देवाची पूजा करणे लाभदायक ठरेल

