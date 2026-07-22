बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Devhara Vastu Tips: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धार्मिक नियम

Updated On: Jul 22, 2026 | 10:20 AM IST
जाहिरात
सारांश

घरातील देव्हाऱ्यातील प्रत्येक वस्तू भक्ती आणि शिस्त यांचे प्रतीक असते; त्यात हळदी-कुंकवाच्या करंड्याला विशेष स्थान आहे. श्रद्धेने आणि पवित्र भावनेने ठेवलेला हा करंडा घरात आनंद, मंगलता आणि आध्यात्मिक वातावरण वृद्धिंगत करते. देवघरातील हळदी कुंकूवाच्या करंड्याचे महत्त्व जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा
  • काय आहेत वास्तुशास्त्र आणि धार्मिक नियम
  • हळद आणि कुंकू एकत्र ठेवण्यामागे काय आहे अर्थ
 

 

भारतीय सनातन संस्कृतीत हळद आणि कुंकू हे केवळ सौभाग्याचे प्रतीक नाही, तर ते मंगल, पवित्रता, शक्ती आणि समृद्धीचेही प्रतीक मानले जाते. प्रत्येक हिंदू घरातील देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा असतो. पूजा, व्रत, उत्सव, सण किंवा कोणतेही शुभ कार्य हळद-कुंकू अर्पण केल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. म्हणूनच देव्हाऱ्यात करंडा योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने ठेवण्याला विशेष महत्त्व आहे.

हळदी-कुंकवाचा करंडा कुठे ठेवावा?

परंपरेनुसार हळदी-कुंकवाचा करंडा देव्हाऱ्याच्या उजव्या बाजूला किंवा देवमूर्तींच्या समोरील स्वच्छ जागी ठेवावा. शक्य असल्यास तो उत्तर किंवा पूर्व दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते.

वास्तुशास्त्रानुसार ईशान्य (उत्तर-पूर्व) दिशा ही देवतांची दिशा मानली जाते. या दिशेला ठेवलेले पूजेचे साहित्य सात्त्विक स्पंदने अधिक प्रमाणात ग्रहण करते, अशी श्रद्धा आहे.

करंडा कसा ठेवावा?

करंडा नेहमी स्वच्छ आणि व्यवस्थित असावा, हळद आणि कुंकू स्वतंत्र कप्प्यात किंवा स्वतंत्र छोट्या वाट्यांमध्ये ठेवावे, करंडा देवाच्या मूर्तीच्या अगदी अंगावर किंवा पायाशी ठेवू नये, देव्हाऱ्यात हळद किंवा कुंकू थेट जमिनीवर ठेवू नये, पूजेनंतर करंड्याचे झाकण लावून ठेवणे योग्य मानले जाते.

Vastu tips For Shukra Grah: शुक्र ग्रह मजबूत करण्यासाठी कोणती झाडे लावावीत? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

हळदीचे धार्मिक महत्त्व

हळद ही भगवान विष्णू, श्रीगणेश आणि देवी लक्ष्मीला प्रिय मानली जाते. हळद म्हणजे पवित्रतेचे प्रतीक, आरोग्य आणि शुद्धतेचे प्रतीक, मंगल कार्याची सुरुवात, समृद्धी आणि भरभराटीचे चिन्ह. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात हळदीने केली जाते. विवाह, मुंज, गृहप्रवेश, नामकरण यांसारख्या संस्कारांमध्ये हळदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

कुंकवाचे धार्मिक महत्त्व

कुंकू हे आदिशक्तीचे प्रतीक मानले जाते.

कुंकू म्हणजे देवीची कृपा, शक्तीचे प्रतीक, सौभाग्याचे चिन्ह, मंगलतेचे स्वरूप

पूजेमध्ये देवांना कुंकू वाहिल्याने भक्ताची श्रद्धा आणि समर्पण व्यक्त होते.

हळद आणि कुंकू एकत्र ठेवण्यामागील अर्थ

हळद आणि कुंकू यांचा एकत्रित अर्थ अत्यंत सुंदर आहे. हळद म्हणजे पालन, समृद्धी आणि सौम्यता, कुंकू म्हणजे शक्ती, तेज आणि चैतन्य.

Vastu Tips: पोळपाट-लाटण्याशी संबंधित ‘या’ चुका ठरू शकतात गरिबीचे कारण; सुख-समृद्धीवर होऊ शकतो परिणाम

दोन्ही एकत्र असणे म्हणजे लक्ष्मी आणि शक्ती यांचे एकत्र वास्तव्य असे मानले जाते. म्हणून प्रत्येक पूजेमध्ये हळद-कुंकू एकत्र अर्पण केले जाते.

करंड्याचे आध्यात्मिक महत्त्व

हळदी-कुंकवाचा करंडा हा केवळ एक भांडे नसून तो मंगलतेचा आणि देवीच्या कृपेचा स्थायी स्रोत मानला जातो.

हळदीकुंकू देण्याची परंपरा

भारतीय संस्कृतीत विवाहित महिलांना हळदीकुंकू लावण्याची प्रथा अत्यंत प्राचीन आहे. ही परंपरा परस्पर आदर, प्रेम आणि मंगलकामनेचे प्रतीक आहे.

हळदी-कुंकू देताना अशी भावना व्यक्त केली जाते— “तुमचे सौभाग्य अखंड राहो, देवीची कृपा तुमच्यावर सदैव राहो आणि तुमच्या घरात सुख-समृद्धी नांदो.”

वास्तुशास्त्रीय दृष्टीने महत्त्व

वास्तुशास्त्रानुसार ईशान्य दिशा ही ज्ञान, अध्यात्म आणि देवत्वाची दिशा मानली जाते. त्यामुळे या दिशेला ठेवलेले पूजेचे साहित्य अधिक शुभ मानले जाते. तथापि, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वच्छता, श्रद्धा आणि नियमित पूजा. करंडा उत्तर, पूर्व किंवा देव्हाऱ्याच्या व्यवस्थित उजव्या बाजूस ठेवणे ही पारंपरिक व व्यावहारिक मांडणी आहे.

शास्त्रीय दृष्टीने एक महत्त्वाची नोंद

हळदी-कुंकवाचा करंडा नेमका कोणत्या बाजूला किंवा कोणत्या दिशेला ठेवावाच, असा स्पष्ट आदेश सर्व हिंदू धर्मग्रंथांत आढळत नाही. उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला ठेवण्याची प्रथा ही मुख्यतः परंपरा, वास्तुशास्त्र आणि पूजेतील शिस्त यांवर आधारित आहे. त्यामुळे दिशा महत्त्वाची असली तरी श्रद्धा, स्वच्छता आणि भक्तिभाव हे अधिक महत्त्वाचे मानले जातात.

देव्हाऱ्यातील हळदी-कुंकवाचा करंडा हा भारतीय संस्कृतीतील मंगलतेचे, शक्तीचे, समृद्धीचे आणि सौभाग्याचे जिवंत प्रतीक आहे. तो स्वच्छ, सुबक आणि आदरपूर्वक ठेवणे ही केवळ धार्मिक कृती नसून आपल्या संस्कृतीचा सन्मान आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा?

    Ans: परंपरेनुसार तो देव्हाऱ्याच्या उजव्या बाजूला किंवा पूर्व, उत्तर अथवा ईशान्य दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते.

  • Que: हळद आणि कुंकू एकाच करंड्यात ठेवावे का?

    Ans: होय. मात्र दोन्ही स्वतंत्र कप्प्यात किंवा वेगळ्या छोट्या वाट्यांमध्ये ठेवणे अधिक योग्य मानले जाते.

  • Que: करंड्याची दिशा महत्त्वाची की श्रद्धा?

    Ans: वास्तुशास्त्रात दिशेला महत्त्व दिले असले तरी श्रद्धा, स्वच्छता आणि नियमित पूजा यांनाच सर्वाधिक महत्त्व मानले जाते.

Web Title: Devhara vastu haldi kunku karanda direction vastu and religious rules

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 10:20 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vastu tips For Shukra Grah: शुक्र ग्रह मजबूत करण्यासाठी कोणती झाडे लावावीत? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम
1

Vastu tips For Shukra Grah: शुक्र ग्रह मजबूत करण्यासाठी कोणती झाडे लावावीत? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील महत्त्वाचे नियम

Devhara Vastu Tips: देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम
2

Devhara Vastu Tips: देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Devhara Vastu Tips: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धार्मिक नियम

Devhara Vastu Tips: देव्हाऱ्यात हळदी-कुंकवाचा करंडा कोणत्या दिशेला ठेवावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धार्मिक नियम

Jul 22, 2026 | 10:20 AM
Ex Agniveer CAPF Recruitment: माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?

Ex Agniveer CAPF Recruitment: माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?

Jul 22, 2026 | 10:08 AM
Iran Attack Kuwait : इराण-अमेरिका संघर्षाचा फटका कुवैतला; पाणीपुरवठा यंत्रणा धोक्यात?

Iran Attack Kuwait : इराण-अमेरिका संघर्षाचा फटका कुवैतला; पाणीपुरवठा यंत्रणा धोक्यात?

Jul 22, 2026 | 10:08 AM
BMW Limited Edition Cars: ज्या कार्स पाहण्यासाठीही लागते नशीब! हे आहेत BMW चे 5 दुर्मिळ मॉडेल्स

BMW Limited Edition Cars: ज्या कार्स पाहण्यासाठीही लागते नशीब! हे आहेत BMW चे 5 दुर्मिळ मॉडेल्स

Jul 22, 2026 | 10:00 AM
केसांची वाढ थांबली आहे? केस झपाट्याने वाढण्यासाठी कोणत्या वेळी तेल लावावे, जाणून घ्या सविस्तर

केसांची वाढ थांबली आहे? केस झपाट्याने वाढण्यासाठी कोणत्या वेळी तेल लावावे, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 22, 2026 | 09:55 AM
Abhijeet Dipke Update: ‘देश जागा होतोय…’; जंतर मंतरवरील व्हिडीओ शेअर करत अभिजीत दिपकेंची गर्जना

Abhijeet Dipke Update: ‘देश जागा होतोय…’; जंतर मंतरवरील व्हिडीओ शेअर करत अभिजीत दिपकेंची गर्जना

Jul 22, 2026 | 09:52 AM
Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक

Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक

Jul 22, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा