Dwidwadashy Yog: शुक्र आणि मंगळ तयार करणार द्वित्वदश योग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

पंचांगानुसार, शुक्रवार 13 मार्च रोजी सकाळी 8.17 वाजता तयार झालेला शुक्र-मंगळ द्विद्वाद योग काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक आणि संपत्तीमध्ये लाभ होऊ शकतो. कोणत्या भाग्यशाली राशी आहेत जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 11:17 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • द्वित्वदश योग कधी तयार होत आहे
  • शुक्र आणि मंगळ तयार करणार योग
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

शुक्र आणि मंगळाने द्विद्वाद योग तयार केला आहे, ज्यामुळे 3 राशींना सौभाग्य मिळते; घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. दृक पंचांगानुसार, शुक्र आणि मंगळ ३०°च्या कोनीय अंतरावर स्थित आहेत, ज्यामुळे द्विद्वाद योग तयार होतो, जो शुक्रवार, १३ मार्च रोजी सकाळी ०८:१७ वाजता सुरू झाला आहे. ज्योतिषशास्त्रात, शुक्र ग्रहाला संपत्ती, आराम, सौंदर्य आणि भौतिक संपत्तीसाठी जबाबदार मानले जाते, तर मंगळ ऊर्जा, धैर्य, स्थावर मालमत्ता आणि बांधकामाचे प्रतिनिधित्व करतो. जेव्हा शुक्र-मंगळ युती होते तेव्हा संपत्तीची इच्छा किंवा शुक्र आणि ती मिळवण्याची इच्छा मंगळासोबत कार्य करते. म्हणूनच, ज्योतिषशास्त्रात, या संयोगामुळे आर्थिक लाभ, जमीन, मालमत्ता किंवा व्यावसायिक मालमत्ता मिळण्याची शक्यता वाढते असे मानले जाते. शुक्र-मंगळ द्विद्वाद योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

मेष रास

द्विद्वाद योग मेष राशीच्या लोकांसाठी संपत्तीचे नवीन आयाम उघडेल. जेव्हा तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ, संपत्तीचा कारक ग्रह शुक्राशी युती करतो तेव्हा तो तुमच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढवतो. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून स्वतःचे घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर हे वर्ष तुमच्यासाठी स्वप्न साकार करण्याची सुवर्णसंधी घेऊन येत आहे. कौटुंबिक जीवन आनंद आणि समृद्धीने भरलेले असेल आणि तुमच्या कुटुंबासह नवीन घरात जाण्याचा उत्साह तुम्हाला अभिमानाने भरून टाकेल. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुमच्या नोकरी किंवा व्यवसायातील प्रयत्नांमुळे तुम्हाला समाधान मिळेल आणि तुमचा आत्मविश्वास शिगेला पोहोचेल.

सिंह रास

शुक्र-मंगळ युती सिंह राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. या काळात घर, कुटुंब आणि वाहनाच्या सुखसोयी वाढवेल. जेव्हा तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह शुक्र, शक्तिशाली मंगळाशी युती करतो तेव्हा ते तुमच्यामध्ये नवीन ऊर्जा भरते. या काळात, तुम्ही तुमचे सध्याचे घर अधिक सुंदर आणि आरामदायी बनवण्यात यशस्वी व्हालच, पण नवीन मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याचीही शक्यता आहे. कुटुंबासोबत सुसंवाद वाढेल आणि घरात शांती आणि आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या इच्छा आणि स्वप्ने सत्यात उतरताना तुम्ही भाग्यवान असाल. हा काळ तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद आणि आर्थिक स्थिरता आणेल. तुमच्या पालकांच्या पाठिंब्याने तुम्ही काहीतरी महत्त्वाचे साध्य करू शकता.

तूळ रास

शुक्र आणि मंगळाची युती तूळ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या काळात जमीन आणि घर मिळवण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल. मंगळ तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ आहे आणि शुक्र तुमच्या राशीचा स्वामी देखील आहे. म्हणूनच, द्वित्वादश योग तुम्हाला दुहेरी फायदे देईल. यावेळी, तुम्हाला कायमस्वरूपी आणि सुंदर घर बांधण्याची तीव्र इच्छा असेल आणि ही इच्छा लवकरच प्रत्यक्षात येऊ शकते. कुटुंबात एखादा शुभ कार्यक्रम आयोजित केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे घरात अधिक आनंदाचे वातावरण येईल. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: द्वित्वदश योग म्हणजे काय?

    Ans: द्वित्वदश योग हा ज्योतिषशास्त्रातील एक विशेष योग मानला जातो. दोन ग्रह विशिष्ट स्थानात आल्यावर हा योग तयार होतो. यामुळे काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होतात असे मानले जाते.

  • Que: द्वित्वदश योगामुळे कोणत्या क्षेत्रात लाभ मिळू शकतो?

    Ans: या योगाच्या प्रभावामुळे नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक प्रगती आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक बदल होऊ शकतात.

  • Que: द्वित्वदश योगाचा राशींवर काय परिणाम होतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार या योगामुळे काही राशींच्या लोकांना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबींमध्ये लाभ मिळू शकतो. तसेच नवीन संधी मिळण्याची शक्यता वाढते.

Published On: Mar 13, 2026 | 11:17 AM

