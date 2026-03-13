Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Impact Of The Iran Israel Conflict Long Queues Of Customers Outside Gas Agencies In Satara

LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गॅससाठी भल्यामोठ्या रांगा

Middle East war impact on India : आखाती देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाची झळ भारतामध्ये बसली आहे. एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून साताऱ्यामध्ये ग्राहकांच्या रांगा लागल्या आहेत.

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:53 AM
Impact of the Iran-Israel Conflict Long Queues of Customers Outside Gas Agencies in Satara

इराण इस्रायल युद्धाचा फटका साताऱ्यामध्ये गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या मोठ्या रांगा लागल्या आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:
  • आखाती देशातील युद्धाचा भारतावर परिणाम
  • युद्धामुळे भारतामध्ये इंधन आणि तेल कमतरता
  • साताऱ्यामध्ये एलपीजी गॅसचा तुटवडा
Satara Gas Shortage : म्हसवड : महेश कांबळे : मध्य पूर्व आखाती देशात सुरु असलेल्या युध्दाची (Iran-Israel War) झळ भारातातील मोठ्या शहरांपासून ते अगदी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेलाही आता बसू लागल्याचे चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे, युध्दाचे सर्वाधिक परिणाम हा गँसच्या उपलब्धीवर झाला आहे. घरगुती वापरासाठी मिळणारा एल.पी. जी. गॅस (LPG Gas) पुरवठा करणाऱ्या गॅस एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

युध्दाची झळ जगभरातील सर्वच देशांना बसू लागली असून भारातालाही याचा फटका बसत आहे. देशातुन आखाती देशात जाणारा शेतमाल, व फळे ही बंदरावरच अडकून पडली असल्याने देशातील शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. अशातच आता एलपीजी गँस वितरणावर या युध्दाचा गंभीर परिणाम झालेला पहावयास मिळत आहे, मोठ मोठ्या हॉटेल, इंटस्ट्रीजमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एल.पी.जी. गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद झाल्याने अनेक हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत, तर अनेकांनी आपल्या हॉटेल बाहेर आता चुलीवरचे जेवण मिळेल असे फलक लावण्यात सुरुवात केली आहे. याचा परिणाम हा आज ना उद्या घरगुती गँस सिलेंडरवरही होईल अशी भीती सामान्य गॅस ग्राहकांना वाटु लागल्याने गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी सर्व एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे.

हे देखील वाचा : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा: मंत्रिमंडळानंतर आता विधानसभेची मोहोर? जाणून घ्या काय आहेत तरतुदी

म्हसवड शहरात असलेल्या शुभम भारत गँस एजन्सीबाहेर ही ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र असले. तरी अद्याप याठिकाणाहून एकाही गॅस ग्राहकाला सिलेंडर मिळाला नाही असे घडले नसल्याने गॅस ग्राहकांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र एजन्सी मार्फत घरपोच सिलेंडर वितरण सध्या थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये गैर प्रकार होऊ नये यासाठी हा निर्णय एजन्सी चालकांनी घेतला असल्याचे समजते. मात्र ज्याप्रमाणे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची विक्री बंद झाली आहे त्याप्रमाणेच घरगुती गॅस सिलेंडर ही बंद होईल अशी भीती सर्वसामान्य गॅस ग्राहकांना वाटु लागल्याने गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी हे ग्राहक एजन्सीबाहेर गर्दी करु लागल्याचे दिसुन येते. अशातच गँस पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी गॅस वितरणात काही अटी घातल्याने सामान्य ग्राहकांचा अधिकच गोंधळ उडाला आहे.

हे देखील वाचा : “नमो नमो अन् जय श्रीराम म्हणा, गॅस आपल्या दारात; LPG गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांची बोचरी टीका

पूर्वी गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना २१ दिवसांची अट होती ती आता शहरी भागासाठी २६ दिवसांची तर ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी ४५ दिवसांची केली आहे, तर प्रत्येक ग्राहकांची KYC ही कंपनी ने बंधन कारक केली आहे, ज्यांची नसेल त्यांचे बुकींगच होत नसल्याचे समोर येत आहे. तर प्रत्येक गॅस ग्राहकाला वर्षातुन १२ सिलेंडर दिले जातात त्याप्रमाणे ज्यांचे १२ झाले आहेत त्यांचेपण बुकिंग होत नसल्याचे दिसुन येते, मात्र गॅस ग्राहकाला याची संपूर्ण माहिती नसल्याने त्यांच्या गोंधळात अधिकच भर पडत आहे. ग्राहकांचा हा गोंधळ कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी पुढाकार घेत जिल्ह्यातील सर्व गॅस एजन्सीला योग्य त्या सुचना दिल्या आहेत, त्यानुसार जिल्हाधिकार्यांच्या सुचनानुसारच गॅस ग्राहकाला गॅसचा पुरवठा सुरु असल्याचे येथील एजन्सीच्या सुत्रांकडुन सांगितले जात आहे.

Web Title: Impact of the iran israel conflict long queues of customers outside gas agencies in satara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 10:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद
1

नावाचा वापर करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधकाकडे तक्रार; पुरंदरच्या सहकार विभागाकडे दाद

स्वयंपाकघर सध्या अडचणींच्या भोवऱ्यात? LPG चा तुटवडा अन् उद्योगधंद्यावरही परिणाम
2

स्वयंपाकघर सध्या अडचणींच्या भोवऱ्यात? LPG चा तुटवडा अन् उद्योगधंद्यावरही परिणाम

“भारतात इंधन तुटवडा…”, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारची मोठी माहिती, जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाले?
3

“भारतात इंधन तुटवडा…”, पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारची मोठी माहिती, जाणून घ्या नेमकं काय म्हणाले?

Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा
4

Hormuz Strait Crisis: एलएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला तर.. फिच एजन्सीचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी केल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबाद अडचणीत; सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी केल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबाद अडचणीत; सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

Mar 13, 2026 | 11:09 AM
धक्कादायक ! ‘लग्नाला नकार का देतेस’ म्हणत विद्यार्थिनीवर कोयत्याने सपासप वार; नंतर आरोपीने स्वत:..

धक्कादायक ! ‘लग्नाला नकार का देतेस’ म्हणत विद्यार्थिनीवर कोयत्याने सपासप वार; नंतर आरोपीने स्वत:..

Mar 13, 2026 | 11:08 AM
सेफ्टी पिनमध्ये असलेलं छोटंसं छिद्र कशासाठी? उत्तर जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

सेफ्टी पिनमध्ये असलेलं छोटंसं छिद्र कशासाठी? उत्तर जाणून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

Mar 13, 2026 | 11:00 AM
WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

Mar 13, 2026 | 10:53 AM
LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गॅससाठी भल्यामोठ्या रांगा

LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गॅससाठी भल्यामोठ्या रांगा

Mar 13, 2026 | 10:52 AM
‘Indian Idol’ फेम गायिका सायली कांबळेने जाहीर केले बाळाचे नाव; जाणून घ्या काय आहे नावाचा अर्थ!

‘Indian Idol’ फेम गायिका सायली कांबळेने जाहीर केले बाळाचे नाव; जाणून घ्या काय आहे नावाचा अर्थ!

Mar 13, 2026 | 10:52 AM
Rahul Kul on Ring Road: पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवरुन राहुल कुल आक्रमक: राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

Rahul Kul on Ring Road: पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवरुन राहुल कुल आक्रमक: राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

Mar 13, 2026 | 10:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM