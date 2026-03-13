CC to IndiGo and Air India: इंडिगो, एअर इंडियाविरुद्धच्या वर्चस्वाच्या तक्रारी फेटाळल्या; भारतीय स्पर्धा आयोगाचा निर्णय

CC to IndiGo and Air India: भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) बुधवारी इंडिगोची मूळ कंपनी, इंटरग्लोब एव्हिएशन आणि एअर इंडियाविरुद्धच्या तक्रारी फेटाळल्या आहेत. यात प्रामुख्याने बाजारपेठेतील त्यांच्या वर्चस्वाच्या स्थानाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तक्रारदाराने आरोप केला होता की, दोन्ही विमान कंपन्या तिकीट रद्द करण्याचे शुल्क अधिक आकारतात आणि सेवांच्या विक्रीवर मनमानी अटी आणि किमती लादतात.
तक्रारीत म्हटले आहे की, इंटरग्लोब एव्हिएशनची विमान कंपनी, इंडिगो, देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठेचा ६५ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा व्यापते, तर एअर इंडियाचा सुमारे २७ टक्के हिस्सा आहे. तक्रारीनुसार, दोन्ही कंपन्यांचा एकत्रित बाजार हिस्सा सुमारे ९० टक्के असल्याने वर्चस्व आणि स्पर्धाविरोधी वर्तनाची चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, उपलब्ध माहिती प्रथमदर्शनी स्पर्धा कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही.
सीसीआयने नमूद केले की, तिकीट परतावा आणि रद्द करण्याची प्रणाली अस्तित्वात आहे आणि प्रवाशांना जास्त परतावा मिळण्यासाठी पात्र असलेल्या तिकीट वर्गाची निवड करण्याचा पर्याय आहे. शिवाय, परतफेड आणि रद्दीकरणाबाबतचे नियम प्रवाशांना आगाऊ कळवले जातात आणि ते सर्व ग्राहकांना समान प्रमाणात लागू होतात. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, उपलब्ध तथ्यांच्या आधारे, स्पर्धा कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ च्या उल्लंघनाचा कोणताही प्रथमदर्शनी खटला दाखल होत नाही. म्हणून, कलम २६ (२) अंतर्गत तक्रार बंद करण्यात येत आहे.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा परिणाम स्थानिक शेअर बाजारावर होत आहे. गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी स्थानिक शेअर बाजार घसरला, बीएसई सेन्सेक्स ८२९ अंकांनी तर एनएसई निफ्टी २२८ अंकांनी खाली आला. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक बाजारपेठेतील मंदी, रुपयाची घसरण आणि सततच्या परकीय भांडवलाच्या बाहेर जाण्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांवरही परिणाम झाला. ३० शेअर्सचा बीएसई सेन्सेक्स ८२९.२९ अंकांनी घसरून ७६,०३४.४२ वर बंद झाला. निफ्टी २२७.७० अंकांनी घसरून २३,६३९.१५ वर बंद झाला.