पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी केल्यानंतर सनरायझर्स हैदराबाद अडचणीत; सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड

Sunrisers Leeds account suspended : द हंड्रेड लिलाव नुकताच संपला. दरम्यान, सनरायझर्स लीड्स संघाने पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज अबरार अहमदला त्यांच्या संघात सामील केले. सनरायझर्स लीड्स ही भारतीय कंपनी सन ग्रुपची मालकी आहे, जी आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबादची मालकी देखील घेते. द हंड्रेड लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूला खरेदी करणारा हा एकमेव भारतीय मालकीचा संघ होता. द हंड्रेडच्या लिलावामध्ये पाकिस्तानी खेळाडूला विकत घेतले आणि सोशल मिडियावर चाहत्यांनी संताप व्यक्त केला.
मागील काही तासांमध्ये सनरायझर्स लीड्सच्या संघाला त्याचबरोबर त्याच्या मालकाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता. यामुळे सोशल मीडियावर गोंधळ उडाला आहे आणि आता सनरायझर्स लीड्स अकाउंट निलंबित करण्यात आले आहे.
द हंड्रेडसाठी पहिला लिलाव झाला. आयपीएल संघ मालकांनी अलीकडेच द हंड्रेडमधील संघ खरेदी केले आहेत. लिलावापूर्वी, असे वृत्त होते की दोन्ही देशांमधील ताणलेल्या संबंधांमुळे भारतीय मालकीचे संघ द हंड्रेडमधील पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी करणार नाहीत. तथापि, लिलावादरम्यान, सनरायझर्स लीड्सने अबरार अहमदला $255,000 मध्ये विकत घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
सनरायझर्सच्या मालकीण काव्या मारन लिलावात उपस्थित होत्या आणि त्यांनी एका पाकिस्तानी खेळाडूवर बोली लावली. यामुळे सोशल मीडियावर भारतीय चाहत्यांनी तीव्र टीका केली. काहींनी तर लिहिले की सनरायझर्स चाहता म्हणून हा त्यांचा शेवटचा दिवस होता. वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सनरायझर्स लीड्सचे अधिकृत एक्स अकाउंट निलंबित करण्यात आले आहे. ते अकाउंट उपलब्ध नाही. अकाउंटवर लिहिले आहे की, “या हँडलने एक्स नियमांचे उल्लंघन केले आहे.” सनरायझर्स लीड्सने कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
गेल्या वर्षी, सन ग्रुपने लीड्स फ्रँचायझीची १००% मालकी घेतली. त्यांनी ईसीबीकडून ४९% आणि यॉर्कशायरकडून उर्वरित ५१% हिस्सा खरेदी केला. संघाचे मूळ नाव नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स होते, परंतु नंतर त्याचे नाव बदलून सनरायझर्स लीड्स करण्यात आले.
🚨SUNRISERS LEADS ACCOUNT SUSPENDED.🚨 – The official X account of Sunrisers Leeds was suspended after facing heavy outrage from Indian fans for buying Abrar Ahmed in The Hundred auction.🤯 pic.twitter.com/7b7xw1wVnA — Sam (@Cricsam01) March 13, 2026
सनरायझर्सचे प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरी म्हणाले की त्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला अबरारला भेटलेल्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंशी सल्लामसलत केली आणि तेव्हाच ऑस्ट्रेलियन सहाय्यक प्रशिक्षकाने अबरारला त्यांच्या संघात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की लिलावात पाकिस्तानी खेळाडूंची निवड करायची की नाही यावर चर्चा करण्यासाठी फ्रँचायझीमध्ये कोणत्याही बैठका झाल्या नाहीत.