zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

शुक्रवार, 13 मार्च. आज दिवसरात्र चंद्र धनु राशीतून संक्रमण करेल आणि चंद्र पूर्वाषाढा नक्षत्रातून संक्रमण करेल. ग्रहांच्या संक्रमणादरम्यान गजकेसरी आणि मालव्य राजयोग तयार होणार आहे. कोणत्या भाग्यशाली राशी आहेत जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शुक्रवार, 13 मार्चचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र धनु राशीत दिवसरात्र संक्रमण करणार आहे. जिथे गुरु चंद्रावर दृष्टी टाकेल, ज्यामुळे शुभ युती तयार होणार आहे. सूर्य, मंगळ आणि बुध हे देखील कुंभ राशीत एकत्रित होत असल्याने हे संयोजन तयार होणार आहे. शुक्र राशीचे मीन राशीतील संक्रमणामुळे राजयोग तयार होणार आहे. देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने आणि मालव्य राजयोगामुळे या राशींच्या लोकांना लाभ होणार आहेत. गजकेसरी आणि मालव्य राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे, जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला दीर्घकालीन समस्या सोडवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला अनुभवी आणि वरिष्ठ व्यक्तींकडून पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना सकारात्मक बदल होताना दिसून येतील. तुम्हाला तुमच्या तांत्रिक ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा देखील फायदा होईल. आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीचा स्वामी चंद्र सहाव्या घरात राहील. चंद्रावर गुरुची दृष्टी असल्याने तुमच्या कामाच्या योजनांमध्ये तुम्हाला फायदा होईल. बँकिंगशी संबंधित कामांमध्ये, विशेषतः कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये तुम्हाला यश मिळू शकेल. विद्यार्थ्यांना कठीण विषय समजून घेणे आणि काहीतरी नवीन शिकणे सोपे जाईल. लहान किंवा लांब पल्ल्याच्या सहलीची शक्यता देखील असू शकते.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुम्ही तुमचे छंद आणि आवडी जोपासू शकाल. दिवसभर तुम्ही उत्साह आणि उर्जेने भरलेले असाल. सामाजिक क्षेत्रात तुमचा प्रभाव आणि प्रभाव वाढेल. यावेळी विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमची प्रशंसा होईल. तुम्हाला काही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देखील सोपवल्या जाऊ शकतात. तुम्हाला आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा भविष्यात तुम्हाला फायदा होईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरात चंद्राचे संक्रमण होत असल्याने विविध क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. तुमचे वरिष्ठ तुम्हाला नवीन कामे किंवा जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना सकारात्मक बातम्या मिळू शकतात. तुम्ही प्रलंबित कामे पूर्ण करू शकाल. कुटुंबासोबत आनंदात वेळ घालवू शकतात.

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची साथ लाभेल. चंद्र तुमच्या राशीमध्ये दहाव्या घरात संक्रमण करत असल्यामुळे मालव्य राजयोग तयार होत आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या नेतृत्व आणि व्यवस्थापन कौशल्यांचा देखील फायदा होईल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आदर वाढण्याची शक्यता आहे. तुमच्यामधील मतभेद दूर होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Malavya raja yoga people of this zodiac sign will be blessed with good luck

Published On: Mar 13, 2026 | 09:00 AM

