Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

तुळजाभवानी मंदिर हे अत्यंत पवित्र शक्तीपीठ मानले जाते. तुळजाभवानी देवीला अनेक भक्त कुलदेवत मानतात. तुळजाभवानीच्या प्रकट होण्यामागील कथा, तिचा महिमा आणि भक्तांच्या जीवनातील तिचे स्थान जाणून घ्या

Updated On: Mar 13, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा
  • तुळजाभवानी देवीची कथा
  • तुळजाभवानी देवीचे इतिहासातील महत्त्व
 

 

महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजाभवानी मंदिर हे अत्यंत पवित्र शक्तीपीठ मानले जाते. ही देवी अनेक कुटुंबाची कुलदेवत आहे. तिच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक तुळजापूरला येतात. भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण करणारी आणि संकटातून मार्ग दाखवणारी देवी म्हणून तुळजाभवानीचा महिमा खूप मोठा मानला जातो. जाणून घ्या तुळजापूरच्या तुळजाभवानी देवीचा महिमा आणि कथा.

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध शक्तीपीठ

महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबासाठी तुळजाभवानी ही कुलस्वामिनी आहे. ही देवता आदीशक्तीचं रुप मानलं जातं. तुळजाभवानीचं मुख्य मंदिर महाराष्ट्रातील तुळजापूर येथे आहे. अनेक भक्त देवीला आई तुळजाभवानी या नावाने ओळखतात. तुळजापूर हे प्राचीन काळापासून शक्तिपीठ म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे असलेले तुळजाभवानीचे मंदिर हजारो वर्षे जुने आहे. मंदिर उताऱ्यावर बांधल्यामुळे भक्तांना देवीचं दर्शन घेण्यासाठी पायऱ्या उतरून जावं लागतं. मंदिरात असलेली देवीची मूर्ती काळ्या दगडाची असून ती अत्यंत सुंदर आणि शक्तीचं प्रतीक मानलं जातं. तुळजाभवानीचे मंदिर दगडी बांधकामाचे आहे. मंदिर परिसरात अनेक लहान मंदिरे आहेत. दीपमाळा आणि प्राचीन वस्तू देखील येथे पाहायला मिळतात. गर्भगृहात देवीची मूर्ती स्थापित आहे आणि भक्त तिथे जाऊन दर्शन घेतात. तुळजाभवानीच्या मंदिरात वर्षभर भक्तांची गर्दी असते. विशेषतः नवरात्रीच्या काळामध्ये येथे मोठा उत्सव साजरा केला जातो. या काळात लाखो भक्त देवीचे दर्शन घेण्यासाठी येतात.

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

तुळजाभवानीचे इतिहासातील महत्त्व

महाराष्ट्राच्या इतिहासातही या देवीला विशेष महत्त्व आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुळजाभवानीवरती अपार श्रद्धा होती. शिवाजी महाराजांना साक्षात तुळजाभवानीने स्वप्नात दृष्टांत देऊन भवानी तलवार आणि स्वराज्य स्थापनेला आशीर्वाद दिला असं म्हटलं जातं. तुळजाभवानी कुलस्वामिनीशी निगडित काही पौराणिक कथा देखील सांगितल्या जातात.

पौराणिक कथा आणि देवीचा महिमा

त्या म्हणजे पूर्वी मधु आणि कैठभ या दैत्यांनी पृथ्वीवर मोठा अत्याचार सुरु केला होता. देवता आणि ऋषी यांना त्यांच्यापासून खूप त्रास झाला होता. दोघांनी आदिशक्तीशी प्रार्थना केली तेव्हा देवीने तुळजाभवानीचे रुप धारण केलं आणि त्या दैत्यांचा पराभव करून पृथ्वीचं रक्षण केलं.

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

दुसऱ्या कथेनुसार, माथंग नावाच्या राक्षसाने लोकांना खूप त्रास दिला तेव्हा देवीने प्रकट होऊन त्या राक्षसाचा वध केला आणि लोकांना त्याच्या अत्याचारातून मुक्त केले. त्यामुळे लोकांनी या देवीची पूजा सुरू केली आणि त्या ठिकाणी मंदिर उभारले. भक्तांचा असा विश्वास आहे की, तुळजाभवानीची भक्ती केल्याने संकट दूर होतात, धैर्य मिळते आणि जीवनात यश प्राप्ती होते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तुळजाभवानीच्या मंदिराचे वैशिष्ट्य काय आहे?

    Ans: मंदिर दगडी बांधकामाचे असून ते उतारावर बांधलेले आहे. त्यामुळे भक्तांना देवीच्या दर्शनासाठी पायऱ्या उतरून जावे लागते. गर्भगृहात काळ्या दगडातील देवीची सुंदर मूर्ती स्थापित आहे.

  • Que: तुळजाभवानी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा संबंध काय आहे?

    Ans: इतिहासानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज तुळजाभवानीचे मोठे भक्त होते. परंपरेनुसार देवीने त्यांना स्वप्नात दर्शन देऊन भवानी तलवार आणि स्वराज्य स्थापनेसाठी आशीर्वाद दिला असे मानले जाते.

  • Que: तुळजाभवानीशी संबंधित पौराणिक कथा कोणत्या आहेत?

    Ans: कथेनुसार मधु आणि कैठभ या दैत्यांनी पृथ्वीवर अत्याचार केला तेव्हा देवीने तुळजाभवानीचे रूप धारण करून त्यांचा पराभव केला. तसेच माथंग नावाच्या राक्षसाचा वध करून लोकांना त्याच्या अत्याचारातून मुक्त केले.

Web Title: Tuljapur devi the glory and story of tuljabhavani of tuljapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ
1

zodiac sign: मालव्य राजयोग मेष, कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
3

Shani Asta 2026: 13 मार्चपासून शनि होणार अस्त, पुढील 35 दिवस या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

Navnath Parayan: श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाचे पारायण कसे करावे? जाणून घ्या पारायणाची पद्धत
4

Navnath Parayan: श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाचे पारायण कसे करावे? जाणून घ्या पारायणाची पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Tuljapur Devi: काय आहे तुळजापूरच्या तुळजाभवानीचा महिमा, तुळजापूरच्या देवीची अद्भुत कथा जाणून घ्या

Mar 13, 2026 | 09:30 AM
गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

Mar 13, 2026 | 09:17 AM
सीटच्या वादातून जनरल कोचमध्ये गोंधळ; पत्नीला शिवी देताच व्यक्तीने महिलेला केली जबर मारहाण, घटनेचा Video Viral

सीटच्या वादातून जनरल कोचमध्ये गोंधळ; पत्नीला शिवी देताच व्यक्तीने महिलेला केली जबर मारहाण, घटनेचा Video Viral

Mar 13, 2026 | 09:13 AM
क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

क्रिकेट चाहते संतापले, SRH ला बॉयकॉट करण्याची दिली धमकी! पाकिस्तानी खेळाडू खरेदी केल्याबद्दल काव्या मारन ट्रोल

Mar 13, 2026 | 09:01 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 13, 2026 | 08:54 AM
Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो…एनटीपीसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकसह या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष, मालामाल होण्याची हीच आहे खरी संधी

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो…एनटीपीसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकसह या स्टॉक्सवर ठेवा लक्ष, मालामाल होण्याची हीच आहे खरी संधी

Mar 13, 2026 | 08:50 AM
US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’

US Politics : ‘हे आधीही घडलं होतं…’ इराण युद्धावरून अमेरिकेच्या दोन बड्या नेत्यांमध्ये जुंपली; बोल्टन यांचा ‘घरचा आहेर’

Mar 13, 2026 | 08:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM