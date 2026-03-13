Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Whatsapp Is Planning To Roll Out New Supervision Features For Pre Teen Users Know How It Works Tech News Marathi

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

WhatsApp Supervision Features Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म लवकरच एक नवीन फीचर घेऊन येणार आहे. हे फीचर विशेषत: कंपनीच्या कमी वय असलेल्या यूजर्ससाठी जारी केलं जाणार आहे. हे फीचर कसं काम करणार, याबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 13, 2026 | 10:53 AM
WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

Follow Us:
Follow Us:
  • येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये पॅरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट होणार सुरु
  • पेरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंटमध्ये प्रायव्हसी नियम अधिक कठोर
  • पॅरेंट मॅनेज्ड अकाऊंट्समधील यूजर्सना स्टेटस अपडेट्स, चॅनल्स किंवा मेटा AI फीचर्सचा सपोर्ट नाही
मेटाच्या मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपने बुधवारी एक नवीन फीचरची घोषणा केली आहे. हे फीचर 13 वर्षांखालील यूजर्ससाठी अतिशय महत्त्वाचे असणार आहे. कंपनीने जारी केलेलं नवीन सुपरविजन फीचर पालकांना कम्युनिकेशन सेटिंग्सवर लक्ष ठेवण्याची आणि अ‍ॅपमधील फीचर मर्यादित करण्याची पवरनागी देते. यामुळे प्री-टीन यूजर्स मेसेजिंग आणि कॉलिंगवर जास्त फोकस करू शकतील. मेटाच्या मालकीच्या व्हॉट्सअ‍ॅपचे असे म्हणणे आहे की, येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये पॅरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट सुरु करण्याची तयारी आहे. असा दावा केला जात आहे की, हे फीचर कुटूंब आणि सेफ्टी एक्सपर्ट्सने दिलेल्या फिडबॅकच्या आधारावर तयार करण्याच आले आहे. 13 वर्षांखालील मुलांसाठी जे व्हॉट्सअ‍ॅपची मेसेजिंग सेवा वापरण्यास सुरुवात करत आहेत त्यांच्यासाठी अधिक नियंत्रित वातावरण निर्माण करणे हा यामागचा उद्देश आहे.

WhatsApp Update: काय सांगता! आता 3 नाही तर 20 चॅट्स होणार Pin… केवळ या यूजर्सना मिळणार प्रीमियम फीचर

व्हॉट्सअ‍ॅपचं असं म्हणणं आहे की, पेरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंटमध्ये प्रायव्हसी नियम अधिक कठोर केले जाणार आहेत. ज्यामुळे मुलांच्या सुरक्षेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पेरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट एक प्रकारचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट आहे, जे विशेषत: 13 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या यूजर्ससाठी तयार करण्यात आले आहेत. याबाबत एका ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, हे अकाऊंट्स पालक बनवतात आणि कंट्रोल करतात आणि हे अकाऊंट्स पालकांच्या अकाऊंटसोबत जोडलेले असतात.

व्हॉट्सअ‍ॅपने दिलेल्या माहितीनुसार, पेरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंटमध्ये स्टँडर्ड अकाऊंटच्या तुलनेच जास्त कठोर प्रायव्हसी डिफॉल्ट आणि मर्यादित फंक्शनॅलिटी असणार आहे. हे अकाऊंट प्रायव्हेट मेसेज आणि व्हॉईस कॉलिंगपर्यंत मर्यादित असणार आहेत. यामुळे छोटे यूजर्स केवळ कुटूंब आणि विश्वसनीय संपर्कांसोबत जोडले जाऊ शकतात. यशिवाय मुलं कोणत्या ग्रुपमध्ये सहभागी होत आहेत, यावर देखील लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

पॅरेंट मॅनेज्ड अकाऊंट्समधील यूजर्सना स्टेटस अपडेट्स, चॅनल्स किंवा मेटा AI फीचर्सचा सपोर्ट मिळणार नाही. याशिवाय वन-टू-वन चॅट्समध्ये डिसअपीयरिंग मेसेज देखील डिसेबल आहे. अनोळखी नंबरवरून येणारे मेसेज रिक्वेस्ट फोल्डरमध्ये फिल्टर केले जाऊ शकतात. हा फोल्डर केवळ पॅरेंट पिनचा वापर करून एक्सेस केला जाऊ शकतो. जेव्हा त्यांचे मूल संपर्क जोडते, ब्लॉक करते किंवा ब्लॉक करते तेव्हा पालकांना देखील याबाबत सूचित केले जाते. यामुळे त्यांचा मुलगा किंवा मुलगी व्हॉट्सअ‍ॅपवर काय करत आहेत, या अ‍ॅक्टिव्हीटीवर नजर ठेवली जाऊ शकते.

आजपासून नवा डिजिटल नियम लागू! सिम कार्डशिवाय नाही चालणार WhatsApp-Telegram, डेस्कटॉप लॉगिनवरही परिणाम

पेरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट सेट अप करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

व्हॉट्सअ‍ॅपचं असं म्हणणं आहे की, ज्या पालकांना त्यांच्या मुलांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट तयार करायचे आहे, असे पालक रजिस्ट्रेशन प्रोसेसदरम्यान पॅरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट तयार करू शकतात. साइन-अपदरम्यान, पालकांना प्री-टीन यूजरची जन्मतारीख एंटर करून पॅरेंट-मॅनेज्ड अकाऊंट सेटअप करण्याचा पर्याय दिसणार आहे. सेटअप प्रक्रियेसाठी पालक आणि मुलाचे फोन दोन्ही आवश्यक असतील जेणेकरून अकाऊंट लिंक करता येतील. या प्रक्रियेदरम्यान पालकांना त्यांची ओळख व्हेरिफाय करण्याचा पर्याय देखील मिळू शकतो. येत्या काही महिन्यात हे फीचर सर्वत्र रोलआऊट केलं जाणार आहे.

Web Title: Whatsapp is planning to roll out new supervision features for pre teen users know how it works tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी
1

गेमर्ससाठी खुशखबर! Warhammer 40K पासून Astroneer पर्यंत… PS Plus वर येत आहेत सुपरहिट गेम्स, Sony ने जाहीर केली यादी

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश
2

Telegram ला मोठा दणका! ताबडतोब ‘हा’ कंटेंट हटवा; केंद्र सरकारने दिले निर्देश

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग
3

LPG Gas Booking : एलपीजी सिलिंडर बुक करत आहात का? मग ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा झटपट बुकींग

APK Scams: बनावट ॲप्सपासून सुरक्षित रहा! योग्य मार्गदर्शन आवश्यक, काय आहे APK Files
4

APK Scams: बनावट ॲप्सपासून सुरक्षित रहा! योग्य मार्गदर्शन आवश्यक, काय आहे APK Files

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

WhatsApp चा मोठा निर्णय! 13 वर्षांहून कमी वयाच्या यूजर्ससाठी आणलं नवं सुपरविजन फीचर, प्रायव्हसी नियम होणार अधिक कठोर

Mar 13, 2026 | 10:53 AM
LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गँससाठी भल्यामोठ्या रांगा

LPG Gas : युद्धाचा सातारकरांना बसला फटका; एजन्सीबाहेर ग्राहकांच्या गँससाठी भल्यामोठ्या रांगा

Mar 13, 2026 | 10:52 AM
‘Indian Idol’ फेम गायिका सायली कांबळेने जाहीर केले बाळाचे नाव; जाणून घ्या काय आहे नावाचा अर्थ!

‘Indian Idol’ फेम गायिका सायली कांबळेने जाहीर केले बाळाचे नाव; जाणून घ्या काय आहे नावाचा अर्थ!

Mar 13, 2026 | 10:52 AM
Rahul Kul on Ring Road: पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवरुन राहुल कुल आक्रमक: राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

Rahul Kul on Ring Road: पुण्याच्या वाहतूक कोंडीवरुन राहुल कुल आक्रमक: राज्य सरकारचे मोठे पाऊल

Mar 13, 2026 | 10:52 AM
War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा

War Update : ईदच्या तोंडावर पाकिस्तानचा ‘नीच’पणा! अफगाण भूमीवर बॉम्बफेक आणि हवाई हल्ले; तालिबानने केली भीषण प्रतिज्ञा

Mar 13, 2026 | 10:45 AM
एका ऑटो ड्रायव्हरचा मुलगा ठरला जगातील नंबर 1 गोलंदाज! ‘Miya Magic’ च्या वाढदिवशी त्याने केलेल्या कामगिरीवर टाका नजर

एका ऑटो ड्रायव्हरचा मुलगा ठरला जगातील नंबर 1 गोलंदाज! ‘Miya Magic’ च्या वाढदिवशी त्याने केलेल्या कामगिरीवर टाका नजर

Mar 13, 2026 | 10:40 AM
‘मराठा साम्राज्याचे चाणक्य’ मुत्सद्दी नानासाहेब फडणवीस पुण्यतिथी; जाणून घ्या 13 मार्चचा इतिहास

‘मराठा साम्राज्याचे चाणक्य’ मुत्सद्दी नानासाहेब फडणवीस पुण्यतिथी; जाणून घ्या 13 मार्चचा इतिहास

Mar 13, 2026 | 10:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM