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Kalashtami: कालाष्टमीच्या दिवशी या उपायांमुळे दूर होऊ शकते आर्थिक तंगी आणि कौटुंबिक वाद

Updated On: Aug 05, 2026 | 10:20 AM IST
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सारांश

काळभैरव हे भगवान शिवाचे उग्र आणि संरक्षक रूप मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, कालाष्टमीच्या दिवशी योग्य विधींसह त्यांची पूजा, उपवास आणि प्रार्थना केल्याने जीवनातील पापे, दुःख, वेदना आणि अडथळे दूर होतात. कालाष्टमीच्या दिवशी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • कालाष्टमीच्या दिवशी करा हे उपाय
  • या उपायांमुळे दूर होईल आर्थिक तंगी, कुटुंबातील कलह आणि आरोग्याच्या समस्या
  • कालाष्टमी व्रताचे महत्त्व
 

हिंदू धर्मामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या आठव्या दिवशी कालाष्टमीचा पवित्र सण भक्ती आणि श्रद्धेने साजरा केला जातो. हा दिवस भगवान शिवाचे उग्र आणि संरक्षक रूप असलेल्या काळभैरवाला समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी विधीवत पूजा, मंत्रोच्चार आणि विशेष विधी केल्याने भीती, नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक संकट, आजारपण आणि कौटुंबिक कलहापासून मुक्ती मिळते. तंत्र साधनेसाठीही कालाष्टमीला विशेष महत्त्व दिले जाते. ज्योतिषांच्या मते, कालाष्टमीच्या दिवशी धार्मिक उपाय केल्याने जीवनात सुख, शांती, समृद्धी आणि यशाचा मार्ग मोकळा होतो. कालाष्टमीच्या दिवशी कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

पंचांगानुसार, श्रावण कालाष्टमी ५ ऑगस्ट रोजी रात्री ८:४२ वाजता सुरू होईल आणि ६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६:५२ वाजता संपेल. प्रचलित मान्यतेनुसार, या वर्षीची श्रावण कालाष्टमी ५ ऑगस्ट रोजी साजरी केली जाईल.

कालाष्टमी व्रताचे महत्त्व

काळभैरव हे भगवान शिवाचे उग्र आणि संरक्षक रूप मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, कालाष्टमीच्या दिवशी योग्य विधींसह त्यांची पूजा, उपवास आणि प्रार्थना केल्याने जीवनातील पापे, दुःख, वेदना आणि अडथळे दूर होतात. या पवित्र प्रसंगी भक्तीभावाने पूजा करणाऱ्या भक्तांना भगवान शिव आणि काळभैरव यांचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार, या दिवशी केलेल्या उपायांमुळे कुंडलीतील राहू दोषाचा प्रभाव देखील कमी होऊ शकतो.

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कालाष्टमीच्या दिवशी करा हे उपाय

आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी उपाय

जर तुम्हाला सुखसोयी आणि संपत्तीची कमतरता जाणवत असेल, तर कालाष्टमीच्या दिवशी भैरव बाबांसमोर मातीच्या दिव्यामध्ये मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा आणि “ओम ह्रीं बटुकाय आपडुद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम” या मंत्राचा दोनदा जप करा. असे मानले जाते की यामुळे आर्थिक अडचणी दूर होतात.

कुटुंबातील कलह दूर करण्यासाठी उपाय

जर घरात शांतता टिकून असेल, वारंवार विनाकारण भांडणे होत असतील आणि कौटुंबिक जीवन अशांत राहिले असेल, तर कालाष्टमीच्या दिवशी स्नान करून शिवमूर्तीसमोर बसून शिवचालिसाचे पठण करा. असे केल्याने कुटुंबातील प्रेम वाढेल, भगवान शिवाचे उग्र रूप शांत होईल आणि काळभैरवाचा आशीर्वाद लाभेल.

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आरोग्याच्या समस्या दूर करण्यासाठी उपाय

जर तुमची प्रकृती वारंवार खालावत असेल आणि आजारपण कायम राहत असेल, तर कालभैरवाचे स्मरण करत कालष्टमीच्या दिवशी एका काळ्या कुत्र्याला मोहरीच्या तेलात बुडवलेली पोळी खाऊ घाला. धार्मिक मान्यतेनुसार, यामुळे आरोग्याला फायदा होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: कालाष्टमी म्हणजे काय?

    Ans: कालाष्टमी हा भगवान कालभैरवांना समर्पित पवित्र दिवस असून, प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला साजरा केला जातो.

  • Que: कालाष्टमीला कोणते उपाय शुभ मानले जातात?

    Ans: कालभैरवांना मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावणे, काळ्या तीळांचे अर्पण करणे, "ॐ कालभैरवाय नमः" या मंत्राचा जप करणे आणि गरजूंना अन्नदान करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: कालाष्टमीच्या दिवशी आर्थिक तंगी दूर होण्यासाठी काय करावे?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, भगवान कालभैरवांची भक्तिभावाने पूजा, दानधर्म आणि मंत्रजप केल्याने आर्थिक अडचणी कमी होण्याची प्रार्थना केली जाते.

Web Title: Follow these remedies on kalashtami for health family and prosperity

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Published On: Aug 05, 2026 | 10:20 AM

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