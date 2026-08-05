Kajol Birthday Special: ‘DDLJ’ ते ‘कुछ कुछ होता है’; ९० च्या दशकात गाजलेले काजोलचे ५ आयकॉनिक चित्रपट

Kajol Birthday Special: बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी आणि लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेली काजोल आज (५ ऑगस्ट) आपला ५२ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ९० च्या दशकात आपल्या दमदार अभिनयाने आणि नैसर्गिक स्क्रीन प्रेझेन्सने काजोलने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आजही तिचे अनेक चित्रपट प्रेक्षक तितक्याच आवडीने पाहतात.
१. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995)
आदित्य चोप्रा दिग्दर्शित ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (DDLJ) हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आयकॉनिक प्रेमकथांपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटात शाहरुख खान आणि काजोलची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात कायमची घर करून गेली. आजही हा चित्रपट चाहत्यांचा ऑलटाइम फेव्हरेट आहे.
२. कुछ कुछ होता है (1998)
करण जोहर दिग्दर्शित या चित्रपटाने काजोलच्या कारकिर्दीला नवी उंची दिली. शाहरुख खान, राणी मुखर्जी आणि सलमान खान यांच्यासोबत काजोलची भूमिका विशेष गाजली. चित्रपटातील गाणी, संवाद आणि काजोलचा अभिनय आजही तितकाच लोकप्रिय आहे.
३. बाजीगर (1993)
‘बाजीगर’ हा काजोलच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाच्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. शाहरुख खान आणि शिल्पा शेट्टी यांच्यासोबत तिने दमदार भूमिका साकारली. या चित्रपटानंतर शाहरुख-काजोल ही जोडी बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय जोड्यांपैकी एक बनली.
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४. प्यार तो होना ही था (1998)
अजय देवगण आणि काजोल यांच्या जोडीला या रोमँटिक-कॉमेडी चित्रपटातून प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला. दोघांमधील केमिस्ट्री आणि काजोलचा सहज अभिनय चित्रपटाचं प्रमुख आकर्षण ठरलं.
५. करण अर्जुन (1995)
राकेश रोशन दिग्दर्शित ‘करण अर्जुन’मध्ये सलमान खान, शाहरुख खान आणि काजोल यांची प्रमुख भूमिका होती. काजोलने आपल्या अभिनयाने या मल्टिस्टारर चित्रपटात वेगळी छाप पाडली आणि हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठा हिट ठरला.
९० च्या दशकातील या चित्रपटांनी काजोलला सुपरस्टार अभिनेत्रीचा दर्जा मिळवून दिला. आजही तिच्या अभिनयाची जादू कायम असून, तिचे हे चित्रपट नव्या पिढीतील प्रेक्षकही आवडीने पाहतात.
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