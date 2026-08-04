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Trigrahi yog: सूर्य, गुरू आणि बुध ग्रहांच्या युतीमुळे तयार होणार त्रिग्रही योग, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Updated On: Aug 04, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

बुधवार, ५ ऑगस्ट रोजी कर्क राशीत सूर्य, गुरू आणि बुध ग्रहांची त्रिग्रही युती होणार आहे. या युतीमुळे काही राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. हा काळ ५ ते १७ ऑगस्टपर्यंत काही राशींसाठी शुभ राहणार आहे. त्रिग्रही योगाचा फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • सूर्य, गुरू आणि बुध ग्रहांच्या युतीमुळे तयार होणार त्रिग्रही योग
  • त्रिग्रही योग म्हणजे काय
  • त्रिग्रही योगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार   बुधवार, ५ ऑगस्ट रोजी बुध कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे, ज्यामुळे त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. या त्रिग्रही योगामध्ये गुरु, सूर्य आणि बुध यांचा समावेश असेल. या तीन ग्रहांच्या स्थितीमुळे, काही राशींना आर्थिक लाभ आणि करिअरमध्ये सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, या राशींच्या कौटुंबिक जीवनात शुभ बदल घडू शकतात. त्रिग्रही योगाचा फायदा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार आहे जाणून घ्या

त्रिग्रही योग म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व

ज्यावेळी तीन प्रमुख ग्रह एकाच राशीत एकत्र येतात, तेव्हा त्रिग्रही योग तयार होतो. या युतीमध्ये सूर्य, बुध, गुरू एकत्र येणे खूप दुर्मिळ आणि शुभ मानले जाते. या योगाच्या प्रभावामुळे व्यक्तींची निर्णयक्षमता बळकट होते आणि बौद्धिक विकासाला चालना मिळते. आर्थिक अडचणीतून मुक्तीचे मार्ग खुले होतात.

या राशींच्या लोकांना त्रिग्रही योगाचा होणार फायदा

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या दुसऱ्या घरात सूर्य, गुरू आणि बुध यांचा त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. त्रिग्रही योगामुळे या राशींच्या लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. जर तुम्हाला प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली वेतनवाढ मिळाली असेल, तर ती ५ ऑगस्टनंतर मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठीही हा काळ चांगला ठरेल; प्रलंबित व्यवहार पूर्ण होऊ शकतात. या राशीत जन्मलेले लोक आपली कर्जे फेडण्यातही यशस्वी होतील. त्रिग्रही योगामुळे तुम्हाला तुमच्या कौटुंबिक जीवनातही आनंद मिळू शकतो.

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कन्या रास

कन्या राशींमध्ये अकराव्या घरामध्ये त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. हे घर लाभाचे तत्व मानले जाते. त्रिग्रही योगामुळे तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढू शकतात. काही लोक आपल्या नोकरीव्यतिरिक्त अर्धवेळ काम देखील सुरू करू शकतात. या काळात शेअर बाजारातही नफा मिळण्याची शक्यता आहे. गुरू आणि बुध यांच्या स्थितीमुळे, तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रातही यश मिळू शकते.

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वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीमध्ये त्रिग्रही योग तयार होणार आहे. या काळात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी देखील मिळू शकतात आणि कुठेतरी अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. काहींना या काळात परदेश प्रवासाची संधीही मिळू शकते. तुम्ही सरकारी क्षेत्रातही चांगली कामगिरी करू शकता. तुम्हाला धार्मिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक शांती मिळू शकते. वृश्चिक राशीच्या लोकांना त्यांच्या आरोग्यातही सकारात्मक बदल जाणवू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: त्रिग्रही योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा तीन ग्रह एकाच राशीत किंवा एका भावात एकत्र येतात, तेव्हा तयार होणाऱ्या योगाला त्रिग्रही योग असे म्हणतात.

  • Que: त्रिग्रही योगाचा कोणत्या क्षेत्रांवर प्रभाव पडू शकतो?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार या योगाचा करिअर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, शिक्षण आणि मान-सन्मानावर प्रभाव पडू शकतो.

  • Que: त्रिग्रही योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: त्रिग्रही योगाचा मिथुन, कन्या आणि वृश्चिक राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Trigrahi yoga will benefit people of these zodiac signs

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Published On: Aug 04, 2026 | 07:05 AM

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