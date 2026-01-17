Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आणि रेवती या पाच नक्षत्रांच्या संयोगाने पंचक तयार होते. पंचकचे पाच दिवस चंद्र धनिष्ठा नक्षत्राच्या शेवटच्या टप्प्यापासून रेवती नक्षत्राच्या शेवटच्या टप्प्यात जातो तेव्हा सुरू होतात. पंचक कधी सुरू होतो ते जाणून घेऊया.
पंचांगानुसार, पंचक बुधवार 21 जानेवारी रोजी दुपारी 1.35 वाजता सुरू होत आहे आणि रविवार, 25 जानेवारी रोजी दुपारी 1.35 वाजता संपणार आहे. पंचक बुधवारपासून सुरू होतो आणि म्हणूनच तो अशुभ मानला जात नाही, म्हणजेच तो निर्दोष मानला जातो. पंचकदरम्यान कोणतेही शुभ कार्य करण्यास अद्याप मनाई आहे.
जर तुम्ही कोणत्याही शुभ कार्यक्रमाचे नियोजन करत असाल तर पंचक सुरू होण्यापूर्वी ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. तुमची सर्व शुभ कामे 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करा. अन्यथा, तुमच्या योजना उद्ध्वस्त होतील.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, पंचक दरम्यान हाती घेतलेल्या शुभ कार्यांमध्ये अडथळा येऊ शकतो, विलंब होऊ शकतो किंवा व्यत्यय येऊ शकतो. म्हणून, या काळात शुभ कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला जातो. दरम्यान, प्रत्येक पंचक सारखाच अशुभ नसतो. पंचकाची शुभ किंवा अशुभता आठवड्याच्या सुरुवातीच्या दिवसावर अवलंबून असते.
पंचक काळात लग्न, साखरपुडा, मुंडण समारंभ, गृहप्रवेश समारंभ, नामकरण समारंभ किंवा कोणतेही नवीन काम सुरू करणे हे करू नये. शिवाय, जर घर बांधले जात असेल तर पंचक काळात छप्पर देखील बसवू नये. पंचक दरम्यान दक्षिणेकडे प्रवास करणे देखील निषिद्ध मानले जाते. दक्षिणेकडे यमाची दिशा मानली जाते आणि पंचक दरम्यान या दिशेने प्रवास केल्याने अपघातांचा धोका असतो.
पंचक काळात शुभ कार्यक्रम केले जात नाही. पण धार्मिक कार्यक्रम केले जातात. त्यामुळे या काळात धार्मिक वाचन आणि नामजप, दान आणि सत्कर्मे, जुनी अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, मानसिक आणि आध्यात्मिक साधना यांसारख्या गोष्टी कराव्यात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
