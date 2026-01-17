Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

हिंदू धर्मात कोणताही शुभ काळ मानला जातो. काही दिवस आणि नक्षत्र अशुभ मानले जातात आणि त्या काळात शुभ कार्ये केली जात नाहीत. कधी आहे पंचक, पंचकाचा कालावधी जाणून घ्या

Updated On: Jan 17, 2026 | 10:15 AM
  • पंचकाची सुरुवात कधी होत आहे
  • पंचकात कोणती कामे करु नये
  • 20 जानेवारीपूर्वी कोणती कामे करून घ्यावी
सनातन धर्मात कोणतेही शुभ कार्य करण्यापूर्वी शुभ मुहूर्त पाहिला जातो आणि असे मानले जाते की शुभ मुहूर्तावर केलेले कार्य शुभ फळ देते. राहुकाल आणि भद्रकाल प्रमाणेच पंचक हेदेखील कॅलेंडरमध्ये अशुभ मानले जाते. हा पंचक दर महिन्याला येतो आणि हा काळ पाच महिन्याचा असतो. पंचकाचे 5 दिवस धार्मिक दृष्टिकोनातून अशुभ मानले जातात आणि या काळात कोणतेही शुभ कार्य करण्यास मनाई आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, पंचकची शुभ-अशुभता पंचक सुरू होण्याच्या दिवसावरून ठरवली जाते.

कसा तयार होतो पंचक

ज्योतिषशास्त्रानुसार, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद आणि रेवती या पाच नक्षत्रांच्या संयोगाने पंचक तयार होते. पंचकचे पाच दिवस चंद्र धनिष्ठा नक्षत्राच्या शेवटच्या टप्प्यापासून रेवती नक्षत्राच्या शेवटच्या टप्प्यात जातो तेव्हा सुरू होतात. पंचक कधी सुरू होतो ते जाणून घेऊया.

Navpancham Rajyog 2026 : नवपंचम योगामुळे या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, यश आणि संपत्तीत वाढ

पंचकाची सुरुवात कधीपासून होत आहे

पंचांगानुसार, पंचक बुधवार 21 जानेवारी रोजी दुपारी 1.35 वाजता सुरू होत आहे आणि रविवार, 25 जानेवारी रोजी दुपारी 1.35 वाजता संपणार आहे. पंचक बुधवारपासून सुरू होतो आणि म्हणूनच तो अशुभ मानला जात नाही, म्हणजेच तो निर्दोष मानला जातो. पंचकदरम्यान कोणतेही शुभ कार्य करण्यास अद्याप मनाई आहे.

20 जानेवारीपूर्वी करून घ्या ही शुभ कामे

जर तुम्ही कोणत्याही शुभ कार्यक्रमाचे नियोजन करत असाल तर पंचक सुरू होण्यापूर्वी ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. तुमची सर्व शुभ कामे 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करा. अन्यथा, तुमच्या योजना उद्ध्वस्त होतील.

पंचक अशुभ का मानले जाते

धार्मिक श्रद्धेनुसार, पंचक दरम्यान हाती घेतलेल्या शुभ कार्यांमध्ये अडथळा येऊ शकतो, विलंब होऊ शकतो किंवा व्यत्यय येऊ शकतो. म्हणून, या काळात शुभ कार्यक्रम पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला जातो. दरम्यान, प्रत्येक पंचक सारखाच अशुभ नसतो. पंचकाची शुभ किंवा अशुभता आठवड्याच्या सुरुवातीच्या दिवसावर अवलंबून असते.

Zodiac Sign: चतुर्दशी तिथीला तयार होत आहे वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग, वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

पंचक दरम्यान करू नका या गोष्टी

पंचक काळात लग्न, साखरपुडा, मुंडण समारंभ, गृहप्रवेश समारंभ, नामकरण समारंभ किंवा कोणतेही नवीन काम सुरू करणे हे करू नये. शिवाय, जर घर बांधले जात असेल तर पंचक काळात छप्पर देखील बसवू नये. पंचक दरम्यान दक्षिणेकडे प्रवास करणे देखील निषिद्ध मानले जाते. दक्षिणेकडे यमाची दिशा मानली जाते आणि पंचक दरम्यान या दिशेने प्रवास केल्याने अपघातांचा धोका असतो.

पंचक काळात काय करावे

पंचक काळात शुभ कार्यक्रम केले जात नाही. पण धार्मिक कार्यक्रम केले जातात. त्यामुळे या काळात धार्मिक वाचन आणि नामजप, दान आणि सत्कर्मे, जुनी अपूर्ण कामे पूर्ण करणे, मानसिक आणि आध्यात्मिक साधना यांसारख्या गोष्टी कराव्यात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: पंचक दोष म्हणजे काय?

    Ans: चंद्र जेव्हा कुंभ किंवा मीन राशीत प्रवेश करतो आणि धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा व रेवती या नक्षत्रांमध्ये असतो, त्या काळाला पंचक दोष म्हणतात. हा काळ काही शुभ कार्यांसाठी अशुभ मानला जातो.

  • Que: जानेवारी 2026 मध्ये पंचक कधी लागणार आहे?

    Ans: जानेवारी 2026 मध्ये 20 जानेवारीनंतर पंचक दोष सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महत्त्वाची शुभ कामे 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: पंचक काळात कोणती कामे करू नयेत?

    Ans: पंचक काळात घर बांधकाम, गृहप्रवेश, नवीन वाहन खरेदी, लग्नकार्य, मुंडन संस्कार, तसेच महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार टाळावेत.

