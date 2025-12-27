Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

शनि तयार करणार धन राजयोग, या राशीच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता

शनि हा न्यायाचा ग्रह मानला जातो. मीन राशीत शनिच्या संक्रमणामुळे धन राजयोग तयार होईल. ज्याचा प्रभाव काही राशीच्या लोकांवर होऊ शकतो. धन योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार, जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:15 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • धन राजयोग तयार होणार
  • शनि करणार वक्री
  • करिअर आणि व्यवसायात प्रगती
 

ज्योतिषशास्त्रात शनि ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि हा सर्वात मंद गतीचा ग्रह मानला जातो. तो एका राशीत सुमारे अडीच वर्षे राहतो आणि दुसऱ्या राशीत जातो. शनिदेवाला न्यायाधीश आणि कर्मदाता मानले जाते. राशी बदलण्यासोबतच शनि देखील वेळोवेळी उगवतो आणि मावळतो. नवीन वर्षामध्ये शनि हा धन नावाचा राजयोग तयार करणार आहे. त्याचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. या काळात करिअरमध्ये प्रगती आणि प्रचंड आर्थिक लाभाच्या संधी उपलब्ध होतील. धन योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी धन राजयोग सकारात्मक असणार आहे. तुमच्या कुंडलीत शनि भाग्यस्थानात संक्रमण करणार आहे. या काळात तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. तुम्हाला मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढू शकतो. या काळात नवीन संपर्क फायदेशीर ठरतील. शनिच्या या वक्रीचा तुम्हाला करिअर आणि व्यवसायात अपेक्षित फायदा होईल.

Samudrik Shashtra: वरच्या ओठावरील तीळ असलेले लोक कसे असतात? जाणून घ्या स्वभाव

तूळ रास

धन राजयोगाचा फायदा तूळ राशीच्या लोकांना होणार आहे. यावेळी शनि देव तूळ राशीमध्ये सहाव्या घरात संक्रमण करणार आहे. या काळात ज्यांचा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यांचा विजय होऊ शकतो. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुमचे वैवाहिक जीवन अधिक स्थिर होईल. नोकरी करणाऱ्यांना बढती आणि पगारवाढ मिळेल. कौटुंबिक बाबींबद्दल तुम्हाला चांगली बातमी ऐकायला मिळेल. तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील आणि या काळात अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल.

Gajkesari Rajyog 2026: गजकेसरी राजयोगामुळे नववर्षात या राशींच्या लोकांना मिळणार धन-संपत्ती आणि यश

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी धन राज योग खूप फायदेशीर ठरणार आहे. या राशीमध्ये शनि तिसऱ्या स्थानावर वक्री होणार आहे. त्यामुळे या राशीच्या लोकांचे धैर्य आणि शौर्य वाढेल. तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी नवीन योजना तुमच्यासाठी उत्तम ठरतील. जे लोक नवीन मालमत्ता किंवा वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना उत्तम संधी आहे. कुटुंबात आनंद आणि सुसंवाद वाढेल. तुमच्या इच्छा पूर्ण करण्याचा हा दिवस असेल. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमामध्ये या काळात सहभागी होऊ शकता. प्रवास करण्याची शक्यता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: धन राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा शनीसारखा न्यायदेवता ग्रह अनुकूल स्थितीत येतो, तेव्हा धन, पद, प्रतिष्ठा आणि स्थैर्य देणारा धन राजयोग तयार होतो.

  • Que: शनी कधी धन राजयोग तयार करणार आहे?

    Ans: शनीच्या विशेष गोचर, दृष्टी आणि इतर शुभ ग्रहांच्या संयोगामुळे हा धन राजयोग तयार होणार आहे.

  • Que: करिअरमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रगती होऊ शकते?

    Ans: नोकरीत बढती, जबाबदारीत वाढ, वरिष्ठांकडून मान्यता, स्थिर उत्पन्न आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

Published On: Dec 27, 2025 | 12:15 PM

