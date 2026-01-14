Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Lucky Gemstones: धनसंपत्तीची कमतरता दूर करण्यासाठी परिधान करा ‘ही’ रत्न, बदलेल तुमचं नशीब

ज्योतिषशास्त्रानुसार काही रत्ने परिधान केल्याने तुमचे नशीब बदलू शकते. या रत्नांमुळे तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होणे, संपत्तीमध्ये यश मिळणे, जीवनात सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास ही रत्ने मदत करतात.

Updated On: Jan 14, 2026 | 12:58 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • धनसंपत्तीची कमतरता दूर करण्यासाठी फायदेशीर रत्न
  • कोणती रत्न आहेत फायदेशीर
  • कोणती आहेत तीन रत्न
 

जीवनामध्ये यश आणि संपत्ती सर्वांनाच हवी असते. परंतु, कठोर परिश्रम करूनही प्रगती होत नसल्यास त्याचा संबंध ग्रहांच्या प्रभावाशी संबंधित असू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार अशी काही रत्ने कमकुवत ग्रहांची ऊर्जा वाढवू शकतात आणि आनंद आणि समृद्धी आणू शकतात. अशी कोणती रत्ने आहेत त्यामुळे धनसंपत्तीची कमतरता दूर होते आणि नशीब बदलते ते जाणून घेऊया

ज्योतिषांच्या म्हणण्यानुसार, अशी तीन रत्न आहेत जे तुमचे नशीब बळकट करतात. ते परिधान केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होतात, प्रलंबित कामे पूर्ण होतात आणि आर्थिक, नोकरी किंवा व्यावसायिक लाभ मिळतात. ही रत्ने आपल्या जीवनामध्ये सकारात्मक ऊर्जा आणतात. कोणती आहेत ती रत्ने जाणून घ्या

पुष्कराज रत्न

पुष्कराज रत्नाचा संबंध गुरू ग्रहाशी संबंधित आहे. ते धारण केल्याने शिक्षण, करिअर आणि संपत्ती वाढते. पिवळ्या, सोनेरी आणि हलक्या नारिंगी रंगात उपलब्ध असलेले हे रत्न स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढवते.

Shattila Ekadashi 2026: षट्तिला एकादशीच्या दिवशी दान, स्नान आणि तिळाचे सेवन केल्याने मिळते सुख समृद्धी

रत्न परिधान करण्याचे नियम

हे रत्न गुरुवारी सोन्याच्या किंवा पितळेच्या अंगठीत घालून परिधान करणे शुभ मानले जाते. ते परिधान करण्यापूर्वी दूध, गंगाजल, मध आणि तुळशीच्या पानांनी शुद्ध करावे. ओम ब्रिम बृहस्पत्ये नम: या गुरु मंत्रांचा जप करावा. सूर्योदयाच्या वेळी उजव्या हाताच्या तर्जनीत अंगठी घाला.

हे रत्न कोण परिधान करू शकतात

धनु आणि मीन राशीसाठी विशेषतः शुभ मानले जाते. वृषभ, कन्या, मिथुन आणि तूळ राशीच्या लोकांनी परिधान करण्यापूर्वी ज्योतिषाचा सल्ला घ्यावा.

माणिक्य रत्न

माणिक रत्नाचा संबंध सूर्याशी आहे. ते परिधान केल्याने व्यक्तीच्या कुंडलीत सूर्याचे स्थान मजबूत होते. हे रत्न करिअरमध्ये प्रगती, राजकारणात आणि उच्च पदांवर मदत करते.

रत्न परिधान करण्याचे नियम

माणिक्य रत्न रविवारी परिधान करणे सर्वात शुभ मानले जाते. ते परिधान करण्यापूर्वी ते गंगाजल आणि कच्च्या दुधाने शुद्ध करावे. तुमच्या अनामिका बोटात तांब्याच्या किंवा सोन्याच्या अंगठीत घाला. सूर्योदयाच्या वेळी स्नान केल्यानंतर ते परिधान करावे.

Astro Tips: कुंडलीतील सूर्यदोष दूर करण्यासाठी मकरसंक्रांतीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

हे रत्न कोण परिधान करू शकतात

मेष, सिंह आणि धनु राशीचे लोक माणिक्य रत्न परिधान करू शकतात. तूळ, कन्या, मिथुन, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी ते घालणे टाळावे.

नीलम रत्न

नीलमणी हे शनिदेवाचे रत्न मानले जाते. ते परिधान केल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते, व्यवसाय आणि नोकरीत फायदा होतो आणि आरोग्याच्या समस्या कमी होतात.

रत्न परिधान करण्याचे नियम

नीलमणी रत्न शनिवारी सोन्याच्या किंवा पंचधातूच्या अंगठीत परिधान करावे. ते परिधान करण्यापूर्वी गंगाजल आणि दुधाने शुद्ध करून घ्यावे. ते मधल्या बोटात परिधान करावे. किमान ७ ते ८.२५ रत्ती असावे.

हे रत्न कोण परिधान करू शकतात

कुंभ आणि मकर राशीच्या लोकांनी नीलमणी परिधान करणे शुभ आहे. लक्षात ठेवा की ते प्रवाळ, माणिक किंवा मोत्याने घालू नये.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: धनसंपत्तीची कमतरता दूर करण्यासाठी रत्न परिधान करणे उपयुक्त ठरते का?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य रत्न योग्य पद्धतीने परिधान केल्यास ग्रहदोष कमी होतात आणि आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होते.

  • Que: पिवळा पुखराज घातल्याने काय लाभ होतो?

    Ans: पिवळा पुखराज गुरू ग्रहाशी संबंधित असून तो धन, ज्ञान, भाग्य आणि आर्थिक प्रगती देतो.

  • Que: रत्न परिधान करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?

    Ans: रत्न शुद्ध असावे, विधीपूर्वक परिधान करावे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: Gemology wear this gemstone to overcome lack of wealth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 12:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
1

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ
2

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र
3

Palmistry: बुध ग्रहाच्या करंगळीत दडलेली आहेत अनेक रहस्ये, जाणून घ्या काय सांगते हस्तरेखाशास्त्र

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
4

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM
Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 : भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा भिडणार! महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर

Jan 19, 2026 | 08:09 PM
Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

Jan 19, 2026 | 08:08 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

Jan 19, 2026 | 07:58 PM
BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jan 19, 2026 | 07:55 PM
Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Ola आणि Ather साठी नवा धक्का! ‘या’ इलेक्ट्रिक स्कूटरची 100+ किमी रेंज, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Jan 19, 2026 | 07:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM