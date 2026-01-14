Lucky Gemstones: धनसंपत्तीची कमतरता दूर करण्यासाठी परिधान करा ‘ही’ रत्न, बदलेल तुमचं नशीब

जीवनामध्ये यश आणि संपत्ती सर्वांनाच हवी असते. परंतु, कठोर परिश्रम करूनही प्रगती होत नसल्यास त्याचा संबंध ग्रहांच्या प्रभावाशी संबंधित असू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार अशी काही रत्ने कमकुवत ग्रहांची ऊर्जा वाढवू शकतात आणि आनंद आणि समृद्धी आणू शकतात. अशी कोणती रत्ने आहेत त्यामुळे धनसंपत्तीची कमतरता दूर होते आणि नशीब बदलते ते जाणून घेऊया
ज्योतिषांच्या म्हणण्यानुसार, अशी तीन रत्न आहेत जे तुमचे नशीब बळकट करतात. ते परिधान केल्याने जीवनातील अडचणी कमी होतात, प्रलंबित कामे पूर्ण होतात आणि आर्थिक, नोकरी किंवा व्यावसायिक लाभ मिळतात. ही रत्ने आपल्या जीवनामध्ये सकारात्मक ऊर्जा आणतात. कोणती आहेत ती रत्ने जाणून घ्या
पुष्कराज रत्नाचा संबंध गुरू ग्रहाशी संबंधित आहे. ते धारण केल्याने शिक्षण, करिअर आणि संपत्ती वाढते. पिवळ्या, सोनेरी आणि हलक्या नारिंगी रंगात उपलब्ध असलेले हे रत्न स्थिरता आणि आत्मविश्वास वाढवते.
हे रत्न गुरुवारी सोन्याच्या किंवा पितळेच्या अंगठीत घालून परिधान करणे शुभ मानले जाते. ते परिधान करण्यापूर्वी दूध, गंगाजल, मध आणि तुळशीच्या पानांनी शुद्ध करावे. ओम ब्रिम बृहस्पत्ये नम: या गुरु मंत्रांचा जप करावा. सूर्योदयाच्या वेळी उजव्या हाताच्या तर्जनीत अंगठी घाला.
धनु आणि मीन राशीसाठी विशेषतः शुभ मानले जाते. वृषभ, कन्या, मिथुन आणि तूळ राशीच्या लोकांनी परिधान करण्यापूर्वी ज्योतिषाचा सल्ला घ्यावा.
माणिक रत्नाचा संबंध सूर्याशी आहे. ते परिधान केल्याने व्यक्तीच्या कुंडलीत सूर्याचे स्थान मजबूत होते. हे रत्न करिअरमध्ये प्रगती, राजकारणात आणि उच्च पदांवर मदत करते.
माणिक्य रत्न रविवारी परिधान करणे सर्वात शुभ मानले जाते. ते परिधान करण्यापूर्वी ते गंगाजल आणि कच्च्या दुधाने शुद्ध करावे. तुमच्या अनामिका बोटात तांब्याच्या किंवा सोन्याच्या अंगठीत घाला. सूर्योदयाच्या वेळी स्नान केल्यानंतर ते परिधान करावे.
मेष, सिंह आणि धनु राशीचे लोक माणिक्य रत्न परिधान करू शकतात. तूळ, कन्या, मिथुन, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी ते घालणे टाळावे.
नीलमणी हे शनिदेवाचे रत्न मानले जाते. ते परिधान केल्याने तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते, व्यवसाय आणि नोकरीत फायदा होतो आणि आरोग्याच्या समस्या कमी होतात.
नीलमणी रत्न शनिवारी सोन्याच्या किंवा पंचधातूच्या अंगठीत परिधान करावे. ते परिधान करण्यापूर्वी गंगाजल आणि दुधाने शुद्ध करून घ्यावे. ते मधल्या बोटात परिधान करावे. किमान ७ ते ८.२५ रत्ती असावे.
कुंभ आणि मकर राशीच्या लोकांनी नीलमणी परिधान करणे शुभ आहे. लक्षात ठेवा की ते प्रवाळ, माणिक किंवा मोत्याने घालू नये.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार योग्य रत्न योग्य पद्धतीने परिधान केल्यास ग्रहदोष कमी होतात आणि आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होते.
Ans: पिवळा पुखराज गुरू ग्रहाशी संबंधित असून तो धन, ज्ञान, भाग्य आणि आर्थिक प्रगती देतो.
Ans: रत्न शुद्ध असावे, विधीपूर्वक परिधान करावे आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.