Astro Tips: कुंडलीतील सूर्यदोष दूर करण्यासाठी मकरसंक्रांतीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

हिंदू धर्मामध्ये मकरसंक्रांतीचे धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी सूर्य उत्तरेकडे सरकतो आणि खरमासाचा शेवट होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशी सोडून मकर राशीत प्रवेश करतो, जी रास शनिदेवाची मानली जाते. विशेष म्हणजे बहुतेक हिंदू सण चंद्र दिनदर्शिकेनुसार साजरे केले जातात. पण मकरसंक्रांतीचा सण सौर दिनदर्शिकेवर आधारित आहे. म्हणूनच तो दरवर्षी साधारणपणे याच तारखेला येतो.
मकर संक्रांती म्हणजे बदलत्या ऋतूंची सुरुवात. हा दिवस शरद ऋतूचा शेवट आणि वसंत ऋतूचे आगमन दर्शवितो. या दिवसापासून दिवस मोठा आणि रात्री लहान होऊ लागते. या दिवशी सूर्याची पूजा करणे, गंगा स्नान करणे आणि दानधर्म करणे याला विशेष महत्त्व आहे. सूर्य देवाला ऊर्जा, प्रकाश आणि जीवनाचा मूलभूत स्रोत मानले जाते.
वेद आणि पुराणांनुसार मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्यनारायणाची पूजा करणे अत्यंत फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्याची पूजा केल्याने कुंडलीतील कमकुवत सूर्य बलवान होतो.
जर कुंडलीत सूर्य बलवान असेल तर जीवनात सुख आणि समृद्धी येते.
मान आणि कीर्ती मिळते.
तसेच रोग, दुःख आणि दारिद्र्य नाहीसे होते.
मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्याशी संबंधित उपाय केल्याने कुंडलीतील सूर्याची स्थिती मजबूत होते.
मकरसंक्रांतीच्या दिवशी सूर्यदेवाला गूळ आणि गुळापासून बनवलेले पदार्थ अर्पण करा. यामुळे जीवनात आनंद आणि समृद्धी येते.
सूर्यदेवाला तिळाचे लाडू अर्पण करा आणि ते गरजूंना दान करा. या उपायामुळे सन्मान आणि समृद्धी मिळते.
सूर्याला बळकटी देण्यासाठी खिचडी खा आणि दान करा. यामुळे तुमच्या कुंडलीत सूर्याचे स्थान बळकट होते.
तांब्याच्या भांड्यात पाणी, गूळ, लाल फुले आणि तांदूळ मिसळून सूर्यदेवाला अर्पण करा.
सूर्याचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करा.
जर कुंडलीत सूर्य कमकुवत असेल तर या दिवशी गंगा, यमुना किंवा कोणत्याही पवित्र नदीत स्नान करणे शुभ मानले जाते.
आध्यात्मिक लाभ मिळविण्यासाठी तीळ, गूळ, अन्न, कपडे आणि ब्लँकेट दान करा.
सूर्य देवाशी संबंधित मंत्रांचा जप करणे अत्यंत फायदेशीर आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: कुंडलीतील सूर्य कमजोर, अस्त, पापग्रहांनी पीडित किंवा 6, 8, 12 भावात असल्यास सूर्यदोष मानला जातो. यामुळे आत्मविश्वास, मान-सन्मान, करिअर आणि आरोग्यावर परिणाम होतो.
Ans: मकरसंक्रांतीला सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो. या दिवशी सूर्यदेवाची ऊर्जा प्रबळ असते, त्यामुळे केलेले उपाय लवकर फलदायी ठरतात.
Ans: गूळ-तीळ, तांबे गहू, लाल कपडे , तांब्याचे नाणे,