Shattila Ekadashi 2026: षट्तिला एकादशीच्या दिवशी दान, स्नान आणि तिळाचे सेवन केल्याने मिळते सुख समृद्धी

सनातन धर्मात माघ महिना हा भगवान विष्णूंचा विशेष आशीर्वाद मिळविण्यासाठी अत्यंत शुभ काळ मानला जातो. या पवित्र महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणाऱ्या एकादशीला षट्तिला एकादशी म्हणतात. यावर्षी बुधवार, 14 जानेवारी रोजी हे व्रत पाळले जाईल. धार्मिक शास्त्रांनुसार, भगवान विष्णूच्या घामापासून तयार झालेले तीळ या एकादशीला सहा वेगवेगळ्या स्वरूपात वापरले जातात. असे केल्याने व्यक्तीला या जगात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य प्राप्त होते आणि मृत्यूनंतर मोक्षाचा मार्ग मोकळा होतो. षट्तिला एकादशीचे व्रत केल्याने वाणी, मन आणि शरीराद्वारे केलेल्या पापांपासून मुक्ती मिळते आणि भक्ताचे जीवन शुद्ध होते. षट्तिला एकादशीच्या दिवशी कशाचे दान करावे ते जाणून घ्या
षट्तिला एकादशीच्या दिवशी सकाळी आंघोळीच्या पाण्यात गंगाजल आणि तीळाचे काही थेंब टाका. त्यानंतर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः या मंत्रांचा जप करत स्नान करा. असे केल्याने आनंद आणि सौभाग्य मिळते आणि आध्यात्मिक ऊर्जा वाढते.
षट्ठीला एकादशीच्या दिवशी तिळाच्या तेलाने मसाज करणे शुभ मानले जाते. असे केल्याने शरीराचे आरोग्य सुधारते आणि हिवाळ्याशी संबंधित आजार कमी होतात.
शास्त्रांनुसार, तिळाने हवन करणे खूप शुभ मानले जाते. या दिवशी हवन करण्यापूर्वी काळे तीळ गाईच्या तुपात मिसळा आणि नंतर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः’ या मंत्राचा जप करत हवन करा. असे केल्याने आर्थिक समस्या दूर होतात आणि समृद्धी येते. पांढऱ्या तिळांचा वापर करून हवन केल्याने आणि लक्ष्मी किंवा श्रीसूक्त पठण केल्याने देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद लवकर मिळतो.
या दिवशी तिलोदक केले जाते, म्हणजेच पंचामृतात तीळ मिसळून भगवान विष्णूंना स्नान घातले जाते, ज्यामुळे दुर्दैव दूर होते. तसेच, या दिवशी दक्षिणेकडे तोंड करून आणि तीळ मिसळलेले पाणी तुमच्या पूर्वजांना अर्पण केल्याने तुम्हाला त्यांचे आशीर्वाद मिळतात. कुटुंबात सुख, शांती आणि समृद्धी राहते.
शास्त्रानुसार, या दिवशी जी व्यक्ती तिळाचे दान करतो त्या व्यक्तीला स्वर्गाची प्राप्ती होते असे म्हटले जाते. एकादशीच्या दिवशी जितके तीळ दान केले जातात तितकेच पाप नष्ट होतात आणि तितक्याच वर्षांसाठी स्वर्गात स्थान मिळते असे मानले जाते. काळे तीळ दान केल्याने शनिदोष शांत होतो.
या दिवशी तीळ असलेले जेवण बनवा आणि संध्याकाळी भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मीला अर्पण करा. तसेच, गरीब आणि गरजूंना तिळापासून बनवलेले पदार्थ खाऊ घाला. उपवास करणाऱ्या व्यक्तीने तीळ असलेली फळे देखील खावीत. असे केल्याने भगवान विष्णूंचे आशीर्वाद मिळतात.
Ans: षट्तिला एकादशी ही माघ महिन्यात येणारी अत्यंत पुण्यदायी एकादशी असून या दिवशी तिळाशी संबंधित सहा प्रकारचे उपाय केल्यास पापांचा नाश होतो आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते, असे शास्त्रात सांगितले आहे.
Ans: तिळांना शनी व विष्णूशी संबंध मानला जातो. माघ महिन्यात तिळाचे दान, स्नान व सेवन केल्याने शनि दोष कमी होतो आणि धन-धान्याची वाढ होते.
Ans: या दिवशी तिळ, वस्त्र, अन्न किंवा धन दान केल्यास पितृदोष दूर होतो आणि जीवनात समृद्धी येते.