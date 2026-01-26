Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

SA20 Final : सनरायझर्स ईस्टर्न केपने प्रिटोरिया कॅपिटल्सला हरवून विजेतेपद केले नावावर, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने सामन्याला दिली कलाटणी

अंतिम सामना २५ जानेवारी रोजी केपटाऊनमध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केप आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात कॅपिटल्सकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिसने शानदार शतक झळकावले.

Updated On: Jan 26, 2026 | 09:06 AM
फोटो सौजन्य - Sunrisers Eastern Cape

Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape SA20 Final 2026 : दक्षिण आफ्रिका टी२० चा अंतिम सामना २५ जानेवारी रोजी केपटाऊनमध्ये सनरायझर्स ईस्टर्न केप आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात कॅपिटल्सकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिसने शानदार शतक झळकावले. ब्रेव्हिसच्या शतकामुळे दिल्लीला सन्मानजनक धावसंख्या उभारता आली. त्याच्याशिवाय कॅपिटल्सच्या इतर कोणत्याही फलंदाजाने लक्षणीय कामगिरी केली नाही. ब्रेव्हिसचे शतक मॅथ्यू ब्रेत्झकेने वाया घालवले.

प्रिटोरिया कॅपिटल्सने १५८ धावा केल्या

प्रथम फलंदाजी करताना प्रिटोरिया कॅपिटल्सने २० षटकांत ७ गडी गमावून १५८/७ धावा केल्या. सलामीवीर कॉनर एस्टरहुइझेन एकही धाव न काढता बाद झाला. शिवाय, ब्राइस पार्सन्सने ३० चेंडूत ३० धावा केल्या. शाई होपने २ चेंडूत १ धाव केली. तथापि, चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या डेवाल्ड ब्रेव्हिसने शानदार फलंदाजी कामगिरी दाखवली आणि शतक झळकावले. त्याने ५६ चेंडूत १०१ धावा केल्या, ज्यात ८ चौकार आणि ७ षटकारांचा समावेश होता. ईस्टर्न केपकडून मार्को जॅन्सेनने प्राणघातक गोलंदाजी केली आणि ४ षटकांत १० धावा देत ३ बळी घेतले. लुथो सिपामला आणि अँरिच नॉर्टजे यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.

क्रिकेट जगतावर शोककळा, BCCI चे माजी अध्यक्षांचे निधन! जय शाह यांनी व्यक्त केला शोक

लक्ष्याचा पाठलाग करताना, सनरायझर्स ईस्टर्न केपचा सलामीवीर क्विंटन डी कॉकने १५ चेंडूत १८ धावा केल्या, तर जॉनी बेअरस्टोने १ चेंडूत ० धावा केल्या. जॉर्डन हरमननेही ६ चेंडूत ३ धावा केल्या. तथापि, मॅथ्यू ब्रीट्झकेने शानदार अर्धशतक खेळले, ४९ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ६८ धावा केल्या. ट्रिस्टन स्टब्सनेही ४१ चेंडूत नाबाद ६३ धावा केल्या. सनरायझर्सने १९.२ षटकात ४ बाद १६२ धावा केल्या आणि सामना ६ गडी राखून जिंकला.

या सामन्यात, पर्थ स्कॉर्चर्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या सिडनी सिक्सर्सने २० षटकांत फक्त १३२ धावा केल्या आणि सर्वबाद झाले. त्यांची सुरुवात खराब झाली आणि मधल्या फळीत विकेट पडत राहिल्या. स्कॉर्चर्सच्या गोलंदाजांनी कसून गोलंदाजी केली, तरुण वेगवान गोलंदाज माहली बियर्डमनने २९ धावांत दोन विकेट घेतल्या आणि सामन्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. झाय रिचर्डसन आणि डेव्हिड पेन यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या.

Published On: Jan 26, 2026 | 09:06 AM

Jan 26, 2026 | 09:06 AM
