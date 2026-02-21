Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Animals In Danger Due To Vehicles Chital Was Killed On The Spot On The National Highway In Chaparala Sanctuary

वाहनांमुळे वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात! चपराळा अभयारण्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर चितळ जागीच ठार

चपराळा अभयारण्यात हरीण, चितळ, सांबर, अस्वल, रानकुत्रे, बिबट, वानर तसेच विविध प्रकारचे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. लगाम नाक्यापासून आष्टीपर्यंत सुमारे १८ किलोमीटरचा ३५३सी हा महामार्ग अभयारण्याच्या हद्दीतून जातो.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:18 PM




राष्ट्रीय महामार्ग ३५३सी आलापल्ली-आष्टी या धोकादायक मार्गावर भरधाव वाहनाच्या धडकेत चपराळा अभयारण्यातील एका मादी चितळाचा जागीच मृत्यू झाला. वन नाक्यापासून अल्पअंतरावर ही घटना घडल्याने वन्यप्रेमींत तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. अभयारण्यात आढळणाऱ्या दुर्मिळ वन्यजीवांचे अस्तित्व आता या मार्गावरील अतिवेगाने धावणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे गंभीर धोक्यात आले आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Sahyadri Tiger Reserve: आंबोलीच्या देवराईत वाघाचे दर्शन! ७-८ फुटांवर वाघ…; रोमांचकारी अनुभव कॅमेऱ्यात कैद

घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला तसेच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शवविच्छेदन करण्यात आले. ही घटना लगाम ते चौडमपल्लीदरम्यान आष्टीकडे जाणाऱ्या डांबरी मार्गावर, वनविभागाच्या नाक्यापासून अल्प अंतरावर घडली. हा परिसर चपराळा अभयारण्य अंतर्गत येतो. अभयारण्य क्षेत्रात वाहनांसाठी वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली असतानाही अनेक वाहने नियमांकडे दुर्लक्ष करून अतिवेगाने धावत असल्याचे दिसून येते. वेगमर्यादा उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याने वन्यप्राण्यांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

चपराळा अभयारण्यात हरीण, चितळ, सांबर, अस्वल, रानकुत्रे, बिबट, वानर तसेच विविध प्रकारचे पक्षी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. लगाम नाक्यापासून आष्टीपर्यंत सुमारे १८ किलोमीटरचा ३५३सी हा महामार्ग अभयारण्याच्या हद्दीतून जातो. या परिसरात वन्यप्राणी मुक्तपणे संचार करीत असल्याने ते वारंवार रस्ता ओलांडतात. गेल्या पाच-सहा वर्षांत या मार्गावरील वाहनांची संख्या लक्षणीय वाढल्याने अपघातांच्या घटना वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संतापजनक! बाधित शेतकऱ्यांकडून आत्मदहनाचा इशारा, कुंभमेळा आयुक्तांनी केलेल्या हेटाळणीचा व्यक्त केला निषेध

कडक धोरणांसह उपाययोजनांची गरज

गडचिरोली जिल्ह्यात चपराळा, भामरागड, प्राणहिता आणि आता नव्याने कोलामाको अभयारण्य देखील होऊ घातला आहे. या अभयारण्यातून अत्यंत दुर्मिळ असे वन्यप्राण्यांचे संगोपन केले जात आहे. या अभयारण्यातून राष्ट्रीय महामार्ग गेला आहे. मात्र या महामार्गावर अपघाताच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा बचाव करायला असेल तर संबंधित विभागाकडून वन्यजीव ओलांडणी पूल, रिफ्लेक्टर, अतिरिक्त गस्त, कडक स्पीड कंट्रोल आवश्यक आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Animals in danger due to vehicles chital was killed on the spot on the national highway in chaparala sanctuary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 02:18 PM





