‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रणवीर सिंगला मोठा दिलासा दिला आहे, परंतु "कांतारा" चित्रपटामधील देवी चावुंडीची भूत म्हणून नक्कल केल्याबद्दल त्याला फटकारले गेले आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा अडचणीत आल्याचे समोर आले आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:36 AM
(फोटो सौजन्य-Social Media)

  • रणवीर सिंह पुन्हा अडचणीत
  • ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले
  • न्यायालयाने अभिनेत्याला काय म्हटले?
 

गोव्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFI) दरम्यान “कांतारा” बद्दल बॉलीवूड अभिनेता रणवीर सिंगने केलेल्या विधानामुळे आणि चित्रपटातील ऋषभ शेट्टीच्या व्यक्तिरेखेचे ​​त्याने केलेले अनुकरण यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अभिनेत्याला फटकारले आणि म्हटले की, तुम्ही रणवीर सिंग असाल किंवा इतर कोणी, सुपरस्टार कायद्याच्या वर नाहीत. उच्च न्यायालयाने सरकारला रणवीर सिंगवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये असे निर्देश दिले, जर त्याने तपासात सहकार्य केले पूर्णपणे केले.’

ANI नुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकार आणि प्रतिवादींना या प्रकरणात आक्षेप नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सुनावणी २ मार्चपर्यंत होईल असे सांगितले आहे. न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना यांनी मंगळवार, २४ फेब्रुवारी रोजी रणवीर सिंगविरुद्ध कडक भूमिका निभावली आणि म्हटले की, सेलिब्रिटीचा दर्जा कोणालाही धार्मिक श्रद्धांची खिल्ली उडवण्याचा अधिकार देत नाही. न्यायालयाने पोलिसांना २ मार्चपर्यंत रणवीरला अटक करण्यापासून रोखले, परंतु अभिनेत्याला फटकारले आहे. त्यांनी रणवीर सिंगच्या ‘बेलगाम बोलण्यावर’ तीव्र निषेध केला आहे.

अजय देवगण-अक्षय कुमारच्या ‘गोलमाल 5’ची शूटिंग सुरू? चित्रपटात दिसणार ‘ही’ साउथमधील लोकप्रिय अभिनेत्री

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना म्हणाले, “तुम्ही रणवीर सिंग असाल किंवा इतर कोणीही, तुम्ही इतके बेलगाम बोलू शकत नाही.” ‘आम्ही तुमचा हेतू जाणून घेऊ, परंतु एक अभिनेता म्हणून तुमच्यावर जास्त जबाबदाऱ्या आहेत. तुम्ही अनेक लोकांना प्रभावित करता. तुम्हाला तुमची जबाबदारी समजली पाहिजे.” असे त्यांनी म्हटले आहे.

“तुम्ही जे बोललात ते लोक विसरतील, पण इंटरनेट नाही.” – न्यायालय

न्यायाधीश पुढे म्हणाले, “जर तुम्ही एखाद्या देवतेबद्दल बोलत असाल तर तुम्ही त्याला भूत म्हणू शकत नाही. तुम्हाला कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही माफी मागितली आहे, पण तुमची माफी तुमचे सर्व शब्द काढून घेईल का? तुम्ही, मी आणि लोक विसरतील. पण इंटरनेट कधीही विसरत नाही. तुम्ही जे बोललात ते नेहमीच रेकॉर्ड केले जाते.”

‘सुपर डुपर’ प्रेक्षकांच्या मनावर होणार कब्जा! चित्रपटाच्या नव्या पोस्टरने वाढवली उत्सुकता

देवीला “स्त्री भूत” म्हणणे आणि नक्कल करणे हे आक्षेपार्ह

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की कलाकारांनी संयम पाळणे अत्यावश्यक आहे. कोणालाही लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचे स्वातंत्र्य नाही आणि कोणताही कलाकार किंवा त्याची लोकप्रियता कायद्यापेक्षा मोठी नाही. न्यायालयाने रणवीर सिंह यांना असेही सांगितले की दोन बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ऋषभ शेट्टी यांनी देवी चावुंडी यांची भूमिका साकारली होती. त्यांना लोकांच्या धार्मिक भावना ठाऊक असू शकतात किंवा नसूही शकतात; मात्र देवीला ‘फीमेल घोस्ट’ असे संबोधणे आणि ऋषभ शेट्टी यांच्या अभिनयाची नक्कल करणे हे निश्चितच लोकांच्या भावना दुखावणारे ठरू शकते.

 

Published On: Feb 25, 2026 | 09:36 AM

‘रणवीर सिंह असो वा कोणीही, बेलगाम बोलणे चालणार नाही’; ‘कांतारा’ वादात अभिनेत्याला न्यायालयाने फटकारले

Feb 25, 2026 | 09:36 AM
