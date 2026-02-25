Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
zodiac sign: रवि योगामुळे कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज बुधवार, 25 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज रवि योग आणि त्रिपुष्कर योग तयार होत आहे. हे शुभ योग कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहेत ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 25, 2026 | 09:21 AM
आज बुधवार, 25 फेब्रुवारीचा दिवस. आजचा दिवस सामान्य राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज रवि योग आणि त्रिपुष्कर योग तयार होत आहे. या शुभ योगाचा फायदा काही राशींच्या लोकांना होणार आहे. नोकरी, व्यवसाय, करिअर यामध्ये तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. रवि योग आणि त्रिपुष्कर योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. प्रवास करण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त तुम्ही प्रवास करू शकता. मुले चित्रकला स्पर्धेत भाग घेतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. महाविद्यालयीन प्रकल्प पूर्ण करण्यात यशस्वी होतील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्ही एखाद्या आवश्यक वस्तूच्या खरेदीवर पैसे खर्च करू शकता. लेखकांना कवितेसाठी प्रशंसा मिळू शकते. कोणत्याही प्रयत्नात तुम्हाला तुमच्या शेजाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्ही पूर्वी केलेले कोणतेही काम चांगले राहील. लोक तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील आणि तुम्ही तुमच्या कामावर समाधानी देखील असाल. खेळात सहभागी असलेले लोक नवीन उपक्रमात सहभागी होतील, जिथे ते चांगले प्रदर्शन करतील. आरोग्य चांगले राहील. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्तम राहील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. अभियंत्यांना करारामुळे मोठा फायदा होईल. आज तुम्ही कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य चांगले राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला आज जवळचे मित्र भेटू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणूक करण्यापूर्वी वडिलधाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा. आरोग्य चांगले राहील. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 25, 2026 | 08:40 AM

