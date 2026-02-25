Free Fire Max: खुशखबर! प्लेअर्सना मिळणार प्रीमियम वेपन स्किन क्लेम करण्याची संधी... अशी आहे प्रोसेस

WhatsApp Update: आता रिमाइंडरची गरज नाही! मीटिंग, वाढदिवस, शुभेच्छा… ठराविक वेळी अॅप आपोआप पाठवेल तुमचा मेसेज
फ्री फायर मॅक्समधील हा रिंग ईव्हेंट 24 फेब्रुवारीपासून लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना फ्लेम्ड बीट, इनर नाइटमेयर, ऑरोराज हॉलर आणि मार्स लँडक्रशर वेपन स्किन रिवॉर्ड स्वरुपात जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच बर्निंग लिली आणि नेबुला स्काईडार्क स्किन देखील अनलॉक केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय, यूनिवर्सल रिंग टोकन देखील क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)
ऑनलाइन ब्लॅकमेलचा गेम संपला! तुमचे प्रायव्हेट फोटो-व्हिडिओ असे ठेवा 100% सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर