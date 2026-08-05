Maharishi Dadhichi Story: महर्षी दधीचींच्या अस्थिदानामागील पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

भारतीय संस्कृतीत अनेक ऋषी-मुनींनी आपल्या तपश्चर्या, ज्ञान आणि त्यागाने मानवजातीसाठी आदर्श निर्माण केले. त्यामध्ये महर्षी दधीची यांचे स्थान अत्यंत श्रेष्ठ मानले जाते. त्यांना त्याग, परोपकार आणि धर्मरक्षणाचे मूर्तिमंत प्रतीक मानले जाते. स्वतःच्या शरीरातील अस्थी दान करून देवांना वृत्रासुराचा पराभव करण्यास मदत करणारे महर्षी दधीची हे भारतीय पुराणांतील सर्वाधिक प्रेरणादायी ऋषींपैकी एक आहेत. त्यांचे जीवन आपल्याला शिकवते की, स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा समाज, धर्म आणि विश्वकल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे.
महर्षी दधीची (दधीच, दधीची अथवा दध्यंच) हे वैदिक काळातील महान तपस्वी आणि ब्रह्मज्ञानी ऋषी होते. त्यांचा उल्लेख ऋग्वेद, भागवत महापुराण, महाभारत, ब्रह्मपुराण, स्कंदपुराण तसेच इतर अनेक पुराणग्रंथांत आढळतो.
ते भगवान शिवाचे महान उपासक होते. कठोर तपश्चर्या, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता आणि लोककल्याणासाठी स्वतःचे सर्वस्व अर्पण करण्याची त्यांची वृत्ती यामुळे त्यांना ऋषीश्रेष्ठ मानले जाते.
पुराणांनुसार महर्षी दधीची हे महर्षी अथर्व (अथर्वन) आणि माता चित्ती (किंवा चिट्टी) यांचे पुत्र होते. काही ग्रंथांमध्ये त्यांच्या आईचे नाव शांती असेही आढळते. त्यांच्या पत्नीचे नाव सुवर्चला होते. त्यांना पिप्पलाद नावाचा पुत्र झाला. पुढे पिप्पलाद ऋषींनीही महान तपश्चर्या करून वैदिक परंपरेत महत्त्वाचे स्थान मिळवले. प्रश्न उपनिषद हे पिप्पलाद ऋषींशी संबंधित मानले जाते.
महर्षी दधीची यांनी दीर्घकाळ कठोर तप केले होते. त्यांच्या तपशक्तीमुळे त्यांचे शरीर अत्यंत तेजस्वी आणि दिव्य बनले होते. अनेक देवतांनी त्यांचा सन्मान केला होता. शिवभक्ती, योगसाधना आणि ब्रह्मज्ञानामुळे त्यांनी आत्मज्ञान प्राप्त केले होते. त्यामुळे शरीर हे नश्वर असून आत्मा अमर आहे, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.
एके काळी वृत्रासुर नावाच्या अत्यंत बलाढ्य दैत्याने देवांवर आक्रमण केले. त्याच्या सामर्थ्यापुढे इंद्रासह सर्व देव पराभूत झाले. स्वर्गावर वृत्रासुराचा अधिकार झाला आणि देव भयभीत झाले. देवतांनी भगवान विष्णूंकडे मदत मागितली. भगवान विष्णूंनी सांगितले की, वृत्रासुराचा वध सामान्य शस्त्रांनी होणार नाही. त्यासाठी महर्षी दधीची यांच्या अस्थींमधून तयार केलेले दिव्य अस्त्र आवश्यक आहे.
देवराज इंद्र, बृहस्पती आणि इतर देव महर्षी दधीची यांच्या आश्रमात आले. त्यांनी संपूर्ण परिस्थिती सांगून लोककल्याणासाठी त्यांच्या अस्थींची याचना केली. देवतांची विनंती ऐकून महर्षी दधीची यांनी कोणताही संकोच न करता ती स्वीकारली. त्यांना माहीत होते की शरीर नश्वर आहे, परंतु त्यागातून मिळणारे पुण्य आणि धर्मरक्षण हे शाश्वत आहे.
महर्षी दधीची यांनी योगबलाने समाधी धारण केली आणि योगाग्नीने स्वतःचा देह त्यागला. देहत्यागानंतर त्यांच्या अस्थी विश्वकर्मा यांच्याकडे देण्यात आल्या. विश्वकर्म्यांनी त्या अस्थींमधून वज्र हे दिव्य अस्त्र तयार केले.
हे वज्र इंद्राला देण्यात आले आणि त्याच्या साहाय्याने इंद्राने वृत्रासुराचा वध करून स्वर्ग पुन्हा देवांच्या ताब्यात आणला.
महर्षी दधीची यांचे अस्थिदान हे भारतीय संस्कृतीतील सर्वोच्च त्यागाचे उदाहरण मानले जाते.
महर्षी दधीची यांचा पुत्र पिप्पलाद ऋषी पुढे महान वेदज्ञ आणि तपस्वी झाले. त्यांनी अनेक शिष्यांना आत्मज्ञानाचा उपदेश केला. उपनिषदकालीन ऋषींमध्ये त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
महर्षी दधीची हे केवळ वैदिक ऋषी नव्हते, तर ते त्याग, परोपकार आणि धर्मनिष्ठेचे अमर प्रतीक आहेत. स्वतःच्या शरीराचेही दान करून त्यांनी विश्वकल्याणाचा मार्ग निवडला. त्यांच्या जीवनातून प्रत्येकाला निःस्वार्थ सेवा, लोकहित, धैर्य आणि धर्मासाठी समर्पणाची प्रेरणा मिळते. म्हणूनच भारतीय संस्कृतीत महर्षी दधीची यांचे नाव आजही अत्यंत आदराने आणि कृतज्ञतेने घेतले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: महर्षी दधीची हे वैदिक काळातील महान तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी आणि भगवान शिवाचे परम भक्त होते. त्यांना त्याग आणि परोपकाराचे मूर्तिमंत प्रतीक मानले जाते.
Ans: पौराणिक कथेनुसार, वृत्रासुराचा वध करण्यासाठी सामान्य शस्त्रे निष्प्रभ ठरत होती. त्यामुळे देवांच्या विनंतीवरून महर्षी दधीची यांनी धर्मरक्षणासाठी स्वतःच्या अस्थींचे दान केले.
Ans: त्यांचा उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, भागवत महापुराण, ब्रह्मपुराण, स्कंदपुराण तसेच इतर अनेक पुराणांमध्ये आढळतो