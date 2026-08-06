Trump: अमेरिकेच्या आकाशात ट्रम्प यांच्या हेलिकॉप्टरचा थरार; प्रवासी विमानाजवळून अगदी जवळून गेल्याने सुरक्षा यंत्रणा हादरल्या

अमेरिकेच्या आकाशात देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या सुरक्षेशी संबंधित एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर घटना समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना घेऊन जाणारे अमेरिकन नौदलाचे विशेष ‘मरीन वन’ (Marine One) हेलिकॉप्टर आणि एक व्यावसायिक प्रवासी विमान वॉशिंग्टन डीसी येथील नॅशनल एअरपोर्टजवळ अचानक एकमेकांच्या अत्यंत जवळ आले. दोन विमानांमध्ये हवेत नियमानुसार असणारे सुरक्षित अंतर अचानक कमी झाल्यामुळे अमेरिकेच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात आणि सुरक्षा यंत्रणांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. ही घटना ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंगळवारी दुपारी घडली असून, आता अमेरिकेचे राष्ट्रीय वाहतूक सुरक्षा मंडळ (NTSB) आणि फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे व्हाइट हाऊसमधून उड्डाण करून ‘जॉइंट बेस अँड्र्यूज’ (Joint Base Andrews) या लष्करी तळाकडे चालले होते. तिथून ते आपल्या विशेष विमानाने कॅलिफोर्निया दौऱ्यासाठी रवाना होणार होते. मरीन वन हेलिकॉप्टर दुपारी सुमारे २:३३ च्या सुमारास हवेत असतानाच, वॉशिंग्टनच्या रोनाल्ड रीगन नॅशनल एअरपोर्टवरून एनवॉय एअर (Envoy Air – अमेरिकन एअरलाइन्सची उपकंपनी) च्या एम्ब्रेअर ई-१७० (Embraer E-170) या प्रवासी विमानाने उड्डाण केले. आकाशात एकाच वेळी दोन्ही विमाने आल्यानंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर आणि वैमानिकांमधील संवादात तांत्रिक अडथळा किंवा संदेशवहन वेळेवर न पोहोचल्याने हे दोन्ही विमान नियमांपेक्षा अत्यंत जवळ आले.
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अमेरिकन एव्हिएशन नियमांनुसार, राष्ट्राध्यक्षांचे ‘मरीन वन’ हेलिकॉप्टर हवेत असताना इतर कोणत्याही व्यावसायिक विमानामध्ये किमान १.५ मैल (क्षैतिज अंतर) आणि ५०० फूट (उंचीतील फरक) असणे अनिवार्य असते. परंतु या घटनेदरम्यान हे सुरक्षित अंतर अचानक १ मैलापेक्षाही कमी झाले. एव्हिएशनच्या भाषेत याला ‘लॉस ऑफ सेपरेशन’ (Loss of Separation) असे म्हटले जाते. जेव्हा जेव्हा ही स्थिती निर्माण होते, तेव्हा हवेत टक्कर होण्याचा मोठा धोका असतो. तथापि, दोन्ही विमानांची उड्डाणाची दिशा एकमेकांच्या समोर नव्हती (Non-converging paths), ज्यामुळे थेट धडक टळली.
🚨 Marine One With President Trump Onboard Nearly Collides With Passenger Jet 60 Seconds After Takeoff — FAA Rules Violated, No One Is Talking That’s a near-miss that shouldn’t happen with Marine One of all aircraft. A few things jump out: The timeline is absurdly tight.… https://t.co/O1a13glXy6 — Tony Seruga (@TonySeruga) August 5, 2026
credit – social media and Twitter
घटनेची माहिती मिळताच व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते कुश देसाई आणि एफएएने तात्काळ प्रसिद्धीपत्रक जारी करून स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कोणत्याही क्षणी धोक्यात नव्हते. ‘मरीन वन’ चालवणारे वैमानिक हे जगातील सर्वोत्तम आणि अत्यंत कुशल लष्करी वैमानिक असतात, ज्यांना कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत विमानाचे सुरक्षित नियंत्रण कसे करायचे याचे पूर्ण प्रशिक्षण दिलेले असते. तसेच, एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर हे दोन्ही वैमानिकांच्या सतत संपर्कात होते, ज्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.
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या घटनेमुळे वॉशिंग्टनच्या आकाशातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वी जानेवारी २०२५ मध्ये वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टजवळ एका प्रवासी विमानाची अमेरिकन लष्कराच्या ब्लॅक हॉक (Black Hawk) हेलिकॉप्टरशी हवेत भीषण धडक झाली होती. त्या दुर्दैवी अपघातात ६७ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्या दुर्घटनेनंतर एफएएने वॉशिंग्टन परिसरातील हेलिकॉप्टर आणि प्रवासी विमानांच्या उड्डाणांबाबत कडक सुरक्षा नियमावली लागू केली होती. जेव्हा राष्ट्राध्यक्षांचे हेलिकॉप्टर उड्डाण करते, तेव्हा नॅशनल एअरपोर्टवरून इतर उड्डाणे तात्पुरती थांबवण्याचा नियम करण्यात आला आहे.
परंतु ४ ऑगस्टच्या घटनेदरम्यान एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरकडून व्यावसायिक उड्डाण थांबवण्यात चूक झाली की रेडिओ संवादात काही तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाली, याचा शोध आता घेतला जात आहे. सीएनएनच्या अहवालानुसार, मरीन वनच्या पायलटचा संदेश नॅशनल एअरपोर्टच्या कंट्रोल टॉवरपर्यंत स्पष्ट पोहोचला नव्हता. सध्या NTSB आणि FAA कडून एअर ट्रॅफिक कंट्रोलचे व्हॉईस रेकॉर्डिंग, कॉकपिट व्हॉईस डेटा आणि रडार डेटा ताब्यात घेऊन सखोल तपास सुरू आहे. या तपासाअंती दोषींवर आणि यंत्रणेतील त्रुटींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले आहे.