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WI vs PAK: 5 वर्षात पहिल्यांदा पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजच्या मातीत जिंकला सामना, 1-1 सिरीजमध्ये बरोबरी

Updated On: Aug 06, 2026 | 11:44 AM IST
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सारांश

WI vs PAK: बाबर आझमच्या कर्णधारपदाखाली दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजला ८ गडी राखून पराभूत करत पाकिस्तानने परदेशातील कसोटी विजयासाठीची ३ वर्षांची प्रतीक्षा संपवून २ सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली.

WI vs PAK: कसोटी सामना बरोबरीत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

WI vs PAK: कसोटी सामना बरोबरीत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वेस्ट इंडिज विरूद्ध पाकिस्तान २ रा कसोटी सामना 
  • ५ वर्षात पहिल्यांदा पाकिस्तानने वेस्ट इंडिजमध्ये जिंकला सामना 
  • कसोटी सामना बरोबरीत 
बुधवारी पोर्ट ऑफ स्पेनमधील क्वीन्स पार्क ओव्हल येथे झालेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजला आठ गडी राखून पराभूत करून पाकिस्तानने परदेशातील कसोटी विजयासाठीची आपली तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपवली आणि दोन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. सलग आठ कसोटी पराभवांनंतर या सामन्यात उतरलेल्या आणि आणखी एक मालिका पराभव टाळण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानसाठी हा विजय एक मोठे स्थित्यंतर ठरला. WI vs PAK सामन्यात पाकिस्तानने पुन्हा एकदा नाव कमावले. 

पाकिस्तानचा शेवटचा परदेशातील कसोटी विजय जुलै २०२३ मध्ये बाबरच्या नेतृत्वाखाली गॉल येथे श्रीलंकेविरुद्ध झाला होता. तेव्हापासून, संघाने परदेशात खराब कामगिरी केली असून, सलग आठ कसोटी सामने गमावले आहेत. शान मसूदच्या नेतृत्वाखाली, पाकिस्तानला आपल्या सातपैकी एकही परदेशातील कसोटी सामना जिंकता आला नाही, ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यांपूर्वी बाबरला पुन्हा कर्णधार म्हणून नियुक्त केले.

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संघाला नवचैतन्य

या विजयामुळे पाकिस्तानला पाच वर्षांत कॅरिबियनमध्ये पहिला कसोटी विजय मिळाला आणि मालिकेतील पहिला सामना ९० धावांनी गमावल्यानंतर तीव्र टीकेला सामोरे गेलेल्या संघाला नवसंजीवनी मिळाली. जरी पाकिस्तानने मालिका बरोबरीत आणली असली तरी, ते २०२५-२७ आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या क्रमवारीत तळाशीच आहेत.

पाकिस्तानचा विजय अब्दुल्ला शफीकच्या शानदार कामगिरीमुळे शक्य झाला, ज्याच्या १६० धावांच्या मॅरेथॉन खेळीमुळे पाहुण्या संघाने वेस्ट इंडिजच्या ३४४ धावांना प्रत्युत्तर म्हणून ३८७ धावा केल्या. बाबरनेही शानदार ८८ धावा केल्या, पण आणखी एक उत्कृष्ट खेळी करूनही, त्याची कसोटी शतकाची प्रतीक्षा कायम राहिली. शफीकची खेळी ऐतिहासिक ठरली, ज्यामुळे तो १९७७ नंतर वेस्ट इंडिजमध्ये कसोटी डावात १५० किंवा त्याहून अधिक धावा करणारा पहिला पाकिस्तानी फलंदाज ठरला.

साजिद खानने चार बळी घेतले

पहिल्या डावात ४३ धावांची आघाडी मिळाल्यानंतर पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी या फायद्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. साजिद खानने चार बळी घेतले, तर अली उस्मानने दोन बळी घेतले, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजचा संघ दुसऱ्या डावात ११७ धावांवर सर्वबाद झाला. या पराभवानंतर पाकिस्तानला विजयासाठी केवळ ७५ धावांची गरज होती.

पाहुण्या संघाने २३.३ षटकांत दोन गडी गमावून सहज ७७ धावा केल्या. बाबर २४ धावांवर नाबाद राहिला, तर अब्दुल्ला शफीकनेही २४ धावा केल्या, ज्यामुळे पाकिस्तानने आठ गडी राखून विजय निश्चित केला. मालिका बरोबरीत आणण्याव्यतिरिक्त, हा निकाल या महिन्याच्या अखेरीस इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या अधिक आव्हानात्मक सामन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या आत्मविश्वासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.

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बाबरच्या कर्णधारपदाखाली विजय

शान मसूदच्या कठीण कार्यकाळानंतर संघाचे नशीब पुन्हा उज्वल करण्यासाठी पीसीबीने बाबरला कसोटी कर्णधार म्हणून परत आणले आणि त्यांना तात्काळ मिळालेल्या निकालांमुळे आनंद झाला असेल. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत तळाशी असूनही अजून बरेच काम करायचे असले तरी, परदेशातील पराभवांची लांबलचक मालिका संपवल्याने पाकिस्तानला अत्यंत आवश्यक गती मिळेल.

Web Title: Wi vs pak second test match pakistan won after 5 years in west indies

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Published On: Aug 06, 2026 | 11:43 AM

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