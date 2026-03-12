Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Navnath Gatha : गायीच्या शेणातून जन्माला दिव्य योगी ; नाथसंप्रदायातील गोरखनाथांच्या जन्माची अद्भुत गोष्ट

नाथसंप्रदायातील आद्यगुरु कोण तर ते मच्छिंद्रनाथ. याच मच्छिंद्रनाथांचा शिष्य म्हणजे गोरखनाथ.या गोरखनाथांचा जन्म देखील सरळ सोपा नव्हता. काय आहे गोरखनाथांच्या जन्माचं रहस्य, जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 12, 2026 | 12:51 PM
नवनाथ असो की दत्तसंप्रदाय या दोन्हीतील सारखेपण म्हणजे गुरुंनी दिलेल्या मार्गावर चालणं. तर मच्छिंद्रनाथांच्या याशिष्याचा जन्म चक्क गायीच्या शेणातून झाला आहे. नाथसंप्रदायातील आद्यगुरु कोण तर ते मच्छिंद्रनाथ. याच मच्छिंद्रनाथांचा शिष्य म्हणजे गोरखनाथ.या गोरखनाथांचा जन्म देखील सरळ सोपा नव्हता. काय आहे गोरखनाथांच्या जन्माचं रहस्य, जाणून घेऊयात. गोष्ट अशी की, एकदा मच्छिंद्रनाथ बंगाल प्रांतात फिरत होते. त्यावेळी ते एका घराजवळ भिक्षा मागायला थांबले. ते घर एका गौड ब्राम्हणाचं होतं.
 
या ब्राम्हणाची पत्नी सरस्वतीबाई अत्यंत सद्गुणी आणि सात्विक स्त्री होती. तिला मुलबाळ नसल्याने ती दु:खी होती. मच्छिंद्रनाथांना तिने आपली गोष्ट सांगितली. नाथांना तिची दया आली. . तेव्हा मच्छिंद्रनाथांनी तिला प्रसाद म्हणून पवित्र भस्म (विभूती) दिले आणि ते खाल्ल्यास तिला पुत्रप्राप्ती होईल असे सांगितले. त्यावेळी मच्छिंद्रनाथ म्हणाले की, हे भस्म साधं सुदं नाही तर हा सूर्य नारायणांचा प्रसाद आहे. तुझ्या पोटी येणारा बालक हा सूर्यासारखा तेजस्वी असेल. तो बारा वर्षांचा झाला की त्याला उपदेश करायला मी स्वत: येईल, असं सांगून नाथ तिथून निघून गेले. काही वेळानी सरस्वतीबाईच्या शेजारच्या बायका आल्या आणि तिची चेष्टा करु लागल्या. भस्म दिल्याने कधी मुलबाळ होतं का ? तिने रागाने ते भस्म गायीच्या गोठ्यात फेकलं.

बारा वर्षांनी मच्छिंद्रनाथ पुन्हा त्या ठिकाणी आले आणि त्या स्त्रीला विचारले की, तुझा मुलगा कुठे आहे? तेव्हा सरस्वतीने सांगितलं की मला मुलगा झालाच नाही. त्यावर नाथ चिडले. ते म्हणाले तू खोट बोेलतेस. नाथांचा चिडलेला चेहरा पाहून सरस्वतीबाई घाबरली आणि तिने घडलेला सगळा प्रकार नाथांच्या कानावर घातला. त्यानंतर नाथ गायीच्या गोठ्यात गेले.

गायीच्या गोठ्यात गेल्यावर नाथ म्हणाले की, हे सूर्यसूता तू कुठे आहेस ? जर तू या शेणाच्या ढिगाऱ्यात असशील तर माझ्या हाकेला प्रतिसाद दे. त्यावर आवाज आला की, गुरुवर्य मी इथेच आहे शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलो आहे तुम्ही मला बाहेर काढा. मच्छिंद्रनाथांनी शेण बाजूला सारलं आणि त्या ढिगाऱ्यातून एक तेजस्वी बालक बाहेर आला.  शेण म्हणजे गोबर आणि त्यातून जन्मलेला हा योगी पुढे गोरखनाथ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. गोरखनाथ यांनी नाथ संप्रदायाचा प्रसार भारतभर केला. योग, साधना, हठयोग आणि अध्यात्म यांचा प्रचार करून त्यांनी अनेक शिष्य घडवले. त्यांचे नाव गोरखपूर या शहराशीही जोडले जाते, कारण तेथे त्यांचे प्रसिद्ध मंदिर आहे.नाथ संप्रदायात गोरखनाथांना महान योगी आणि सिद्ध पुरुष मानले जाते. त्यांच्या अध्यात्मिक प्रवासावर कथा, परंपरा आणि धार्मिक श्रद्धा आजही प्रचलित आहेत.

