  Job Recruitment Will Increase In India This Sector Will Provide The Most Opportunities

IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; ‘या’ क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

मजबूत व्यावसायिक आत्मविश्वास आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय नियोक्त्यांनी या वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीसाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा मानस ठेवला आहे, आज प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार दिसून येते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 12:36 PM
IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; 'या' क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; 'या' क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी (फोटो सौजन्य - iStock)

  • प्रशिक्षणासाठी करणार एआयचा वापर
  • कंपन्या करणार कर्मचाऱ्यांची भरती
  • फायनान्स, आयटी आणि ऑटो क्षेत्रात संधीची शक्यता
 

IT Jobs in India: मजबूत व्यावसायिक आत्मविश्वास आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय नियोक्त्यांनी या वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीसाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा मानस ठेवला आहे, आज प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार दिसून येते. मॅनपॉवर ग्रुपच्या नवीनतम एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्व्हे नुसार, २०२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी ‘नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक’ (एनईओ) ६८ टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला आहे. मागील तिमाहीपेक्षा ही १७अंकांची वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीपेक्षा २४ अंकांची वाढ आहे. मॅनपॉवर ग्रुप इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप गुलाटी म्हणाले की, हा डेटा दुहेरी वास्तव सादर करतो. भरती करण्याचा हेतू बाळगून असले तरी, प्रतिभेची कमतरता देखील वाढत चालली आहे. जवळजवळ ८२ टक्के संस्थांनी आवश्यक कौशल्ये असलेले लोक शोधण्यात अडचणी येत असल्याचे नोंदवले.

क्षेत्रानुसार, भारतातील वित्त आणि विमा क्षेत्र सर्वात स्पर्धात्मक राहिले आहे आणि रोजगाराचा अंदाज ७१ टक्के आहे. त्यानंतर, ऑटोमोटिव्ह, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान सेवांमध्ये सर्वाधिक भरतीची संख्या अपेक्षित आहे. देशातील चारही प्रदेशांमधील संस्थांनी येत्या तिमाहीत कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. उत्तर भारत ७० च्या एनईओसह आघाडीवर आहे, तर हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राने (३१ टक्के) या तिमाहीत सर्वात सावध नियुक्ती दृष्टिकोन दर्शविला आहे. सर्वेक्षणात असेही दिसून आले की, अंदाजे ८७ टक्के संस्था आधीच भरती आणि प्रशिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरत आहेत.

Published On: Mar 12, 2026 | 12:36 PM

Mar 12, 2026 | 12:36 PM
