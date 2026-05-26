  • Guru Gochar 2026 On 2nd June Jupiter Transit In Cancer Will Be Lucky For 6 Zodiac Signs For Grwoth And Career

Guru Gochar 2026: 12 वर्षानंतर कर्क राशीत गुरू गोचर, 6 राशींचं बदलणार आयुष्य; लक्ष्मी कृपेसह होणार उन्नती!

Updated On: May 26, 2026 | 01:33 PM IST
सारांश

१२ वर्षांनंतर, गुरू ग्रह २ जून रोजी पहाटे २:२५ वाजता कर्क राशीत प्रवेश करेल. या गोचरामुळे मेष आणि कर्क राशीसह सहा राशींच्या व्यक्तींच्या जीवनात बदल घडतील. यांचा दर्जा व प्रतिष्ठा वाढू शकते, जाणून घ्या

गुरू गोचर होणार कर्क राशीत (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

विस्तार
  • १२ वर्षानंतर गुरू गोचर होणार कर्क राशीत 
  • कोणत्या राशींना मिळणार फायदा 
  • कोणत्या राशीवर होणार गुरुचा चांगला प्रभाव 
गुरुचे गोचर २ जून रोजी होणार आहे. गुरु मंगळवार, २ जून रोजी पहाटे २:२५ वाजता कर्क राशीत प्रवेश करेल. हे गोचर १२ वर्षांनंतर होत आहे. गुरु २ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्क राशीत राहील. गुरुचे हे गोचर सहा राशींच्या लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवू शकते. या लोकांना देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद आणि करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी मिळतील. ज्योतिषाचार्य समीर मणेरीकर यांनी याबाबत अधिक माहिती देत कोणत्या राशीच्या व्यक्तींना फायदा होणार आहे हे सांगितले आहे, जाणून घ्या  कर्क राशीतील गुरुचे गोचर होणार असून सहा राशींवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. 

मेष राशीवर राहील लक्ष्मीची कृपा

गुरुचे कर्क राशीतील गोचर मेष राशीसाठी शुभ असेल. तुम्हाला देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळेल, ज्यामुळे तुमची संपत्ती, उत्पन्न आणि मालमत्ता वाढेल. यासोबतच, भौतिक सुखसोयी आणि सुविधा मिळण्याचीही शक्यता आहे. नवीन मालमत्ता खरेदी करण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्ही तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात जे काही प्रयत्न कराल, त्याचे अनुकूल फळ मिळेल.

कर्क राशीतच होणार गुरू गोचर 

गुरुचे गोचर तुमच्या राशीत होणार आहे. गुरु कर्क राशीत उच्च राशीत आहे, ज्याचा कर्क राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होईल. या काळात तुम्हाला नवीन नोकरी मिळू शकते आणि जे बेरोजगार आहेत त्यांना चांगली बातमी मिळेल. गुरुच्या आशीर्वादाने तुमचे उत्पन्न वाढेल आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. या काळात तुम्ही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तरीही परिस्थिती अनुकूल असेल. तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याची आणि तुमचे उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळेल.

सिंह राशीच्या व्यक्तींची होणार उन्नती

जे लोक बऱ्याच काळापासून बेरोजगार आहेत आणि नोकरीच्या शोधात आहेत, त्यांच्यासाठी गुरुचे गोचर सकारात्मक परिणाम घेऊन येईल. स्वतःला तयार ठेवा, नोकरी तुमच्याकडे येत आहे. तथापि, तुम्हाला घरापासून दूर प्रवास करावा लागू शकतो. जे परदेशातून वस्तूंची आयात-निर्यात करतात किंवा परदेशात काम करतात त्यांना फायदा होईल.

तूळ राशीच्या व्यक्तींचे भाग्य बदलणार 

गुरूचे गोचर तूळ राशीच्या लोकांचे भाग्य बदलेल. २ जून ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान, तुम्हाला एक मोठी नोकरीची संधी मिळेल. तुमचा पगार आणि पद वाढण्याची शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होईल. पैशाच्या समस्या दूर होतील. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. ही तुमच्या प्रगतीची वेळ आहे. हार मानू नका, तुम्हाला फायदाच होईल.

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींसाठी व्यवसाय ठरेल

गुरूचे गोचर वृश्चिक राशीच्या लोकांचा प्रभाव वाढवेल. नोकरी आणि व्यवसायातील तुमचे स्थान पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि प्रभावशाली होईल. व्यवसाय आणि नोकरी करणारे लोक आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि त्याचे फायदे पाहतील. तुमच्या बँक खात्यातील शिल्लक वाढेल. सकारात्मक मानसिकतेने पुढे जाण्याची ही वेळ आहे. तुम्ही जे काही निर्णय घ्याल, त्यात तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.

मीन राशीसाठी ठरेल फायदेशीर 

गुरू हा तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह आहे आणि त्याचे गोचर तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळे तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या करिअरमध्ये दिरंगाई करणे टाळा; कठोर परिश्रम करा. तुम्हाला त्वरित फायदे दिसतील. ही तुमच्या प्रगतीची वेळ आहे; निष्काळजीपणा करू नका. उत्पन्न वाढण्याची अपेक्षा असल्याने पैशाची चणचण दूर होईल.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

