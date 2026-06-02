Astrology: मेषसहित 5 राशींसाठी AI ठरणार वरदान, करिअरमध्ये घेणार झेप; 2030 नंतर उन्नती

ज्योतिषी सचिन मल्होत्रा यांच्या मते, स्वतंत्र भारताच्या जन्मपत्रिकेत (१५ ऑगस्ट १९४७, मध्यरात्री, दिल्ली), मंगळ सप्टेंबर २०२५ ते सप्टेंबर २०३२ या सात वर्षांच्या महादशेत असेल. तसंच मंगळ मिथुन या वायू तत्त्वाच्या राशीत आणि राहूच्या आर्द्रा नक्षत्रात भ्रमण करेल. त्यामुळे, काही सुरुवातीच्या अडचणींनंतर, २०२८ मधील मंगळातील शनीची विंशोत्तरी दशा भारतातील एआय (AI) क्षेत्रात जलद प्रगती घडवून आणेल. सप्टेंबर २०३२ नंतर, राहूच्या महादशेदरम्यान, भारतात एआय, अभियांत्रिकी, संगणक विज्ञान आणि अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये अभूतपूर्व वाढ दिसून येईल. तांत्रिक शिक्षणासाठी जबाबदार असलेला राहू ग्रह भारताच्या जन्मपत्रिकेत लग्नस्थानात असल्याने, सुरुवातीला काही संघर्ष असले तरी, एआय क्षेत्रात भारताचे भविष्य उज्ज्वल आहे. चला जाणून घेऊया की, AI च्या विस्तारामुळे कोणत्या राशींना विशेष फायदा होईल.
मेष राशीवर AI चा प्रभाव
मेष ही अग्नी तत्त्वाची राशी असून, तिचा स्वामी मंगळ आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळाला धैर्याचा घटक मानले जाते. मंगळाच्या प्रभावामुळे, या राशीचे लोक तंत्रज्ञानाशी संबंधित गोष्टी शिकण्याकडे अधिक झुकतात. शिवाय, जर तुमच्या कुंडलीतील राहू कर्म भावावर किंवा तुमच्या कर्म भावावर दृष्टी टाकत असेल, किंवा बुध आणि राहूसोबत युती करत असेल, तर मंगळाचे धैर्य त्यांना एआयच्या या आधुनिक युगातील बदलांसाठी तयार करेल.
अनंत (काल्पनिक नाव), एक २८ वर्षीय मेष राशीचा तरुण, त्याच्या कारकिर्दीबद्दल सांगतो की, बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेऊन त्याने आपल्या कारकिर्दीत लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. त्याच्या कुंडलीत मंगळ चौथ्या घरात असून दहाव्या घरावर दृष्टी टाकत आहे. मंगळ त्याच्या उच्च राशीत, म्हणजेच मकर राशीत आहे. त्यामुळे, एआय आणि इतर तांत्रिक प्रगतीचा त्याच्या कारकिर्दीच्या वाढीवर परिणाम होणार नाही.
मिथुन राशीवर एआयचा प्रभाव
जर तुमची राशी मिथुन असेल आणि राहू, मंगळ आणि बुध यांपैकी कोणताही ग्रह तुमच्या राशीत असेल, त्यावर दृष्टी टाकत असेल किंवा तुमच्या राशीस्वामीसोबत युती करत असेल, तर ही ग्रहस्थिती या आधुनिक युगात तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तुमचा राशीस्वामी, बुध, तुम्हाला या काळात एआयशी संबंधित नवीन गोष्टी शिकण्यास मदत करेल. तथापि, या काळात तुम्हाला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. जर मंगळ तुमच्या राशीवर दृष्टी टाकत असेल किंवा तुमच्या राशीस्वामीसोबत युतीत असेल, तर तुम्ही या आव्हानांवर धैर्याने मात कराल. जर तुमच्या कुंडलीत मंगळ अनुकूल स्थितीत असेल, तर तुम्हाला एआयच्या या युगात तुमच्या करिअरबद्दल जास्त काळजी करण्याची गरज नाही.
उदाहरण द्यायचे झाले तर, एका आयटी कंपनीत काम करणारा २७ वर्षीय मिथुन राशीचा कार्तिक (काल्पनिक नाव) सांगतो की, एआयच्या आगमनानंतर सुरुवातीला त्याला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. तथापि, तो हळूहळू गोष्टी सहजपणे शिकत आहे. त्याच्या कुंडलीत, चतुर्थ स्थानाचा स्वामी असलेला मंगळ त्याच्या दशम स्थानावर दृष्टी टाकत आहे. ज्योतिषी सांगतात की मंगळ हा ऊर्जा देणारा ग्रह आहे. त्यामुळे, जेव्हा कुंडलीत मंगळ अनुकूल स्थितीत असतो, तेव्हा तो खूप सकारात्मक परिणाम देतो. आता, मंगळ आपला कर्मभाव सक्रिय करत आहे.
तूळ राशीवर एआयचा प्रभाव
तूळ ही वायू राशी आहे, त्यामुळे हे लोक अत्यंत जिज्ञासू असतात. शुक्र हा त्यांचा स्वामी ग्रह असल्याने, ते नवीन गोष्टी शिकण्यास उत्सुक असतात, ज्यामुळे ते नवीन गोष्टी शिकण्यात पारंगत होतात. शुक्राच्या प्रभावामुळे, ते कोणतीही नवीन गोष्ट सहजपणे शिकतात. त्यामुळे, एआयच्या या युगात, ज्यांच्या कुंडलीत राहू आणि मंगळ बलवान आहेत अशा तूळ राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगती दिसून येईल.
२८ वर्षीय मानसी (काल्पनिक नाव), जिची राशी तूळ आहे, सांगते की ती बऱ्याच काळापासून एका आयटी कंपनीत काम करत आहे. काही काळापासून तिच्या करिअरमध्ये कोणतीही प्रगती झाली नव्हती, पण एआय तिच्यासाठी एक वरदान ठरले आहे. एआयच्या आगमनाने तिला तिच्या नोकरीत प्रगती करण्याची संधी मिळाली आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रह सर्जनशीलता आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची प्रेरणा वाढवतो. त्यामुळे, या राशीखाली जन्मलेल्या लोकांना एआय शिकण्यात फारसा त्रास होणार नाही, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये फायदाच होईल.
कुंभ राशीवर एआयचा प्रभाव
कुंभ राशीचा स्वामी शनी आहे. शिवाय, शनी ही वायू तत्त्वाची रास आहे, ज्यामुळे लोकांना काळ आणि बदलांशी जुळवून घेणे सोपे जाते. परिणामी, या व्यक्तींना गोष्टी सखोलपणे समजून घेण्याची तीव्र इच्छा असते आणि ते सतत नवीन गोष्टी शिकण्यास उत्सुक असतात. त्यामुळे, एआयचे हे बदलणारे युग फायदेशीर ठरू शकते. तथापि, त्यांच्या कुंडलीतील ग्रहस्थिती विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. जर तुमच्या कुंडलीत तुमची राशी मंगळ, राहू किंवा बुध यांच्याशी संबंधित असेल, किंवा तुमची राशी शनी या ग्रहांशी संबंधित असेल, तर तुम्हाला एआयचा (AI) फायदा होऊ शकतो.
भावना (काल्पनिक नाव), एक ३६ वर्षीय डिजिटल मार्केटर, जिची राशी कुंभ आहे, सांगते की ती काही काळापासून तिच्या करिअरमध्ये संघर्ष करत होती. तथापि, एआयच्या आगमनाने तिला लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. तिची कुंडली पाहता, राहू तिच्यासाठी अनुकूल आहे.
धनु राशीवर एआयचा प्रभाव
धनु ही अग्नी तत्त्वाची रास असून, तिचा स्वामी गुरू आहे. त्यामुळे, या राशीत जन्मलेले लोक आधीपासूनच बरेच ज्ञानी असतात आणि त्यांना नवीन गोष्टी शिकण्याची आवड असते. तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या काळात, ही सवय त्यांना स्वतःला अद्ययावत ठेवून करिअरमध्ये चांगली वाढ साधण्यास मदत करू शकते. शिवाय, जर राहू तूळ किंवा वृषभ राशीत असेल आणि मंगळाची लग्नावर दृष्टी असेल, तर एआय या वर्षी चांगली वाढ घडवून आणू शकते.
अभिषेक (काल्पनिक नाव), वय ३४, मार्केटिंग क्षेत्रात काम करतो आणि तो धनु राशीचा आहे. तो सांगतो की वर्षाच्या सुरुवातीला तो आपल्या करिअरमध्ये संघर्ष करत होता. तथापि, एआयनंतर त्याने स्वतःला अद्ययावत केले आणि आता तो एका मोठ्या कंपनीत चांगल्या पदावर आहे. त्याच्या कुंडलीत मंगळ सातव्या घरात असून त्याची लग्नावर दृष्टी आहे. राहू सुद्धा तूळ राशीत आहे. गुरू त्याच्या दहाव्या घरात आहे. त्यामुळे, त्याच्या कुंडलीतील शुभ ग्रहस्थितीमुळे, एआयच्या आगमनानंतरही तो आपल्या करिअरमध्ये चांगली कामगिरी करू शकेल.