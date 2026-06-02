Recipe : चिकन लव्हर्ससाठी खास, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली Bang Bang Chicken ची रेसिपी; एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:15 PM IST
Bang Bang Chicken Recipe : शेफ रणवीर बरारने चिकन लव्हर्ससाठी एक खास रेसिपी शेअर केली आहे. तुम्हीही आतून ज्यूसी आणि बाहेरुन कुरकुरीत अशी चिकनची रेसिपी शोधत असाल तर ही डिश तुम्ही नक्कीच ट्राय करायला हवी.

(फोटो सौजन्य: Youtube)

विस्तार
  • चिकन प्रेमींसाठी आजची रेसिपी खास ठरणार आहे.
  • शेफ रणवीर बरारने बँग बँग चिकनची रेसिपी शेअर केली आहे.
  • चला हे नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.
चिकन लव्हर्ससाठी आजची रेसिपी खास ठरणार आहे. चिकन म्हटलं की, त्यातील फ्राईड चिकन किंवा चिकन चिली हे पदार्थ खाद्यप्रेमींच्या विशेष आवडीचे… आपण आजवर चिकनच्या अनेक रेसिपीज ट्राय केल्या असतील पण आजची ही रेसिपी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. प्रसिद्ध शेफ रणवीर बरारने आपल्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर बँग बँग चिकनची रेसिपी शेअर केली आहे. तुम्हालाही जर बाहेरुन क्रिस्पी आणि आतून मऊ अशा चिकनची चव घ्यायची असेल तर ही रेसिपी तुमच्या फायद्याची ठरणार आहे. रणवीरने फाईड चिकनसोबत सर्व्ह केल्या जाणाऱ्या साॅसचीही रेसिपी आपल्यासोबत शेअर केली आहे. हा साॅस दोन शैलींमध्ये आहे एक अमेरिकन स्टाईल आणि एक शेजवान स्टाईल. तुम्ही तुम्ही आवडीनुसार साॅसची रेसिपी फाॅलो करु शकता. चला स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

चिकन मॅरिनेशनसाठी

  • ५०० ग्रॅम बोनलेस चिकन
  • १ मोठा चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • १ छोटा चमचा तेल
  • १ मोठा चमचा अमेरिकन सॉस
  • १ मोठा चमचा देगी लाल मिरची पावडर
  • अर्धा छोटा चमचा काळी मिरी (ठेचलेली)
  • २-३ लसणाच्या पाकळ्या (किसलेल्या)
  • चवीनुसार मीठ
अमेरिकन स्टाईल सॉससाठी
  • २-३ मोठे चमचे मेयोनीज
  • २ मोठे चमचे हॉट सॉस
  • १ मोठा चमचा
  • स्वीट चिली सॉस
  • १ मोठा चमचा टोमॅटो केचप
शेझवान स्टाईल सॉससाठी
  • २ मोठे चमचे पांढरे तीळ
  • १-२ लहान चमचे चिली ऑइल
  • १/३ कप भाजलेले शेंगदाणे
  • १-२ लहान चमचे डार्क सोया सॉस
  • थोडे पाणी
  • १ हिरवी मिरची (जाडसर चिरलेली)
  • १-२ मोठे चमचे पातीचा कांदा (जाडसर चिरलेला)
  • २ मोठे चमचे ताजी कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)
  • १-२ हिरव्या मिरच्या (चिरलेल्या)
  • १/२ इंच आले (साल काढून बारीक चिरलेले)
  • १-२ लहान चमचे माल्ट व्हिनेगर
  • १-२ लहान चमचे डार्क सोया सॉस
  • १-२ मोठे चमचे चिली ऑइल
  • २ मोठे चमचे उरलेले अतिरिक्त तेल
  • १ मोठा चमचा तयार पेस्ट
  • १-२ मोठे चमचे पाणी
  • १ लहान चमचा पांढरे तीळ

कृती

चिकन मॅरिनेशनसाठी :

  • सर्वप्रथम चिकनचे लहान तुकडे करुन घ्या.
  • हे तुकडे एका भांड्यात घालून त्यात आले-लसूण पेस्ट, तेल, लाल तिखट, ठेचलेली काळी मिरी, लसूण आणि चवीनुसार मीठ घाला आणि सर्व साहित्य एकत्र करा.
अमेरिकन स्टाईल सॉस
  • यासाठी एका वाटीमध्ये मेयोनीज, हॉट सॉस, स्वीट चिली सॉस आणि टोमॅटो केचप एकत्र करून चांगले मिसळा.
  • मॅरीनेट केलेल्या चिकनमध्ये यातील थोडा सॉस घालून चांगले मिसळा.
शेझवान स्टाईल सॉससाठी
  • एका वाटीत पांढरे तीळ, चिली ऑइल, भाजलेले शेंगदाणे, डार्क सोया सॉस आणि थोडे पाणी घालून सर्व साहित्य एकत्र करा. थोडे पाणी घालून सर्व साहित्य एकत्र करा.
  • आता हिरव्या मिरच्या, कांद्याची पात, आले, माल्ट व्हिनेगर, डार्क सोया सॉस, चिली ऑइल आणि उरलेले तेल घालून सर्व व्यवस्थित एकजीव करा.
  • या सर्व साहित्यांच्या मिश्रणाला मिक्सरच्या भांड्यात घालून याची एक पेस्ट तयार करा.
  • आता ही पेस्ट एका भांड्यात काढून यात पांढरे तीळ घाला आणि पेस्ट बाजूला ठेवून द्या.
  • आता एका पॅनमध्ये तेल गरम करा आणि त्यात मॅरेनेट केलेले चिकन टाकून ४-५ मिनिटे शॅलो फ्राय करा. यामुळे
  • चिकन आतून मऊ आणि बाहेरुन क्रिस्पी होते.
  • शेवटी एका प्लेटमध्ये फ्राय केलेले चिकन ठेवा आणि यावर काकडीचे काप, पांढरे तीळ, चिली ऑईल आणि कोथिंबीर घालून गार्निश करा.
  • आता योसोबत तयार केलेला अमेरिकन आणि शेजवान साॅस घ्या आणि तुमच्या आवडीच्या साॅसमध्ये याला डीप करुन खा.

Published On: Jun 02, 2026 | 08:15 PM

