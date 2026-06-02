Guru Gochar 2026: कर्क राशीत गुरू गोचर, पंच महापुरुष राजयोगाचा संयोग; धनधान्य-सुखसमृद्धी पायाशी लोळणार

या काळात, गुरू १५ जुलै रोजी कर्क राशीत अस्त होईल आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा उदय पावेल. गुरू ग्रह ज्ञान, विवाह, समृद्धी आणि संततीचा घटक मानला जातो. आपल्या उच्च राशीत प्रवेश केल्यामुळे या गोचराचा सकारात्मक प्रभाव अनेक पटींनी वाढतो. चला, पंडित राकेश झा यांच्याकडून जाणून घेऊया की, गुरूचे गोचर मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व राशींच्या जीवनावर कसा परिणाम करेल.
मेष राशीवर गुरूच्या गोचराचा परिणाम: तुम्हाला जमीन किंवा वाहन मिळेल
गुरू तुमच्या राशीपासून चौथ्या घरात गोचर करणार आहे, जे तुमच्यासाठी शुभ असेल. या काळात, मेष राशीला स्थावर मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, जमीन, वाहन किंवा घर मिळण्याची शक्यता आहे. विवाहयोग्य व्यक्तींसाठी विवाहाच्या चांगल्या संधी आहेत. कौटुंबिक वातावरण सुखद राहील आणि सासरच्या लोकांशी असलेले संबंध दृढ होतील. परदेश प्रवासाची दाट शक्यता आहे आणि जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर हा काळ खूप अनुकूल असेल.
वृषभ राशीवर गुरूच्या गोचराचा परिणाम: उत्पन्नाचे नवीन स्रोत
गुरूचे गोचर वृषभ राशीच्या तिसऱ्या घरात होणार आहे. हे गोचर तुमच्यासाठी व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत चांगले असेल. कामाच्या ठिकाणी फायदेशीर संधी निर्माण होतील आणि जर तुम्ही भागीदारीत काम करत असाल, तर यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला जमीन, घर किंवा वाहन देखील मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळण्याचे संकेत आहेत. गुरूचे संक्रमण तांत्रिक क्षेत्रातील लोकांसाठी देखील शुभ ठरेल. तथापि, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
गुरू तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरात प्रवेश करेल. मिथुन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नफ्याच्या नवीन संधी मिळू शकतात. त्यांना वरिष्ठ किंवा उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा देखील मिळेल. जर पैसे बऱ्याच काळापासून कुठे अडकले असतील, तर ते परत मिळतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून चांगली बातमी मिळू शकते. या काळात प्रवास होण्याची शक्यता आहे आणि तुम्हाला रत्न किंवा दागिने मिळू शकतात. परदेशात काम करणाऱ्यांना नफ्याच्या नवीन संधी मिळतील.
गुरुचे गोचर कर्क राशीत, म्हणजेच तुमच्या लग्न स्थानात होणार आहे. गुरुच्या उच्च राशीतील प्रवेशामुळे हंस राजयोग निर्माण होत आहे. हा शुभ योग तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला तुमच्या कारकिर्दीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. मित्र किंवा तुमच्या पत्नीकडून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात विवाहासारखे शुभ प्रसंगही घडू शकतात. जर तुमचे आरोग्य काही काळापासून खालावत असेल, तर त्यात सुधारणा होईल. लांबचा प्रवास फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. तुम्ही दानधर्माच्या कामातही अधिक रस घेऊ शकता.
गुरू तुमच्या राशीपासून बाराव्या घरात गोचर करणार आहे. या काळात तुम्हाला काही क्षेत्रांमध्ये अधिक सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. उत्पन्नासोबतच खर्चही होत राहील, त्यामुळे संतुलन राखणे आवश्यक आहे. जोखमीचे उपक्रम टाळा आणि आर्थिक निर्णय हुशारीने घेणे उत्तम ठरेल. नोकरी शोधणाऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, या काळात कुटुंबात विवाह होण्याची शक्यता आहे.
गुरूचे गोचर कन्या राशीच्या अकराव्या घरात होणार आहे. या काळात विवाहयोग्य व्यक्तींना विवाहाची प्रबळ शक्यता आहे. व्यवसायात आणि कामात नफ्याच्या चांगल्या संधी निर्माण होतील आणि आर्थिक लाभही होऊ शकतो. जर तुमचे पैसे बऱ्याच काळापासून कुठे अडकले असतील, तर ते परत मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मुलांसंबंधी चांगली बातमी मिळाल्याने आनंद होईल. हे संक्रमण शिक्षणासाठीही अनुकूल राहील. विद्यार्थी आपापल्या विषयात चांगली कामगिरी करतील. या काळात लहान सहलीही शक्य आहेत.
गुरू तुमच्या राशीपासून दहाव्या घरात गोचर करणार आहे. हे गोचर नोकरी करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. पदोन्नतीसाठी शुभ संधी निर्माण होतील आणि इच्छित ठिकाणी बदली देखील होऊ शकते. जमीन-संबंधित कामात गुंतलेल्यांना नफ्याच्या चांगल्या संधी मिळतील, ज्यामुळे आर्थिक लाभ होईल. तुम्हाला वाहन, जमीन आणि इतर वस्तूंचा आशीर्वाद देखील मिळू शकतो आणि कौटुंबिक वातावरण सुखद राहील. सर्वांमध्ये परस्पर प्रेम राहील. तुम्हाला तुमच्या माहेरकडूनही लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
गुरू वृश्चिक राशीच्या नवव्या घरात गोचर करत आहे. हा काळ तुमच्यासाठी विशेषतः फलदायी असेल, कारण तुम्हाला भाग्याची पूर्ण साथ मिळेल. तुम्हाला व्यवसायात चांगला नफा मिळेल आणि नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. तुम्हाला आर्थिक क्षेत्रातही नफ्याच्या चांगल्या संधी मिळतील. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पाठिंबा मिळेल. तथापि, तुमच्या आईच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.
धनु राशीवर गुरूच्या गोचराचा परिणाम: व्यवसायात चढ-उतारांची शक्यता
गुरू तुमच्या राशीपासून आठव्या घरात गोचर करेल. त्यामुळे, धनु राशीच्या लोकांना काही बाबतीत अधिक सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या आणि लहान समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. तुमच्या व्यवसायात चढ-उतार येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी असलेले गुप्त शत्रू तुमच्या कामात अडथळा आणू शकतात. अशा परिस्थितीत, तुमच्या योजना सर्वांना सांगू नका. जमीन-संबंधित कामात आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात तुमच्या आईच्या आरोग्याकडेही विशेष लक्ष देणे आवश्यक असेल.
गुरूचे गोचर मकर राशीच्या सातव्या घरात होणार आहे. या काळात तुमच्या व्यवसायात आणि कामात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. शुभ घटना देखील घडू शकतात. भागीदारीत काम करणाऱ्यांना यश मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला मित्र किंवा तुमच्या जोडीदाराकडून आर्थिक लाभ मिळू शकतो. वैवाहिक जीवन गोड राहील आणि तुमच्यातील प्रेम अधिक घट्ट होईल. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे मार्ग खुले होऊ शकतात. तुमच्यासाठी प्रवास देखील शक्य आहे.
गुरुदेव तुमच्या राशीपासून सहाव्या घरात प्रवेश करतील. हे गोचर तुमच्यासाठी संमिश्र परिणाम आणू शकते. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे, परंतु कोणतीही जोखमीची गुंतवणूक टाळा, कारण त्यात नुकसान होऊ शकते. तथापि, नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ शुभ असेल आणि आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. तुमच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या; तुम्हाला चढ-उतार जाणवू शकतात, ज्यामुळे तुमचा खर्च वाढेल.
गुरूचे गोचर मीन राशीच्या पाचव्या घरात असेल. गुरूचे हे गोचर तुमच्यासाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरेल. शेअर बाजारात गुंतलेल्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक क्षेत्रात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तुम्हाला मनःशांती मिळेल. तुमच्यावर पूर्वी काही छोटी कर्जे असल्यास, ती आता फेडली जाऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या मोठ्या भावांकडून पाठिंबा मिळेल आणि तुमच्या मुलांसोबतचे तुमचे संबंध सलोख्याचे राहतील. धार्मिक यात्रेसाठीही हा काळ अनुकूल राहील.
