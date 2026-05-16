Japan Earthquake: निसर्गापुढे जपान हतबल! जपानमध्ये 6.3 तीव्रतेचा भूकंप; उत्तर जपान समुद्रात 50 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू

Japan 6.3 magnitude earthquake : प्रगत तंत्रज्ञान आणि भूकंपाचा सामना करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जपानला (Japan) निसर्गाने पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे. जपानमध्ये शुक्रवारी ६.३ तीव्रतेचा अतिशय शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के इतके भयानक होते की अनेक शहरांमधील इमारती पत्त्यासारख्या हलल्या. कामावर असलेल्या लोकांनी तातडीने आपली कार्यालये खाली केली, तर घरात असलेल्या नागरिकांनी मोकळ्या मैदानांकडे धाव घेतली. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू उत्तर जपान समुद्रात जमिनीखाली ५० किलोमीटर खोलवर होता. या घटनेमुळे संपूर्ण जपानमध्ये काही काळ भीतीचे आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
भूकंपाचा धक्का बसताच जपानच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आणि रेल्वे प्रशासनाने अत्यंत वेगाने पावले उचलली. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन्ससह अनेक मार्गांवरील स्थानिक रेल्वे सेवा जागच्या जागी थांबवण्यात आली. रुळांना किंवा रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना कोणताही तडा गेला नाही ना, याची संपूर्ण खात्री करण्यासाठी तांत्रिक टीम तातडीने तैनात करण्यात आली. रेल्वे मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यावरच वाहतूक पुन्हा हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. सुदैवाने, या भूकंपात तात्काळ कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीचे वृत्त आलेले नाही.
हे देखील वाचा : Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व
समुद्रात ५० किमी खोलीवर केंद्रबिंदू असल्यामुळे नागरिकांच्या मनात सर्वात मोठी भीती ही ‘त्सुनामी’ची (समुद्रातील महाकाय लाटा) होती. जपानचा पूर्वेतिहास पाहता अशा तीव्रतेच्या भूकंपानंतर त्सुनामी येण्याचा धोका जास्त असतो. मात्र, जपानच्या हवामान विभागाने (JMA) तात्काळ परिस्थितीचा आढावा घेत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. सध्याच्या भौगोलिक स्थितीनुसार त्सुनामीचा कोणताही धोका नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, किनारपट्टीच्या भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, कारण मुख्य भूकंपानंतर पुढील काही तास किंवा दिवसांत ‘आफ्टरशॉक्स’ (भूकंपाचे छोटे धक्के) बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
An M6.6 earthquake has occurred 49km SE of Ofunato, Japan. There is no tsunami threat to #BC. More info: https://t.co/H43RruGzRz https://t.co/YQkwl1DjiA — EmergencyInfoBC (@EmergencyInfoBC) May 15, 2026
credit – social media and Twitter
हे देखील वाचा : International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती
जपान हा देश भौगोलिकदृष्ट्या जगातील सर्वात धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या ‘रिंग ऑफ फायर’ (Ring of Fire) वर वसलेला आहे. हा प्रशांत महासागरातील असा भाग आहे जिथे जगातील सर्वात जास्त सक्रिय ज्वालामुखी आणि भूगर्भीय हालचाली होतात. जपानच्या खाली चार प्रमुख टेक्टॉनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) एकत्र येतात. या प्लेट्स जेव्हा एकमेकांवर घासतात किंवा एकमेकांच्या खाली सरकतात, तेव्हा भूगर्भात प्रचंड दाब निर्माण होतो. हाच दाब भूकंपाच्या रूपाने बाहेर पडतो. याच कारणामुळे जपानमध्ये दरवर्षी लहान-मोठे मिळून तब्बल १,५०० पेक्षा जास्त भूकंप होतात.
Ans: जपानमध्ये आलेल्या या शक्तिशाली भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.३ इतकी मोजली गेली आहे.
Ans: नाही, जपानच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या भूकंपामुळे त्सुनामी येण्याचा कोणताही धोका नाही.
Ans: या भूकंपाचे केंद्रबिंदू उत्तर जपान समुद्रात जमिनीच्या आत ५० किलोमीटर खोलीवर होते.