Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Japan Earthquake May 2026 6 3 Magnitude Sea Of Japan Tsunami Status

Japan Earthquake: निसर्गापुढे जपान हतबल! जपानमध्ये 6.3 तीव्रतेचा भूकंप; उत्तर जपान समुद्रात 50 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू

Japan Earthquake: शुक्रवारी जपानमध्ये ६.३ तीव्रतेचा शक्तिशाली भूकंप झाला, ज्याचा केंद्रबिंदू उत्तर जपान समुद्रात ५० किमी खोल होता आणि त्यामुळे अनेक शहरांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले.

Updated On: May 16, 2026 | 09:02 AM
japan earthquake may 2026 6 3 magnitude sea of japan tsunami status

जपानमध्ये ६.३ तीव्रतेचा भूकंप; त्यामुळे लोकांनी घरे आणि कार्यालये सोडून पलायन केले; त्सुनामी येण्याची शक्यता आहे का? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • शक्तिशाली धक्का
  • जनजीवन विस्कळी
  • त्सुनामीचा धोका नाही

Japan 6.3 magnitude earthquake : प्रगत तंत्रज्ञान आणि भूकंपाचा सामना करण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जपानला (Japan) निसर्गाने पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला आहे. जपानमध्ये शुक्रवारी ६.३ तीव्रतेचा अतिशय शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के इतके भयानक होते की अनेक शहरांमधील इमारती पत्त्यासारख्या हलल्या. कामावर असलेल्या लोकांनी तातडीने आपली कार्यालये खाली केली, तर घरात असलेल्या नागरिकांनी मोकळ्या मैदानांकडे धाव घेतली. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू उत्तर जपान समुद्रात जमिनीखाली ५० किलोमीटर खोलवर होता. या घटनेमुळे संपूर्ण जपानमध्ये काही काळ भीतीचे आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

सार्वजनिक वाहतूक ठप्प; रेल्वे गाड्या जागच्या जागी रोखल्या

भूकंपाचा धक्का बसताच जपानच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आणि रेल्वे प्रशासनाने अत्यंत वेगाने पावले उचलली. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन्ससह अनेक मार्गांवरील स्थानिक रेल्वे सेवा जागच्या जागी थांबवण्यात आली. रुळांना किंवा रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना कोणताही तडा गेला नाही ना, याची संपूर्ण खात्री करण्यासाठी तांत्रिक टीम तातडीने तैनात करण्यात आली. रेल्वे मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाल्यावरच वाहतूक पुन्हा हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. सुदैवाने, या भूकंपात तात्काळ कोणत्याही मोठ्या जीवितहानीचे वृत्त आलेले नाही.

हे देखील वाचा : Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

त्सुनामी येणार का? हवामान विभागाचा सर्वात मोठा खुलासा

समुद्रात ५० किमी खोलीवर केंद्रबिंदू असल्यामुळे नागरिकांच्या मनात सर्वात मोठी भीती ही ‘त्सुनामी’ची (समुद्रातील महाकाय लाटा) होती. जपानचा पूर्वेतिहास पाहता अशा तीव्रतेच्या भूकंपानंतर त्सुनामी येण्याचा धोका जास्त असतो. मात्र, जपानच्या हवामान विभागाने (JMA) तात्काळ परिस्थितीचा आढावा घेत नागरिकांना दिलासा दिला आहे. सध्याच्या भौगोलिक स्थितीनुसार त्सुनामीचा कोणताही धोका नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, किनारपट्टीच्या भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, कारण मुख्य भूकंपानंतर पुढील काही तास किंवा दिवसांत ‘आफ्टरशॉक्स’ (भूकंपाचे छोटे धक्के) बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

credit – social media and Twitter

हे देखील वाचा : International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

जपानलाच वारंवार भूकंपाचे तडाखे का बसतात?

जपान हा देश भौगोलिकदृष्ट्या जगातील सर्वात धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या ‘रिंग ऑफ फायर’ (Ring of Fire) वर वसलेला आहे. हा प्रशांत महासागरातील असा भाग आहे जिथे जगातील सर्वात जास्त सक्रिय ज्वालामुखी आणि भूगर्भीय हालचाली होतात. जपानच्या खाली चार प्रमुख टेक्टॉनिक प्लेट्स (Tectonic Plates) एकत्र येतात. या प्लेट्स जेव्हा एकमेकांवर घासतात किंवा एकमेकांच्या खाली सरकतात, तेव्हा भूगर्भात प्रचंड दाब निर्माण होतो. हाच दाब भूकंपाच्या रूपाने बाहेर पडतो. याच कारणामुळे जपानमध्ये दरवर्षी लहान-मोठे मिळून तब्बल १,५०० पेक्षा जास्त भूकंप होतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जपानमध्ये आलेल्या भूकंपाची तीव्रता किती होती?

    Ans: जपानमध्ये आलेल्या या शक्तिशाली भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर ६.३ इतकी मोजली गेली आहे.

  • Que: या भूकंपानंतर जपानमध्ये त्सुनामी येणार का?

    Ans: नाही, जपानच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या भूकंपामुळे त्सुनामी येण्याचा कोणताही धोका नाही.

  • Que: जपानमधील भूकंपाचे केंद्रबिंदू कुठे होते?

    Ans: या भूकंपाचे केंद्रबिंदू उत्तर जपान समुद्रात जमिनीच्या आत ५० किलोमीटर खोलीवर होते.

Web Title: Japan earthquake may 2026 6 3 magnitude sea of japan tsunami status

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Internship in Japan: जपानला जाऊन काम करायचंय? मग जपानच्या ‘या’ इंटर्नशिपबद्दल नक्की जाणून घ्या..
1

Internship in Japan: जपानला जाऊन काम करायचंय? मग जपानच्या ‘या’ इंटर्नशिपबद्दल नक्की जाणून घ्या..

Power Nap in Schools :चक्क शाळेत झोपायला परवानगी? पाहा कोणत्या देशामध्ये आहे हा अजब नियम!
2

Power Nap in Schools :चक्क शाळेत झोपायला परवानगी? पाहा कोणत्या देशामध्ये आहे हा अजब नियम!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Japan Earthquake: निसर्गापुढे जपान हतबल! जपानमध्ये 6.3 तीव्रतेचा भूकंप; उत्तर जपान समुद्रात 50 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू

Japan Earthquake: निसर्गापुढे जपान हतबल! जपानमध्ये 6.3 तीव्रतेचा भूकंप; उत्तर जपान समुद्रात 50 किलोमीटर खोलीवर केंद्रबिंदू

May 16, 2026 | 09:02 AM
Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा शनि देव होतील क्रोधित

Shani Jayanti 2026: शनि जयंतीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा शनि देव होतील क्रोधित

May 16, 2026 | 09:00 AM
Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…

Pune Crime: लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा धुमाकूळ! ‘AJ’ फर्निचर मॉलवर गोळीबार; हा फक्त ट्रेलर…

May 16, 2026 | 08:56 AM
चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

चालू ट्रेनमध्ये महिलेला सुरु झाल्या प्रसूतीच्या कळा, TTE च्या कामगिरीने जिंकली सर्वांची मने; Video Viral

May 16, 2026 | 08:55 AM
Numberlogy: शनि अमावस्येच्या दिवशी या मूलांकाच्या लोकांना होईल व्यवसायात फायदा

Numberlogy: शनि अमावस्येच्या दिवशी या मूलांकाच्या लोकांना होईल व्यवसायात फायदा

May 16, 2026 | 08:30 AM
Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

May 16, 2026 | 08:30 AM
इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

May 16, 2026 | 08:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM