Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ketu-Chandra Yuti: 26 एप्रिलला केतू आणि चंद्राची होणार युती, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रानुसार, चंद्र आणि केतूची युती अशुभ मानली जाते. या युतीमुळे ग्रहणही लागते. ही युती रविवार, 26 एप्रिल रोजी सिंह राशीत होणार आहे. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या

Updated On: Apr 24, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 26 एप्रिलला केतू आणि चंद्राची होणार युती
  • काही राशींच्या जीवनावर या युतीचा होणार परिणाम
  • या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या युतीचा आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. काही युती शुभ मानल्या जातात, तर काहींचे अशुभ परिणाम होतात. 26 एप्रिल रोजी चंद्र आणि केतू यांची युती होणार आहे, जी सामान्यतः अशुभ मानली जाते. ही युती २७ एप्रिलपर्यंत असणार आहे. चंद्र मनाचे आणि केतू भ्रमाचे प्रतीक असल्याने, जेव्हा हे दोघे एका राशीत एकत्र येतात, तेव्हा त्याचा व्यक्तीच्या विचार आणि आकलनशक्तीवर लक्षणीय परिणाम होतो. केतू-चंद्राची युती काही राशींसाठी त्रासदायक ठरू शकते. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घ्या

चंद्र आणि केतू युतीदरम्यान या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

मिथुन रास

केतू आणि चंद्राची युती मिथुन राशीसाठी खूप धोकादायक ठरू शकते. आर्थिक बाबतीत विशेष सावधगिरी बाळगावी. या काळात कोणताही नवीन व्यवसाय सुरू करणे टाळा. कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. या काळात आर्थिक नुकसान आणि कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. पैशांचे व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा.

Mandhardevi: कोण आहे मांढर देवी, जाणून घ्या या देवीचा महिमा आणि पौराणिक कथा

कन्या रास

केतू आणि चंद्राच्या युतीमुळे कन्या राशीच्या लोकांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत तुम्हाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. मानसिक अस्वस्थता, अनावश्यक भीती आणि आरोग्यात घट होण्याचे संकेत आहेत. या काळात संयम बाळगणे आवश्यक आहे. कोणतेही काम घाईने केल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. या काळात कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करणे टाळा.

मीन रास

चंद्र आणि केतूच्या युतीमुळे तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचा वाद होऊ शकतो. तुमच्या भागीदारीच्या व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, नाहीतर तुमचे कठोर शब्द कोणाचे तरी मन दुखावू शकतात.

ही चूक करू नका

या तीन राशींच्या लोकांनी केतू-चंद्र युतीच्या काळात गोंधळाच्या स्थितीत असताना कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळावे, कारण या काळात घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरू शकतात.

palmistry: तर्जनी बोटावरून समजते तुमचा स्वभाव आणि भविष्य, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्व

या काळात करा हे उपाय

जर तुमच्या राशीवर अशुभ प्रभाव पडत असेल तर तुम्ही काही उपायांनी हा अशुभ प्रभाव कमी करू शकता. या युतीदरम्यान, महामृत्युंजय मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करा. केतूचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी, काळ्या कुत्र्याला तेल लावलेली भाकरी खाऊ घाला. पांढऱ्या वस्तूंचेही दान करा, कारण यामुळे मानसिक अशांती दूर होण्यास मदत होईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: केतू–चंद्र युती म्हणजे काय?

    Ans: केतू-चंद्र युती म्हणजे केतू आणि चंद्र एका राशीत एकत्र येणे. ज्योतिषशास्त्रात ही युती मानसिक आणि भावनिक प्रभाव देणारी मानली जाते.

  • Que: 26 एप्रिलच्या युतीचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी केतू आणि चंद्र एकत्र येणार असल्यामुळे काही राशींवर भावनिक चढ-उतार, संभ्रम किंवा निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

  • Que: चंद्र केतूच्या युतीमुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: चंद्र केतूच्या युतीमुळे मिथुन, कन्या आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Ketu chandra yuti people of these zodiac signs should be careful

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या
1

Hindu Tradition: लग्नात सोन्याचे दागिने का परिधान करतात? काय आहे यामागील धार्मिक कारणे जाणून घ्या

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
2

Masik Shivratri 2026: मे महिन्यातील मासिक शिवरात्र कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम
3

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM