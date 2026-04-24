Ketu-Chandra Yuti: 26 एप्रिलला केतू आणि चंद्राची होणार युती, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या युतीचा आपल्या जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. काही युती शुभ मानल्या जातात, तर काहींचे अशुभ परिणाम होतात. 26 एप्रिल रोजी चंद्र आणि केतू यांची युती होणार आहे, जी सामान्यतः अशुभ मानली जाते. ही युती २७ एप्रिलपर्यंत असणार आहे. चंद्र मनाचे आणि केतू भ्रमाचे प्रतीक असल्याने, जेव्हा हे दोघे एका राशीत एकत्र येतात, तेव्हा त्याचा व्यक्तीच्या विचार आणि आकलनशक्तीवर लक्षणीय परिणाम होतो. केतू-चंद्राची युती काही राशींसाठी त्रासदायक ठरू शकते. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घ्या
केतू आणि चंद्राची युती मिथुन राशीसाठी खूप धोकादायक ठरू शकते. आर्थिक बाबतीत विशेष सावधगिरी बाळगावी. या काळात कोणताही नवीन व्यवसाय सुरू करणे टाळा. कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. या काळात आर्थिक नुकसान आणि कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. पैशांचे व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा.
केतू आणि चंद्राच्या युतीमुळे कन्या राशीच्या लोकांना मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत तुम्हाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. मानसिक अस्वस्थता, अनावश्यक भीती आणि आरोग्यात घट होण्याचे संकेत आहेत. या काळात संयम बाळगणे आवश्यक आहे. कोणतेही काम घाईने केल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. या काळात कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करणे टाळा.
चंद्र आणि केतूच्या युतीमुळे तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचा वाद होऊ शकतो. तुमच्या भागीदारीच्या व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा, नाहीतर तुमचे कठोर शब्द कोणाचे तरी मन दुखावू शकतात.
या तीन राशींच्या लोकांनी केतू-चंद्र युतीच्या काळात गोंधळाच्या स्थितीत असताना कोणतेही मोठे निर्णय घेणे टाळावे, कारण या काळात घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरू शकतात.
जर तुमच्या राशीवर अशुभ प्रभाव पडत असेल तर तुम्ही काही उपायांनी हा अशुभ प्रभाव कमी करू शकता. या युतीदरम्यान, महामृत्युंजय मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करा. केतूचे अशुभ प्रभाव कमी करण्यासाठी, काळ्या कुत्र्याला तेल लावलेली भाकरी खाऊ घाला. पांढऱ्या वस्तूंचेही दान करा, कारण यामुळे मानसिक अशांती दूर होण्यास मदत होईल.
Ans: केतू-चंद्र युती म्हणजे केतू आणि चंद्र एका राशीत एकत्र येणे. ज्योतिषशास्त्रात ही युती मानसिक आणि भावनिक प्रभाव देणारी मानली जाते.
Ans: या दिवशी केतू आणि चंद्र एकत्र येणार असल्यामुळे काही राशींवर भावनिक चढ-उतार, संभ्रम किंवा निर्णय घेण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
Ans: चंद्र केतूच्या युतीमुळे मिथुन, कन्या आणि मीन राशींच्या लोकांनी सावध राहावे