  Another Shocking Piece Of Information Regarding Ashok Kharat Has Come To Light

Ashok Kharat Case : अशोक खरातबाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर; सरकारी डॉक्टरला सोबत घेऊन…

नाशिकमधील काही नामांकित डॉक्टर तसेच एका महानगरपालिकेच्या डॉक्टरने खरातला मदत केली होती. हे डॉक्टर गर्भपाताच्या गोळ्या देत आणि गंभीर गुंतागुंत झाल्यास गर्भपात करत असत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:34 AM
Ashok Kharat, ED Action, Nashik News, Money Laundering, Sex Scandal

Ashok Kharat Sex Scandal: अशोक खरातकडे मिळालं घबाड ! तिसऱ्यांच्या नावावर खाती उघडून मिळवली कोट्यवधींची माया

नाशिक : नाशिक सेक्स स्कँडल प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात याची चौकशी केली जात आहे. भोंदू तांत्रिकाची सुरू असलेली एसआयटी चौकशी अनेक धक्कादायक खुलासे करत आहे. सूत्रांनुसार, अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असलेला खरात सरकारी डॉक्टरच्या नावाखाली गर्भपाताचे रॅकेटही चालवत होता. तपासात असे उघड झाले आहे की, पीडितांपैकी एकाने सरकारी डॉक्टरच्या मदतीने गर्भपात करून घेतला होता.

एसआयटी लवकरच या डॉक्टरांची चौकशी करणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिसांनी खरात आणि इतर प्रकरणांविरुद्ध तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक जारी केले आहेत. या क्रमांकांवर दररोज ५ ते ६ कॉल्स येत आहेत.

Ashok Kharat : भोंदू खरातचा पोलिस कोठडीतील मुक्काम वाढला; महिन्यापासून खरात ताब्यात, फलनिष्पत्ती काय?

गेल्या २३ दिवसांत या हेल्पलाईनवर शेकडो कॉल्स आले आहेत. यापैकी बहुतेक महिला आहेत, ज्यांना खरातने दैवी शक्तीच्या आड आपली शिकार बनवले होते. आजपर्यंत, खरातवर लैंगिक शोषण आणि फसवणुकीचे एकूण १५ गुन्हे दाखल झाले आहेत.

अशोक खरातची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

नाशिक न्यायालयाने लैंगिक छळ आणि शोषणाच्या पाचव्या प्रकरणात गुरुवारी खरातला ६ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात एका ३५ वर्षीय महिलेने बलात्काराची तक्रार दाखल केल्यानंतर १८ मार्च रोजी खरातला अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून, त्याने अनेक महिलांना दैवी शक्ती आणि काळ्या जादूचे ज्ञान देण्याचे आमिष दाखवून त्यांचा लैंगिक छळ केल्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

अशोक खरातच्या अडचणींत वाढ

महिना उलटला, अद्याप पोलीस कोठडी सुटलेली नाही. नाशिकच्या गुन्हेगारी इतिहासातील ही दुर्मिळ व पहिलीच घटना मानावी लागेल. अटकेत असल्यापासून दर चार, दोन दिवसांनी न्यायालयात हजेरी व पोलीस कोठडीत रवानगी जणू काही रूटीन झालेले. त्यामुळे भोंदू खरातची आता पोलीस कोठडीविषयी असलेली भिती नष्ट होण्यास मदत झाली असावी. तसेही त्याची यापुढे सुटका होणे कठीणच. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल काय असेल याचा अंदाज बांधणे अधिक सोपे झाले आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 09:34 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

