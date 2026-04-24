Mangal Budh Yuti 2026: रेवती नक्षत्रात मंगळ आणि बुधाची होणार युती, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

शुक्रवार, 24 एप्रिल रोजी मंगळ आणि बुध याची रेवती नक्षत्रामध्ये युती होणार आहे. हा एक ज्ञान आणि शक्तिशाली युतीचा संयोग आहे. मंगळ आणि बुधाच्या युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:05 AM
एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस काही राशींसाठी एक सुवर्णकाळ सुरू होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, 22 एप्रिल रोजी शुक्र ग्रहाने रेवती नक्षत्रात प्रवेश केला असून, मंगळ ग्रह देखील २४ एप्रिल रोजी त्याच नक्षत्रात प्रवेश करेल. यामुळे एक अत्यंत विशेष ग्रहयोग तयार होत आहे. रेवती नक्षत्रातील मंगळ आणि बुध यांची युती अनेक राशींच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते. हा काळ काही राशींसाठी प्रगती आणि यशाचे नवीन मार्ग उघडतो, असे मानले जाते. रेवती नक्षत्रात मंगळ आणि बुधाच्या युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मंगळ-बुध युतीचे काय आहे महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार, मंगळ ग्रह ऊर्जा, धैर्य आणि कृतीचा घटक मानला जातो. याउलट, बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवाद आणि निर्णयक्षमता दर्शवतो. जेव्हा हे दोन्ही ग्रह एकत्र येतात, तेव्हा व्यक्तीची विचार करण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता बळकट होते, ज्यामुळे करिअर आणि आर्थिक लाभाची शक्यता वाढते.

रेवती नक्षत्रात मंगळ आणि बुधाच्या युतीचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मंगळ आणि बुध यांच्या युतीमुळे मेष राशीला नवी ऊर्जा आणि आत्मविश्वास मिळेल. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात यशस्वी व्हाल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. दीर्घकाळ ठेवलेला निधी परत मिळण्याची शक्यता आहे आणि तुमच्या विरोधकांवरील तुमची पकड अधिक मजबूत होईल.

मिथुन रास

बुध हा मिथुन राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने, ही युती तुमच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. तुमची संवाद कौशल्ये आणि प्रभावी वक्तृत्व क्षमता तुम्हाला तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळवून देऊ शकतात. माध्यम, शिक्षण आणि विपणन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना याचा विशेष फायदा होईल.

वृश्चिक रास

हा काळ वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी प्रगती आणि सामाजिक मान्यता घेऊन येऊ शकतो. तुमच्या मेहनतीचे कौतुक होईल आणि तुमचा सामाजिक दर्जा अधिक मजबूत होईल. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंद वाढेल.

मीन रास

रेवती नक्षत्र मीन राशीत असल्यामुळे या राशीत जन्मलेल्या व्यक्तींना सर्वाधिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुम्ही अवघड कामेही सहजपणे पूर्ण करू शकाल. परदेश प्रवासात किंवा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये यश मिळण्याचे संकेत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ बुध युती म्हणजे काय

    Ans: मंगळ आणि बुध हे दोन ग्रह एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये एकत्र येतात, तेव्हा ही युती तयार होते. याचा प्रभाव बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता आणि कृतीशीलतेवर पडतो.

  • Que: आर्थिक लाभ कसा होऊ शकतो?

    Ans: नवीन उत्पन्न स्रोत मिळू शकतात, गुंतवणुकीत फायदा होण्याची शक्यता, व्यवसायात नफा वाढू शकतो

  • Que: मंगळ बुधाच्या युतीचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: मंगळ बुधाच्या युतीचा मेष, मिथुन, वृश्चिक आणि मीन राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

"महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल," जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

