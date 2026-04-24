अक्षय कुमारआणि विद्या बालन ७ वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र दिसणार, अभिनेत्याने शेअर केला व्हिडिओ; चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

अक्षय कुमार त्याच्या आगामी चित्रपटात विद्या बालनसोबत पुन्हा एकत्र काम करणार आहे, ज्याचे दिग्दर्शन अनीस बाझमी करणार आहेत. या अद्याप नाव न ठरलेल्या चित्रपटाने आधीच बरीच उत्सुकता निर्माण केली आहे, विशेषतः जेव्हापासून चित्रपटाची टीम चित्रीकरणासाठी केरळला रवाना झाली आहे. अक्षय आणि विद्या यांनी यापूर्वी ‘हेय बेबी’, ‘भूल भुलैया’ आणि ‘मिशन मंगल’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे, जे सर्व बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरले होते. अक्षयने यापूर्वी सहा वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘मिशन मंगल’मध्ये एकत्र काम केले होते. अक्षय १५ वर्षांनंतर अनीस बाझमीसोबत पुन्हा एकत्र येत आहे; त्यांनी यापूर्वी ‘सिंग इज किंग’, ‘वेलकम’ आणि ‘थँक यू’ यांसारखे हिट चित्रपट दिले आहेत.
आपल्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी देताना, अक्षयने एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर जाहीर केले की तो शूटिंगसाठी ‘देवाचा स्वतःचा देश’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या केरळला जात आहे. अभिनेत्याने पोस्ट केलेल्या एका छोट्या व्हिडिओमध्ये तो आणि विद्या एकत्र पोहोचताना दिसत आहेत, ज्यात अक्षय शूटिंगसाठी निघण्याच्या तयारीत विमानात चढत आहे. अक्षय कुमारने विद्यासोबत पुन्हा एकदा काम करण्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि आशा व्यक्त केली की त्यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री पूर्वीप्रमाणेच प्रेक्षकांना आवडेल. त्याने लिहिले, “पुढचा थांबा – देवाचा स्वतःचा देश, जादुई केरळ. अनीस बाझमी यांचा पुढचा चित्रपट हा सदाबहार विद्या बालनसोबतचा माझा चौथा चित्रपट आहे आणि मला आशा आहे की आमची जोडी अशीच जादू निर्माण करत राहील.”
अक्षय कुमारचा नवीन चित्रपट, ‘भूत बंगला’, सध्या चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे. यानंतर तो अहमद खान दिग्दर्शित ‘वेलकम टू द जंगल’मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात सुनील शेट्टी, जॅकी श्रॉफ, रविना टंडन, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लिव्हर, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तळपदे, तुषार कपूर, दलेर मेहंदी, फरिदा जलाल आणि इतर अनेक कलाकार आहेत. त्याच्या आगामी प्रकल्पांमध्ये सैफ अली खानसोबतचा ‘हैवान’ आणि ‘गोलमाल ५’ यांचाही समावेश आहे.
