palmistry: तर्जनी बोटावरून समजते तुमचा स्वभाव आणि भविष्य, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्व

हस्तरेखाशास्त्रानुसार, हाताची बोटे व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये प्रकट करतात. तर्जनी नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा दर्शवते. तर्जनीच्या वाकण्यामुळे किंवा लांबीमुळे कोणते संकेत मिळतात ते जाणून घेऊया

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • तर्जनी बोटावरून समजते तुमचा स्वभाव आणि भविष्य
  • तर्जनीची लांबीवरून समजते व्यक्तिमत्त्व
  • तर्जनी बोटावरून समजते तुमचे व्यक्तिमत्त्व
 

 

हाताची बोटे केवळ दिसण्यातच वैशिष्ट्यपूर्ण नसतात, तर ती तुमच्यातील सुप्त गुणांचेही प्रतिबिंब दाखवतात. हस्तरेखाशास्त्रानुसार तर्जनीला विशेष महत्त्व आहे. हे बोट तुमची नेतृत्व क्षमता, तुमची महत्त्वाकांक्षा आणि तुमचा आत्मविश्वास प्रकट करते. तर्जनी बोटावरून तुमचा स्वभाव, भविष्य आणि व्यक्तिमत्त्वाबद्दल जाणून घेऊया

तर्जनीची लांबी

तर्जनी अनामिकेपेक्षा लांब असणे

ज्या व्यक्तीची तर्जनी अनामिकेपेक्षा लांब असते, ती जन्मजात नेता असते. अशा व्यक्ती त्यांच्या अढळ वचनबद्धतेसाठी ओळखल्या जातात. ते अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतही आपल्या संघाचे व्यवस्थापन करू शकतात.

तर्जनी मधल्या बोटाएवढी किंवा त्याहून लांब असणे

दरम्यान, जर हे बोट मधल्या बोटाएवढे किंवा त्याहून लांब झाले, तर सावध रहा. अशी व्यक्ती अहंकारी असू शकते. त्यांना उच्च पदांची लालसा असू शकते आणि ते हुकूमशाही प्रवृत्तीदेखील दाखवू शकतात.

लहान तर्जनी

ज्या लोकांची तर्जनी लहान असते, ते सहसा विनयशील असतात. त्यांच्यात फारशी महत्त्वाकांक्षा नसते, पण कधीकधी त्यांच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता असू शकते. त्यांना सांघिकपणे काम करायला आवडते.

तर्जनी आणि अनामिका समान लांबीचे असणे

ही स्थिती देखील खूप विशेष मानली जाते. ज्या व्यक्तीची तर्जनी आणि अनामिका समान लांबीची असतात, ती व्यक्ती अत्यंत निष्ठावान असते. ते इतरांना मदत करण्यास कधीही मागेपुढे पाहत नाहीत. अशा व्यक्ती आपल्या जोडीदाराप्रती खूप समर्पित असतात.

तुमची तर्जनी झुकलेली आहे का

आता एक अत्यंत रंजक गोष्ट समोर येते. तुमच्या तर्जनीचा कल तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक असा पैलू उघड करतो, जो लोकांच्या सहसा लक्षात येत नाही. तर्जनी झुकलेली असण्याचा देखील विविध अर्थ असतो.

अंगठ्याकडे झुकणे

जर तुमचे तर्जनी बोट अंगठ्याकडे किंचित झुकलेले असेल, तर तुमच्यात प्रचंड महत्त्वाकांक्षा आहे. तुमची इच्छाशक्ती इतकी प्रबळ आहे की कोणतीही गोष्ट तुम्हाला तुमच्या ध्येयांपासून परावृत्त करू शकत नाही. थोडा अहंकार डोकावू शकतो, पण हाच अहंकार तुम्हाला यशाच्या पायऱ्या चढायला पुढे नेतो.

मधल्या बोटाकडे झुकणे

जर तुमचे तर्जनी बोट मधल्या बोटाकडे वाकलेले असेल, तर तुम्ही स्वभावाने थोडे निराशावादी असू शकता. तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टींवरून ताण येतो. कधीकधी, योग्य निर्णय घेणे देखील भीतीदायक वाटू शकते. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कमजोर आहात. तुम्ही मनमोकळे आणि मैत्रीपूर्ण आहात.

तर्जनी सरळ असणे

ज्यांची तर्जनी अगदी सरळ असते, ते भाग्यवान असतात. त्यांच्यामध्ये लोकांना आकर्षित करण्याची एक विलक्षण क्षमता असते. अशा व्यक्तीला पाहून, लोक असे गृहीत धरतात की हीच त्यांची नेता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: तर्जनी बोटाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: तर्जनी (Index Finger) हे नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि महत्त्वाकांक्षा दर्शवते. यावरून व्यक्तीची निर्णयक्षमता आणि स्वभाव ओळखता येतो.

  • Que: तर्जनी बोट वाकलेले (झुकलेले) असेल तर काय अर्थ होतो?

    Ans: तर्जनी जर मधल्या बोटाकडे झुकलेली असेल तर व्यक्ती व्यवहारकुशल आणि समंजस असते. बाहेरच्या बाजूला झुकलेली असेल तर स्वातंत्र्यप्रिय आणि स्वतःच्या मर्जीने वागणारी असते.

  • Que: तर्जनी आणि अंगठ्याचा संबंध काय सांगतो?

    Ans: तर्जनी आणि अंगठ्यामधील अंतर जास्त असल्यास व्यक्ती स्वतंत्र विचारांची असते, तर कमी अंतर असल्यास परंपरांना महत्त्व देणारी असते.

Published On: Apr 24, 2026 | 09:00 AM

